Curățenia în casă este o corvoadă? Uite ce ar trebui să cureți zilnic!

Abordarea unor puncte cheie în fiecare zi poate face ca locuința ta să fie vizibil mai curată și mai ordonată, ceea ce îți va da o stare de bine. Cu doar câteva treburi făcute în fiecare zi din săptămâna de lucru, vei putea să ai un weekend mai lejer și să nu mai depui mult efort pentru a-ți ține locuința în stare bună.

Coș cu produse de curățenie FOTO Shutterstock

Ca să te ocupi de treburile casnice înainte de weekend, angajează-te să faci curățenie timp de aproximativ 30 de minute zilnic, cinci zile pe săptămână. Un program de curățenie reușit, efectuat doar în timpul săptămânii, se bazează pe două categorii de sarcini de curățenie: cele pe care le repeți zilnic și cele pe care le faci o dată pe săptămână. Dar de unde ar trebui să începi?

Curățenia ca parte a rutinei zilnice

Îndeplinește aceste sarcini în fiecare zi pentru a ține sub control treburile legate de curățenia din casă! Acestea ar trebui considerate obiceiuri zilnice și nu neapărat parte din cele 20 de minute de curățenie pe zi. Fiecare ar trebui să dureze oricum doar câteva minute. Este vorba despre ștergerea mesei, a blaturilor de bucătărie, a pereților și a ușii sau a perdelei de duș, spălarea vaselor, aspirarea sau măturarea podelelor, mai ales în bucătărie, golirea mașinii de spălat sau a suportului pentru uscarea vaselor, scoaterea gunoiului. Îți propunem și un exemplu de program:

Luni: ștergi praful și cureți oglinzile

Marți: cureți frigiderul și electrocasnicele de bucătărie

Miercuri: aspiri covoarele

Joi: pui rufe la spălat și ștergi geamurile, la nevoie

Vineri: cureți băile și ștergi podelele cu mopul

Ce ar trebui să cureți zilnic?

Blatul din bucătărie

Când te gândești la lucrurile pe care le pui pe blatul din bucătărie, este imposibil să ignori cât de murdare sunt. Așadar, ar trebui să-l ștergi și să-l dezinfectezi în fiecare zi. Asigură-te doar că folosești un burete sau lavetă diferită pentru această sarcină. Nu este o practică bună să folosești o singură lavetă pentru mai multe suprafețe, deoarece acest lucru va provoca o contaminare încrucișată.

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Chiuvetele

Chiar dacă ai putea crede că după ce te speli pe mâini sau speli vasele, chiuveta va fi cât se poate de curată, de fapt lași în urmă murdărie și bacterii, care se lipesc de pereții chiuvetei. Folosește un burete mai aspru pentru a îndepărta petele. Pentru dezinfectare, astupă scurgerea, umple chiuveta cu apă caldă și adaugă puțin oțet sau zeamă de lămâie. Clătește chiuveta și las-o să se usuce.

Vasele murdare

Murdăria rămasă pe vasele lăsate în chiuvetă peste noapte va atrage insectele și va face spălarea lor mult mai dificilă a doua zi. Așadar, în fiecare zi, spală manual farfuriile și tacâmurile sau pune-le în mașina de spălat vase, pentru a-ți ușura munca.

Podeaua bucătăriei

Cu toate că nu este nevoie să scoți mopul zilnic, o curățare rapidă a podelelor din bucătărie după ce ai gătit este importantă. Măturarea firimiturilor de pe podea ar trebui să facă parte din rutina ta zilnică de curățenie pentru a ține dăunătorii la distanță și a-ți păstra casa ordonată.

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Cafetiera

Din moment ce aparatul de cafea este un loc în care se pot dezvolta bacteriile și mucegaiul, trebuie să-l cureți zilnic. Cel mai bine este să speli părțile detașabile ale aparatului de cafea după fiecare utilizare pentru a îndepărta urmele și uleiul lăsate de cafea. Le poți spăla manual la chiuvetă cu apă caldă și detergent de vase, dar, de obicei, piesele se pot pune și în mașina de spălat vase. Nu uita să ștergi exteriorul și placa de încălzire unde rămân petele.

Dușul

Curățarea dușului în fiecare zi este o modalitate excelentă de a ține la distanță petele persistente de rosturi și reziduurile de săpun. Păstrează în baie o sticlă cu pulverizator umplută cu oțet diluat cu apă, un burete și o racletă. În timp ce aștepți ca balsamul de păr să acționeze, pulverizează plăcile de faianță de la duș cu amestecul de oțet și freacă-le cu buretele. După ce ai închis dușul, folosește racleta pentru a șterge excesul de umiditate de pe ușile de duș sau o lavetă pentru a usca perdeaua de duș, pe care se poate forma mucegai.