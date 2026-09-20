 Horoscop 21 septembrie. Peștii își pot schimba viața, iar Scorpionii primesc bani în plus
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

Horoscop 21 septembrie. Peștii își pot schimba viața, iar Scorpionii primesc bani în plus

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Horoscopul zilei de 21 septembrie 2026 vine cu schimbări importante în plan personal și profesional. Unele zodii își găsesc liniștea în compania celor dragi, în timp ce altele sunt încurajate să iasă din zona de confort și să își valorifice ideile. Se conturează oportunități financiare pentru cei care sunt dispuși să încerce ceva nou, iar în dragoste, sinceritatea, discreția și apropierea de oamenii de încredere devin esențiale

Horoscop 21 septembrie.
Horoscop 21 septembrie. Foto: Arhiva

Berbec **

Iubire - Când sunteţi abordat, e bine să răspundeţi cu farmecul specific. Zâmbiţi, flirtaţi discret şi fiţi deschis cu ce simţiţi.

Sănătate - Ocupaţi-vă de cămin, discutaţi cu familia. Faceţi lucruri obişnuite care să nu aducă presiune.

Bani - Luaţi o pauză de la evaluări ca să verificaţi soldul contului. Găsiţi activităţi acceptabile care să nu vă facă inima să bată mai tare.

Taur **

Iubire - Sunteți destul de sociabili, acordați atenție și timp prietenilor. Sentimentul de mulțumire e cea mai bună recompensă.

Sănătate - Respectați cerințele organismului. Dacă vi se face somn, căutați să dormiți suplimentar.

Bani - Preocuparea principală este cum să avansați. Înscrieți-vă la specializări pentru a avea un avantaj în plus.

Gemeni **

Iubire - Invitați la o cafea colegii sau colaboratorii profesionali. Aflați informații noi și vă faceți cunoscut numele. Cineva o să vă admire.

Sănătate - Somnul vă ajută. Fie visele devin semnificative, fie la trezire simptome cândva deranjante dispar.

Bani - Sunteți la linia de finiș. Urmează și recompensa, dar acum e necesar să puneți la punct ultimele detalii.

Rac **

Iubire - Visați cu ochii deschiși și nu vă mai concentrați la muncă. Invitați persoana respectivă în oraș.

Sănătate - Dacă sunteți în formă, îi puteți ajuta optim și pe cei din jur. Mențineți rutina de mișcare.

Bani - Stabilitatea financiară vă îngrijorează. Vă doriți mai mult dar exagerați cu temerile și grijile. Deocamdată, aveți cât e necesar.

Leu **

Iubire - Faceți schimbări în sistemul de valori și alegeți să petreceți timp cu persoanele care au făcut dovada loialității.

Sănătate - Nu vă suprasolicitați corzile vocale și laringele, vorbiți doar strictul necesar. Contrar, starea vi se agravează.

Bani - Urmați rutina și nu abordați sarcinile de serviciu în moduri extravagante.

Fecioara **

Iubire - Reacționați la culoare, sunet. Creați o atmosferă plăcută și de intimitate și doar stați cu cei dragi.

Sănătate - Rutina vă ajută să nu deraiați. Urmați ritualurile obișnuite.

Bani - Puteți exagera cu cheltuielile pentru confortul personal. Nu e un dezastru dar căutați metode să acoperiți ce a depășit planul.

Balanța **

Iubire - Sentimentele sunt profunde și aveți parte de momente de intimitate reală cu membrii familiei.

Sănătate - Vă puneți pe picioare rapid după orice fel de disconfort. Fiți mai stricți cu regimul alimentar.

Bani - Puteți face bani din idei nonconformiste. Sumele încasate nu sunt uriașe, dar acoperă niște goluri.

Scorpion **

Iubire - Aveți parte de interacțiuni plăcute și sunt șanse să dezvoltați relații de prietenie pe termen îndelungat.

Sănătate - Vă simţiţi drenat de energie şi e indicat să vă programaţi la un control al sistemului cardiovascular.

Bani - Primiți mici sume de bani din activități extraprofesionale.

Săgetător **

Iubire - Schimbările din viața personală nu sunt motiv să schimbați abordarea sau maniera de a vă trata prietenii.

Sănătate - Sunteți iritat și deranjat de inconstanțele financiare. Aveți grijă cu tensiunea și zona capului.

Bani - Aveți nevoie de surse de venit alternative și căutarea acestora e o provocare.

Capricorn **

Iubire - Alegeți să petreceți timpul liber înconjurat de grupul de prieteni.

Sănătate - Primul pas e mai dificil. Să vă antrenați la o nouă sală cu un grup nou e intimidant.

Bani - Investițiile sunt bine direcționate către sectorul imobiliar. Dacă vreți o casă nouă, alegeți pe intuiție agentul imobiliar.

Vărsător **

Iubire - Vreţi să exprimaţi cât mai multe din gânduri, dar e indicat să evitaţi bârfele. Nu uitaţi de unele principii şi discreţie.

Sănătate - Dispoziţia e influenţată de prieteni. Ieşiţi, înconjuraţi-vă de persoanele pozitive şi optimiste.

Bani - Discuţiile de acum se lovesc de aspectele legale atunci când vreţi să materializaţi ideile. Mai aveţi răbdare.

Pești **

Iubire - Dorințele personale sunt atipice, vreți să experimentați, să vă bucurați de un mediu cu oameni noi, eventual din alte culturi și mentalități.

Sănătate - Eliberați strânsoarea. Să încercați să țineți sub control parametrii fizici în permanență e o sursă inutilă de tensiune.

Bani - Explorați noi forme de a vă pune în valoare. Dacă sunteți timid, acum acceptați să fiți cel care prezintă raportul final.

Ghid de cumpărături

romina gingasu colaj instagram jpg
VideoRomina Gingașu, reacție după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram. Ce se întâmplă, de fapt, între ea și Piero Ferrari: „Vreau să mă mut” Vedete românești
banner gabriela cristea png
#Exclusiv Click!
VideoGabriela Cristea, adevărul gol-goluț despre efectele adverse pe care le-a avut după injecțiile pentru slăbit: „Eu nu recomand”. Ce alimente i-au făcut rău Interviurile Click!
image
Reacția unui cuplu de italieni, după ce a vizitat Salina Turda: „E absurd că poți juca minigolf la 112 metri adâncime” adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Moscova, lovită de „cel mai mare atac din istorie”: peste 1.100 de drone ucrainene lansate asupra Rusiei în ultima zi a alegerilor adevarul.ro

Parteneri

image
"N-am găsit avion, îmi pare rău!" Ce-a făcut Reghecampf cu 24 de ore înainte să revină la FCSB. Exclusiv - Fanatik.ro www.fanatik.ro
image
Cum poate prinde viață casa cu doar câteva sute de lei. Recomandările specialiștilor observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
Alegeri în Germania: S-au deschis secțiile de vot în Mecklenburg-Pomerania și Berlin. Cu ce noutate începe scrutinul www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul celebru care implora lumea pe stradă să îi dea de mâncare în copilărie: „Unii mă numeau vagabond” as.ro
image
Mai merită să ții economiile în euro? Ce se întâmplă cu banii românilor în toamna lui 2026 playtech.ro
image
„Iubesc echipa asta!”: Reghecampf, varianta-surpriză a galeriei FCSB după ce Baciu a primit ultimatum www.fanatik.ro
image
Amendă de 2.500 de lei pentru românii care fac asta în fața blocului. Mulți nu știu că este interzis www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Patrimoniu
„Vasul fierbinte”: Istoria artefactului de milioane de dolari care a scos la lumină traficul de antichități historia.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
horoscop webp
Horoscop 20 septembrie. Taurii au noroc la bani și în dragoste, Balanța primește o veste importantă Horoscop
horoscop 26 martie jpg
Cele două zodii pentru care luna octombrie înseamnă un nou început. Ce transformări îi așteaptă pe acești nativi Horoscop
horoscop toamna shutterstock jpg
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători Horoscop
horoscop saptamanal webp
Horoscop 19 septembrie. Schimbări importante pentru mai multe zodii. Cine are parte de vești bune și câștiguri neașteptate Horoscop
06 click principala orizontal 1200x675 jpg
Rochia cu spatele gol: cum o porți toamna, de la birou până seara Advertoriale
yepz2l82nmqbmwu jpg
Garderoba perfectă pentru toamnă: 10 lucruri de care nu te poți lipsi Advertoriale
horoscop jpeg
Cele 3 zodii care vor da lovitura vieții lor în acest weekend. Universul le surâde și le deschide uși neașteptate Horoscop
horoscop, foto shutterstock jpg
Horoscop 18 septembrie. Dezamăgire pentru Tauri, pierderi pentru Pești Horoscop
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net