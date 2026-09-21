 Doi adulți inconștienți, surprinși cu un copil mic pe trotineta electrică la Drobeta-Turnu Severin. Ce amendă au primit
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Doi adulți inconștienți, surprinși cu un copil mic pe trotineta electrică la Drobeta-Turnu Severin. Ce amendă au primit

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Imaginile cu trei persoane, printre care un copil mic ținut în brațe, deplasându-se pe o singură trotinetă electrică au devenit virale și au alertat poliția din Mehedinți. Agenții rutieri au aplicat amenzi de peste 2.000 de lei, avertizând asupra riscurilor majore din traficul urban.

2 adulți pe trotinetă cu copilul în brațe
2 adulți pe trotinetă cu copilul în brațe Foto: tiktok

Gestul a declanșat o reacție promptă din partea polițiștilor rutieri din cadrul IPJ Mehedinți, dar și a sindicatelor din poliție, care trag un semnal de alarmă ferm pe fondul creșterii numărului de accidente grave în care sunt implicate astfel de vehicule.

Amenzi de peste 2.000 de lei 

După apariția imaginilor în spațiul public, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Mehedinți i-au identificat pe cei implicați și au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2.160 de lei.

Reprezentanții sindicatului Europol au reacționat public, taxând dur imprudența celor doi adulți:

„În cazul în care credeaţi că le-aţi văzut pe toate în traficul din România, întâmplarea din Drobeta-Turnu Severin vine să vă demonstreze că imaginaţia şi inconştienţa cetăţeanului nu are limite, din păcate. Trei persoane, respectiv un bărbat, o femeie şi un copil mic ţinut în braţe au fost filmate în timp ce sfidau legile fizicii şi ale Codului Rutier, mergând «în gaşcă» pe o trotinetă electrică. Plimbarea s-a lăsat rapid cu o amendă usturătoare de 2.160 de lei aplicată de către poliţiştii rutieri din cadrul IPJ Mehedinţi” potrivit euronews.

Sindicaliștii au descris imaginile drept unele „cu un puternic impact asupra logicii”, subliniind că astfel de gesturi depășesc orice barieră a responsabilității civice.

Bilanț îngrijorător: peste 1.100 de accidente în prima jumătate a anului

Dincolo de caracterul bizar al întâmplării, statisticile rutiere reflectă un fenomen alarmant la nivelul întregii țări. Conform datelor făcute publice de polițiști, în primele șase luni ale anului în curs s-au înregistrat la nivel național peste 1.100 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice. În urma acestor evenimente rutiere, aproape 100 de persoane au fost rănite grav, majoritatea victimelor fiind minori.

Polițiștii atrag atenția că vehiculele pe două roți nu sunt destinate transportului colectiv și cer respectarea strictă a normelor rutiere:

Dincolo de ironie, realitatea din spatele acestor «acrobaţii» stradale este de-a dreptul neagră. Trotineta electrică nu este o jucărie de familie şi nu are «3 locuri», este un vehicul care, folosit fără responsabilitate, trimite oameni direct pe patul de spital. Respectaţi normele rutiere pentru a vă proteja integritatea fizică şi viaţa”.

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