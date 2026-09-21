Descoperire macabră în Slatina. Un sac cu 20 de rămășițe umane din timpul pandemiei au fost descoperite într-un cimitir

Autoritățile din Slatina au deschis o anchetă după ce muncitorii care efectuau lucrări de întreținere în Cimitirul Strehareți au găsit rămășițele a 20 de persoane într-o criptă improvizată. Descoperirea a fost făcută săptămâna trecută, imediat după ce primăria a preluat administrarea cimitirului.

Dezhumări ilegale în Slatina Foto: captură video Facebook/Mario De Mezzo

Cum a fost făcută descoperire

Descoperirea a fost făcută săptămâna trecută, imediat după ce primăria a preluat administrarea cimitirului. În timpul săpăturilor, muncitorii au identificat saci de rafie care conțineau oase umane și cadavre nedescompuse. Aceștia au alertat poliția, iar zona a fost sigilată. A fost deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte.

Potrivit primarului Mario de Mezzo, rămășițele ar fi fost depozitate în gropi comune de către fostul administrator al cimitirului. Edilul susține că printre oseminte s-ar afla și persoane decedate în perioada pandemiei, care ar fi trebuit înhumate conform unor proceduri speciale.

„Suflete care nu se pot odihni în pace pentru că au fost aruncate păgânește in gropi comune de un fost pușcăriaș care a umilit orașul nostru prea multă vreme...

Asta a rămas după administratorul cimitirului din Slatina. Sute de oase aruncate în gropi, in saci de rafie, doar ca să facă bani. Acolo sunt părinți, copii, bunici care meritau liniște pentru eternitate. Colegii care au descoperit această nenorocire au chemat poliția, locul este sigilat și așteptăm deciziile organelor abilitate”, a transmis Mario de Mezzo, pe Facebook.

Sutele de oase au fost ridicate de polițiști și transportate la INML pentru expertiză. Locuitorii din Slatina urmează să afle dacă printre rămășițele descoperite se află și membri ai familiilor lor, potrivit Observator.

Primarul invocă regulamentul: osemintele trebuiau păstrate în același loc

Mario de Mezzo a explicat că, potrivit regulamentului de funcționare al cimitirului, osemintele rezultate din desființarea unui loc de veci nu pot fi mutate într-o groapă comună. Ele trebuie depuse într-o nișă amenajată chiar în locul de înhumare inițial.

Edilul a prezentat și un proces-verbal întocmit în urma unui control al primăriei, semnat inclusiv de fostul administrator și de avocatul societății. Documentul ar indica faptul că administratorul susținea că nu existau nișe în alte zone ale cimitirului și că osemintele erau păstrate la locul inițial. Descoperirea sacilor cu oase contrazice însă aceste afirmații.

Anchetatorii trebuie să stabilească dacă osemintele provin din morminte desființate, în ce condiții au fost mutate și cine a dispus operațiunile.

„Să pui în același loc oseminte deshumate, vom vedea mai târziu dacă cu drept sau fără drept, împreună cu cadavre din perioada COVID este de o gravitate uluitoare”, a spus primarul.

Primarul a reluat și un episod relatat de o familie care a avut rude înhumate în cimitir. Într-un caz, groapa ar fi fost săpată prea mică pentru sicriu, iar fostul administrator ar fi folosit o drujbă pentru a-l tăia, în fața familiei, pentru a-l putea introduce în mormânt.