Cum îți poate spori performanța la sală mirosul de ciocolată?

Data viitoare când te pregătești pentru o sesiune de mișcare și simți că îți lipsește motivația, deschide o ciocolată amăruie. Nu trebuie să mănânci din ea. Este de ajuns să îi simți aroma câteva clipe.

Foto: magnific

Un studiu recent, despre care scrie sciencealert.com, arată că simpla inhalare a mirosului de ciocolată stimulează creierul și îți oferă un plus de energie. Cercetătorii au vrut să afle dacă semnalele olfactive ne pot influența modul în care facem efort fizic. Rezultatele au arătat că aroma intensă de cacao modifică activitatea cerebrală și reduce senzația de oboseală.

Ce se întâmplă în creier când simți aroma de cacao

Mirosul ajunge rapid la sistemul limbic, acea regiune din creier responsabilă de emoții, memorie și starea de spirit. Când inspiri aroma dulce și familiară, creierul tău începe să producă unde alpha. Aceste unde sunt asociate cu o stare de relaxare vigilentă, dar și cu o concentrare mai bună.

Echipa de cercetare a analizat reacțiile participanților în timp ce aceștia făceau exerciții de intensitate medie. Cei care au fost expuși la mirosul de ciocolată au raportat o stare de spirit mai bună și au depus efortul mai ușor. Practic, creierul primește un semnal de recompensă înainte ca corpul să înceapă munca grea.

Cum poți folosi acest truc în rutina ta zilnică

Dacă vrei să încerci această metodă, nu ai nevoie de echipamente complicate. Păstrează la îndemână o tabletă de ciocolată cu un conținut ridicat de cacao sau puțină pulbere fină de cacao pură.

Înainte să începi încălzirea, oprește-te câteva secunde. O inhalezi adânc, îți lași mintea să se deconecteze de la grijile zilei și abia apoi începi seria de exerciții.

Este un gest mic, dar extrem de accesibil. Îți ajută mintea să se conecteze la momentul prezent și transformă începutul antrenamentului într-o experiență mai plăcută. Să-ți ajuți corpul să se miște cu drag devine mult mai ușor când adaugi puțin răsfăț în ecuație.

Editor: Raluca Toma