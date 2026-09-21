 O „comoară” veche de 2.000 de ani, găsită în Dunăre. Misterul din jurul descoperirii
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O „comoară” veche de 2.000 de ani, găsită în Dunăre. Misterul din jurul descoperirii

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Un vas scufundat în Dunăre în urmă cu mai bine de două milenii ascundea o încărcătură impresionantă: peste 500 de bare de fier, suficient metal pentru a echipa cu arme o întreagă armată.

Comoară veche de 2.000 ani, descoperită
Comoară veche de 2.000 ani, descoperită Foto: arhivă

Descoperirea accidentală care a scos la lumină un „tezaur” de fier în Dunăre

În 2019, muncitorii unei balastiere din apropierea localității Deinham, Austria, au observat în pietriș câteva obiecte din fier cu două capete ascuțite. Au alertat autoritățile, iar investigațiile ulterioare au dezvăluit că nu era vorba despre resturi obișnuite, ci despre un transport masiv de lingouri antice, potrivit Live Science.

Arheologii Peter Trebsche și Marion Berranger au analizat sute de fragmente recuperate și au identificat 193 de bare întregi și 307 parțiale. În total, încărcătura depășea o tonă de fier. Barele aveau în medie 28,5 centimetri lungime și aproximativ 2 kilograme fiecare.

Lingourile nu erau produse finite, ci semifabricate – piese brute pe care fierarii le-ar fi transformat ulterior în arme, unelte sau alte obiecte. Cantitatea de metal ar fi fost suficientă pentru a produce aproximativ 500 de săbii sau până la 8.000 de cuie.

Descoperirea a fost însă afectată de modul în care a ieșit la suprafață. Excavatorul folosit la extracția pietrișului a distrus contextul arheologic, ceea ce face imposibil de stabilit cu exactitate cum au ajuns barele în Dunăre.

Naufragiu, pierdere accidentală sau depunere ritualică?

Cercetătorii nu exclud varianta unei depuneri ritualice, dar consideră mai probabil un accident de transport. Depunerile ritualice sunt obiecte sau cantități de materiale lăsate intenționat într-un loc anume, ca parte a unui ritual religios, simbolic sau ceremonial. Ele apar în foarte multe culturi antice și pot include arme, vase, metale, animale, chiar și oameni în anumite contexte istorice.

În Antichitate, mărfurile grele erau transportate aproape exclusiv pe căi navigabile, iar Dunărea era una dintre cele mai importante rute comerciale din regiune.

Dacă lingourile provin dintr-un naufragiu, ele ar fi fost produse în amonte. Bare similare au fost descoperite la Manching, Germania, la aproximativ 200 de kilometri distanță, ceea ce sugerează că fierul ar fi putut fi fabricat în Bavaria. Analizele chimice aflate în desfășurare ar putea confirma originea exactă.

Potrivit arheologilor, transportul unei cantități atât de mari de fier indică o producție avansată în secolele III–II î.Hr. și existența unor rețele comerciale bine dezvoltate. Descoperirea arată că fierul era o resursă strategică, transportată în volume mari și probabil destinată unor comunități sau armate numeroase.

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