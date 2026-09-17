Horoscop 18 septembrie. Dezamăgire pentru Tauri, pierderi pentru Pești

Horoscopul zilei de 18 septembrie vine cu provocări în relații, atenție la sănătate și câteva schimbări importante în plan financiar. Unele zodii sunt îndemnate să fie mai prudente cu banii, în timp ce altele au nevoie să își dozeze energia și să evite conflictele. Vezi ce îți rezervă astrele pentru iubire, sănătate și bani.

Horoscop 18 septembrie. Foto: Arhiva

Berbec **

Iubire - Dacă nu îi puteţi convinge pe ceilalţi să vadă lucrurile ca voi, ,apelaţi la farmecul personal şi la argumente subtile.

Sănătate - Apelaţi la terapii alternative, la practici spirituale care să vă energizeze sufleteşte şi emoţional.

Bani - Apar păreri diferite ale asociaţilor care vă iau prin surprindere şi vă pun în gardă faţă de viitoarele idei comune.

Taur **

Iubire - Nu setaţi standarde prea înalte pentru cei din familie. Puteţi fi dezamăgit de faptul că sunt preocupaţi de propriile dileme.

Sănătate - Zona picioarelor trebuie menajată. Nu fiţi cu capul în nori şi evitaţi mersul cu căştile la ureche.

Bani - Nostalgia vă poate scoate bani din buzunar fără să vă aducă şi pragmatismul obiectelor.

Gemeni **

Iubire - Provocaţi-vă să vă ocupaţi de sarcinile mai dificile. Relaţia cu familia e tensionată şi e bine să aveţi activităţi separate.

Sănătate - Dispoziţia e mai tumultoasă pentru că preluaţi dilemele celor dragi. Implicaţi-vă mai detaşat.

Bani - Schiţaţi un plan al plăţilor de făcut,negociaţi amânări unde e nevoie. Ocupaţi-vă de partea administrativă.

Rac **

Iubire - Atenție la ironiile sorții! Nu faceți afirmații care se pot întoarce sub formă de consecințe neașteptate asupra relației voastre.

Sănătate - Starea de bine e legată de starea de bine a celor din jur. Nu sunteți responsabili sau în control decât asupra propriei persoane.

Bani - Nu implicați superiorii în a gestiona situații mai delicate cauzate de mici erori. Vă vor tăia suportul.

Leu **

Iubire - Depindeți de anumite persoane străine, dar e mai indicat să vă consultați doar cu familia.

Sănătate - Adăugați în dietă surse suplimentare de fructe și legume. Gătiți hrană ușoară.

Bani - Munca aduce confortul și senzația de siguranță dorite. Nu uitați că este doar o parte din ce reprezentați ca individ.

Fecioara **

Iubire - Primiţi demonstraţii de afecţiune, gesturi de apreciere şi e indicat să exageraţi puţin cu bucuria. Nu vă înfrânaţi.

Sănătate - Acordaţi atenţie zonei abdominale şi regiunii pelvine. Disconfortul vă deconcertează.

Bani - Nu vă îndoiţi pentru fiecare leu. Pierdeţi şi timp, şi bani. Dacă nu sunteţi sigur, amânaţi achiziţia.

Balanța **

Iubire - Cu voi nu e de glumit, și partenerii voștri vor simți asta pe propria lor piele.

Sănătate - Ar trebui să renunțați la fumat sau la alte vicii, și să treceți la un regim echilibrat de viață.

Bani - Ca să atingeți o bună poziție financiară, ar trebui să înaintați treptat, fără să ardeți etape.

Scorpion **

Iubire - Aţi luat decizii singur şi acum realizaţi că aveţi nevoie de ajutor pentru a vă ţine de ele.

Sănătate - Vreţi să fiţi proactiv şi să luaţi decizii individuale. Informaţi-vă şi căutaţi să testaţi temporar un nou regim.

Bani - Vă confruntaţi cu instabilitate, atât a voastră, cât şi a veniturilor partenerului. Fiţi precaut.

Săgetător **

Iubire - Sunteți plin de avânt, vă propuneți multe activități și întâlniri. Faceți față cu brio unui ritm haotic.

Sănătate - Luați decizii ușor și începeți tratamente naturiste, fără efecte secundare majore.

Bani - Rezultatele activității sunt impredictibile. Luați o marjă de timp pentru a remedia sau ajusta sarcinile pe parcurs.

Capricorn **

Iubire - Nu faceți față foarte bine la restricțiile partenerului. Vreți să fie voia voastră sau refuzați să participați la activități.

Sănătate - Dacă vă ascultați intuiția, aveți de câștigat. Dacă simțiți că ați atins o limită la nivel de energie, opriți-vă.

Bani - Rezolvați rapid și eficient lucrurile de pe lista de sarcini. Colegii se simt și ei motivați de sporul pe care-l aveți.

Vărsător **

Iubire - Ştiţi ce vă doriţi dar familia are alte planuri. Căutaţi un compromis, însă nu minţiţi!

Sănătate - Vă simţiţi nostalgic, dar nu e cazul să reluaţi obiceiuri cu care aţi luptat să scăpaţi.

Bani - Aveţi nevoie de vacanţă şi vă interesaţi de oferte pentru Revelion. Notaţi preferinţele celor dragi şi reduceţi locaţiile.

Pești **

Iubire - Doriți să comunicați, să aveți activități sociale, dar e bine să respectați programul celor dragi.

Sănătate - Optați pentru activități variate gen dans, jogging. Ele să nu fie foarte stricte, ci amuzante în același timp.

Bani - Fiți cu băgare de seamă la partenerii pe care îi luați alături. Riscați pierderi de bani ulterior