 Au fost biciuiți în public pentru adulter! Scene șocante în Indonezia
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Au fost biciuiți în public pentru adulter! Scene șocante în Indonezia

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Imagini greu de privit au fost surprinse în Banda Aceh, capitala provinciei Aceh din Indonezia, unde mai multe persoane au fost biciuite în public pentru încălcarea unor reguli religioase. Un bărbat și o femeie, condamnați pentru adulter, au primit câte 100 de lovituri fiecare.

Sentințele au fost executate în fața unei mulțimi numeroase, iar la scena organizată în spațiul public au asistat inclusiv copii.

Femeia a trebuit să fie ajutată să se ridice
Femeia a trebuit să fie ajutată să se ridice Foto: Profimedia

Bărbatului i s-a făcut rău în timpul pedepsei

Imaginile surprinse în timpul execuției pedepselor au ajuns pe rețelele de socializare și au stârnit numeroase reacții. Femeia a părut vizibil afectată în timpul loviturilor, iar bărbatul a avut, la rândul său, probleme în timpul procedurii.

Bărbatul a primit loviturile stând în picioare
Bărbatul a primit loviturile stând în picioare Foto: Profimedia

În cazul lui, pedeapsa a fost oprită temporar după 60 de lovituri, pentru ca acesta să își poată reveni. Potrivit presei locale, un oficial al Parchetului regional, Darma Mustika, a declarat că întreruperea ar fi fost legată de starea de sănătate a bărbatului.

După ce și-a revenit, pedeapsa a fost continuată pentru a ajunge la numărul stabilit de instanță. Cei doi fuseseră condamnați în luna precedentă de instanța Sharia din Banda Aceh, într-un dosar de adulter.

În provincia Aceh, anumite fapte sunt sancționate prin pedepse corporale aplicate în spații publice. Printre infracțiunile prevăzute de legislația locală se numără adulterul, consumul de alcool și jocurile de noroc, dar și anumite forme de interacțiune între bărbații și femeile care nu sunt căsătoriți. În aceeași sesiune au fost pedepsite și alte persoane.

Femeia a primit 100 de lovituri
Femeia a primit 100 de lovituri Foto: Profimedia

Mai mulți bărbați și femei au primit între 16 și 21 de lovituri de bici pentru încălcarea regulilor privind interacțiunile dintre persoane de sex opus, după un incident petrecut la o aniversare.

În alte cazuri, persoane acuzate de fapte legate de intimitatea fizică au primit 22 de lovituri, în timp ce un alt individ a fost pedepsit cu 20 de lovituri pentru consum de alcool.

Această formă de pedeapsă face parte din sistemul juridic local și este aplicată de autoritățile din Aceh, singura provincie din Indonezia care implementează oficial reguli penale bazate pe Sharia – sistemul de norme religioase islamice.

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