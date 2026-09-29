Tavi Colen și Emma au avut o cununie improvizată: „A fost o glumă până când a venit preotul”

Tavi Colen și Emma au făcut dezvăluiri neașteptate despre momentul în care au ajuns să se cunune. Cei doi au povestit, în podcastul găzduit de Cătălin Măruță, că ceremonia nu a fost planificată și totul s-a întâmplat spontan, în mijlocul unei petreceri.

Tavi Colen și Emma au ajuns să se cunune fără să fi plănuit Foto: youtube

Cei doi au apărut pentru prima dată împreună în această formulă în podcastul lui Cătălin Măruță și au povestit cum a avut loc cununia lor.

Tavi Colen și Emma, cununie pornită de la o glumă

La momentul respectiv, Emma și Tavi Colen aveau deja verighete pe care le purtau, însă nu aveau nimic oficial și nici în plan să facă o ceremonie în acea zi.

Totul s-a întâmplat în timpul unei petreceri organizate în curtea unei case. Printre invitați se aflau și Dan Bittman și Romică Țociu, iar aceștia au venit cu ideea ca Emma și Tavi să se căsătorească în acel moment. Inițial, propunerea a fost tratată ca o glumă și toată lumea s-a amuzat pe seama ei.

Situația s-a schimbat însă când s-a aflat că preotul urma să treacă în acea zi pe la gazda petrecerii. Astfel, ceea ce pornise ca o glumă a devenit, în cele din urmă, o cununie făcută pe bune.

„A fost o glumă până când a venit preotul”, au povestit cei doi.

Ceremonia a fost una cât se poate de neobișnuită. Nu aveau pregătite lumânări, lumini sau celelalte lucruri necesare unei cununii, iar totul a fost improvizat pe loc. Pentru ca momentul să poată fi fotografiat, cineva s-a urcat chiar pe un scaun pentru a ține lumina.

Emma s-a cununat într-o ținută improvizată: „Nici dacă îl organizam nu ieșea așa”

Nici ținuta Emmei nu a fost una pregătită pentru o astfel de ocazie. Pentru că nimeni nu se aștepta ca petrecerea să se transforme într-o cununie, artista a purtat hainele pe care le avea în momentul respectiv.

„Eu aveam o geacă invers luată. A fost atât de autentic momentul, nici dacă îl organizam nu ieșea așa, a fost senzațional”, a povestit Emma.

Preotul a ținut slujba, iar Romică Țociu a intrat în rolul de naș, completând astfel tabloul unei cununii improvizate, dar reale. Chiar dacă totul a pornit dintr-o glumă între prieteni, momentul a rămas pentru Emma și Tavi Colen unul special tocmai datorită spontaneității sale.