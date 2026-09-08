 Noroc pe tot parcursul lunii pentru 3 nativi din zodiacul chinezesc
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Noroc pe tot parcursul lunii pentru 3 nativi din zodiacul chinezesc

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Septembrie 2026 poate aduce o perioadă favorabilă pentru trei semne din zodiacul chinezesc. Potrivit yourtango.com, trei nativi din zodiac sunt favorizații luni, când vine vorba despre noroc, oportunități și schimbări importante.

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Foto: Rawpixel Ltd. / rawpixel.com / Aum

În astrologia chinezească, fiecare zi este asociată cu anumite energii și influențe, iar unele perioade sunt considerate mai potrivite pentru începuturi, decizii financiare, colaborări sau încheierea unor etape care nu mai aduc beneficii.

Pentru aceste trei zodii chinezești, septembrie poate fi luna în care anumite uși se deschid, însă momentul favorabil trebuie folosit cu atenție.

Mistrețul

Pentru cei născuți în anul Mistrețului, septembrie poate aduce câteva momente importante. Cele mai favorabile date sunt 10 și 22 septembrie, zile în care energia asociată acestui semn este considerată mai puternică.

Înainte de aceste momente, însă, Mistrețul poate avea de făcut câteva schimbări. 1 și 14 septembrie sunt zile asociate cu eliminarea obstacolelor și renunțarea la lucrurile care nu mai funcționează.

Poate fi vorba despre un proiect care nu mai evoluează, o situație financiară care trebuie regândită sau chiar despre o relație ori o colaborare care și-a încheiat rolul.

Pentru Mistreț, mesajul lunii septembrie este unul clar: înainte să apară ceva nou, trebuie făcut loc pentru el.

Spre finalul lunii, norocul poate veni și prin intermediul altor persoane. O întâlnire, o propunere sau o colaborare neașteptată ar putea deschide o nouă direcție.

Bivolul 

Pentru Bivol, septembrie 2026 pune accentul pe stabilitate, bani și construirea unor planuri pe termen lung.

Cele mai importante date pentru acest semn sunt 12 și 24 septembrie. Aceste zile sunt asociate cu energia stabilității, fiind considerate potrivite pentru organizare, planificare și consolidarea unor proiecte.

Nativii Bivol nu sunt îndemnați să ia decizii impulsive. Din contră, luna le poate aduce cele mai bune rezultate atunci când acționează calculat și își stabilesc clar prioritățile.

24 septembrie poate avea o legătură specială cu zona financiară și profesională. O colaborare, o discuție despre bani sau o oportunitate apărută prin intermediul unei alte persoane poate deveni importantă.

În relațiile cu ceilalți, Șobolanul, Șarpele și Cocoșul sunt semne considerate favorabile pentru Bivol în această perioadă.

Și alte zile pot aduce situații interesante. 4 septembrie este asociată cu sprijinul primit din partea altora, iar 16 septembrie poate pune accentul pe relații și susținere emoțională. În jurul datei de 20 septembrie, Bivolul ar putea fi încurajat să accepte o provocare sau să iasă dintr-o rutină care nu îl mai ajută.

Capra 

Pentru Capră, luna septembrie poate marca trecerea de la o etapă la alta. Norocul acestui semn nu este neapărat legat de o întâmplare spectaculoasă, ci de capacitatea de a lua o decizie pe care poate a amânat-o prea mult timp.

Prima dată importantă este 6 septembrie, o zi asociată cu încheierea unor capitole. Pentru unii nativi Capră, acest moment poate aduce claritate într-o relație, într-un proiect sau într-o situație care părea blocată.

Apoi, lucrurile încep să se schimbe.

18 septembrie este considerată o zi favorabilă pentru deschidere, începuturi și oportunități noi. Este un moment în care Capra poate avea de câștigat dacă acceptă o propunere, încearcă ceva diferit sau se desprinde de o situație care o ținea pe loc.

Schimbarea energiei lunare poate aduce mai multă ordine și stabilitate, chiar dacă unele decizii luate în această perioadă nu vor fi neapărat ușoare.

Pentru Capră, norocul poate apărea exact atunci când are curajul să spună „da” unei direcții noi.

Editor: Raluca Toma

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