Premieră mondială în Shanghai. Un robot prepară singur deserturile pentru clienți

În Shanghai, oamenii pot comanda un desert pregătit de un robot. Un restaurant al lanțului american Dairy Queen, cunoscut pentru înghețată, a lansat în oraș un spațiu în care un robot prepară singur porțiile de Blizzard, un desert pe bază de înghețată amestecată cu diverse ingrediente, precum biscuiți sau bucăți de ciocolată.

Robotul pregătește înghețata în șase minute Foto: profimedia

Proiectul a fost realizat împreună cu Sharp, companie specializată în tehnologie și robotică, și este prezentat drept primul restaurant de acest fel din lume.

Mașinăria parcurge 55 de etape pentru fiecare porție. Robotul ia paharul, adaugă înghețata și ingredientele, amestecă desertul, pune capacul și îl pregătește pentru client. La final, reproduce chiar și testul folosit de lanț pentru Blizzard, întorcând paharul cu susul în jos.

Întregul proces durează aproximativ șase minute și poate fi urmărit de clienți printr-un perete de sticlă. Proiectul urmărește să arate cum poate fi folosită tehnologia în activitățile de zi cu zi, transformând prepararea unui desert într-o demonstrație de robotică.