 Obiceiul aparent banal care alungă stresul și-ți schimbă starea de spirit
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Obiceiul aparent banal care alungă stresul și-ți schimbă starea de spirit

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Sănătatea ta mintală se menține și cu ajutorul obiceiurilor cotidiene. O cercetare publicată de Cambridge University Press a adunat rezultatele mai multor studii și sondaje și a arătat motivele pentru care cu toții ar trebui să dedicăm mai mult timp unei activități care poate combate stresul și depresia.

femeie citeste carte fotolia 5953234 subscription l jpeg
femeie citeste carte fotolia 5953234 subscription l jpeg

Dacă ai nevoie de o scuză pentru a adăuga lectura unei cărți în programul tău zilnic, află că a fost publicată recent o revizuire a studiilor asupra efectelor cititului, care a evidențiat mai multe efecte benefice ale acestei activități. Alegerea activităților care stimulează creierul, cum ar fi lectura, te poate ajuta să-ți îmbunătățești cogniția pe măsură ce anii trec. Două studii arată că cititul și alte activități provocatoare din punct de vedere cognitiv pot reduce riscul de a dezvolta boala Alzheimer cu aproximativ o treime, iar un altul a constatat că persoanele care citesc cel puțin o dată pe săptămână și-au redus semnificativ riscul de declin cognitiv de-a lungul a mai mult de un deceniu. Descoperă în cele ce urmează mai multe efecte pozitive ale lecturii pentru sănătatea mintală!

Reduce nivelul de stres

Un studiu efectuat pe mai mult de 10.000 de adolescenți a constatat că cititorii timpurii au niveluri mai scăzute de stres, precum și mai puține probleme de sănătate mintală. De fapt, un studiu a arătat că doar șase minute de lectură ar putea reduce nivelul de stres cu 68%. Persoanele care obișnuiesc să citească s-au dovedit a avea o stimă de sine mai bună față de persoanele care au renunțat la acest obicei sau nu au citit niciodată.

Combate singurătatea

Nu este necesar să te alături unui club de carte pentru a alunga singurătatea atunci când citești, cu toate că un studiu realizat cu ajutorul unor persoane care au participat la cluburi de carte a evidențiat o îmbunătățire a stării generale prin combaterea singurătății și izolării sociale. Chiar și cunoașterea unor personaje noi poate crea un răspuns emoțional similar. Un studiu efectuat pe tineri a constatat că 59% au spus că lectura i-a făcut să se simtă mai legați de ceilalți, iar 56% au spus că se simt mai puțin singuri atunci când citesc.

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Sporește empatia

Dacă ai plâns vreodată pentru personajele din cărțile preferate, știi că scriitorii au un dar de a ne ajuta să înțelegem oameni cu vieți și viziuni complet diferite asupra lumii decât ale noastre. În general, nu este o surpriză faptul că cititorii posedă adesea sentimente mai puternice de empatie și pentru semenii lor din realitate.

Un sondaj a arătat că o sesiune de lectură de 30 de minute pe săptămână a crescut empatia unei persoane cu mai mult de 16%, în timp ce un alt studiu a relevat faptul că 50% dintre cititori au devenit mai toleranți față de persoanele cu convingeri diferite de ale lor, datorită obiceiurilor lor de lectură.

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Stimulează dezvoltarea personală

Dacă îți dorești să te dezvolți mai mult în plan personal, ar fi timpul să deschizi o carte. 4.000 de cititori care au participat la un studiu au declarat că sunt mai predispuși să ia măsuri care să le îmbunătățească viața, cum ar fi căutarea unui nou loc de muncă, încetarea unei relații nesănătoase, o călătorie sau un hobby nou.

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