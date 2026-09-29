 Tavi Colen și Emma au avut o cununie improvizată: „A fost o glumă până când a venit preotul”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Tavi Colen și Emma au avut o cununie improvizată: „A fost o glumă până când a venit preotul”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tavi Colen și Emma au făcut dezvăluiri neașteptate despre momentul în care au ajuns să se cunune. Cei doi au povestit, în podcastul găzduit de Cătălin Măruță, că ceremonia nu a fost planificată și totul s-a întâmplat spontan, în mijlocul unei petreceri.

Tavi Colen și Emma au ajuns să se cunune fără să fi plănuit
Tavi Colen și Emma au ajuns să se cunune fără să fi plănuit Foto: youtube

Cei doi au apărut pentru prima dată împreună în această formulă în podcastul lui Cătălin Măruță și au povestit cum a avut loc cununia lor.

Tavi Colen și Emma, cununie pornită de la o glumă

La momentul respectiv, Emma și Tavi Colen aveau deja verighete pe care le purtau, însă nu aveau nimic oficial și nici în plan să facă o ceremonie în acea zi.

Totul s-a întâmplat în timpul unei petreceri organizate în curtea unei case. Printre invitați se aflau și Dan Bittman și Romică Țociu, iar aceștia au venit cu ideea ca Emma și Tavi să se căsătorească în acel moment. Inițial, propunerea a fost tratată ca o glumă și toată lumea s-a amuzat pe seama ei.

Situația s-a schimbat însă când s-a aflat că preotul urma să treacă în acea zi pe la gazda petrecerii. Astfel, ceea ce pornise ca o glumă a devenit, în cele din urmă, o cununie făcută pe bune.

A fost o glumă până când a venit preotul”, au povestit cei doi.

Ceremonia a fost una cât se poate de neobișnuită. Nu aveau pregătite lumânări, lumini sau celelalte lucruri necesare unei cununii, iar totul a fost improvizat pe loc. Pentru ca momentul să poată fi fotografiat, cineva s-a urcat chiar pe un scaun pentru a ține lumina.

Emma s-a cununat într-o ținută improvizată: „Nici dacă îl organizam nu ieșea așa”

Nici ținuta Emmei nu a fost una pregătită pentru o astfel de ocazie. Pentru că nimeni nu se aștepta ca petrecerea să se transforme într-o cununie, artista a purtat hainele pe care le avea în momentul respectiv.

„Eu aveam o geacă invers luată. A fost atât de autentic momentul, nici dacă îl organizam nu ieșea așa, a fost senzațional”, a povestit Emma.

Preotul a ținut slujba, iar Romică Țociu a intrat în rolul de naș, completând astfel tabloul unei cununii improvizate, dar reale. Chiar dacă totul a pornit dintr-o glumă între prieteni, momentul a rămas pentru Emma și Tavi Colen unul special tocmai datorită spontaneității sale.

Ghid de cumpărături

medic
Zodiile care vor scăpa de o problemă de sănătate. Astrele vin cu vești bune la jumătatea toamnei Horoscop
image png
Cine era femeia găsită moartă în Grecia. Silvia Lungu a fost descoperită într-o plantație de măslini din Zakynthos Național
image
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E destul de bine plătit pentru un începător” adevarul.ro
image
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă adevarul.ro

Parteneri

image
Marele vis al copilăriei lui David Popovici, dezvăluit chiar de campion: „În loc de Spider-Man, aveam tort cu cercurile olimpice!” www.fanatik.ro
image
O mamă povesteşte cum a reacţionat când fiica ei de 16 ani i-a spus că se droghează observatornews.ro
image
Un bărbat a plecat spre Polinezia, dar barca i s-a stricat pe drum. A rămas pe o insulă timp de 32 de ani. Singur www.antena3.ro
image
VIDEO | Momentul arestării lui Călin Georgescu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vrut să ridice în aer mâinile încătușate, dar a fost oprit de polițiști www.gandul.ro
image
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gheorghe Moldovan şi-a pus capăt zilelor, la 30 de ani, chiar în casa soţiei, cu care se afla în divorţ. Mesajul tulburător as.ro
image
Ce salariu are Laura Codruța Kovesi la Parchetul European. A ajuns la finalul mandatului de șapte ani playtech.ro
image
Adevăratul obiectiv al lui Gheorghe Hagi în Liga Naţiunilor: “El nu conduce un Rolls Royce! În cel mai bun caz e un Volkswagen vechi” www.fanatik.ro
image
În ce țară plănuia Vlad Bălțățeanu să ajungă, de fapt. NU avea de gând să se predea în Elveția www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Mereu năstrușnicul Harry! Prințul a sărit cu parașuta în Canada și a ținut mult s-o sune imediat pe Meghan okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
image
#Antichitate
Misterul Scutului de la Battersea: o armă pentru un războinic sau o ofrandă pentru zei? historia.ro
Daniela Iliescu jpg
Daniela Iliescu a închis afacerea de suflet, deși vânzările mergeau foarte bine. „Am început să văd lucrurile altfel” Vedete românești
Anca Țurcașiu și partenerul său jpg
Anca Țurcașiu se mută din agitația Capitalei: „Ne-am cumpărat o căsuță cu o curticică” Vedete românești
banner cristina siscanu png
Cristina Șișcanu, sinceră ca niciodată despre viața intimă: „Momentul adevărului: Facem amor mai rar” Vedete
Smaranda Stirbu si Selly jpg
Ce ținută îndrăzneață a ales Smaranda Știrbu pentru balul de absolvire. Selly a fost cel care a condus-o la evenimentul serii Vedete românești
Melek în China jpg
„Niciodată n-am vazut așa ceva în România”. Ce a impresionat-o pe Melek într-un mall din China Vedete românești
banner simona trasca jpg
FotoSimona Trașcă, despre rugăciunea care i-a fost ascultată: „Era o zi specială” Vedete românești
roxana ionescu
Roxana Ionescu, dezvăluiri despre lupta cu kilogramele: „Am făcut injecții în burtă” Vedete românești
Gabriela Prisăcariu despre plecarea lui Dani jpg
„Îmi este greu fără Dani”. Gabriela Prisăcariu, mărturisire sinceră după plecarea soțului în Malta pentru filmările „Power Couple” Vedete românești
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net