Trucul de 2 minute care ține mucegaiul departe de baia ta. Ce trebuie să faci după fiecare duș

Baia este unul dintre locurile din casă predispuse la apariția mucegaiului. Iar, odată ce acesta își face apariția, va fi tot mai greu de eliminat, pe măsură ce trece timpul. Din fericire, există o metodă simplă care ar trebui să reducă semnificativ riscul apariției mucegaiului.

Mucegaiul poate fi prevenit ușor Foto: IStock

Băile, mai ales în jurul căzii sau al cabinei de duș, sunt locurile din casă cele mai predispuse la apariția mucegaiului. Activități banale precum dușul și baia eliberează în aer abur, iar nivelul de umiditate din baie crește semnificativ. Iar, potrivit express.co.uk, acest lucru crește riscul apariției mucegaiului.

„Zonele din baie care sunt curățate mai rar includ rosturile dintre plăci, unde mucegaiul se poate instala rapid. Acest lucru face extrem de importantă aerisirea băii cât mai mult posibil, mai ales odată cu apropierea lunilor de iarnă. Deoarece baia mea nu are un ventilator de aerisire, una dintre sarcinile esențiale este să țin mucegaiul la distanță”, explică jurnalista Sophie Harris, care are un truc simplu pentru a evita apariția mucegaiului.

Metoda simplă care reduce riscul apariției mucegaiului

Potrivit jurnalistei britanice, este foarte important să reducem cât mai mult posibil nivelul de umiditate de pe faianța din baie, pentru a nu ne trezi cu mucegai pe perete.

„Deși țin fereastra de la baie deschisă aproape 24 de ore din 24, șterg cu racleta gresia și faianța ude din duș după fiecare baie. Acest lucru împiedică apariția mucegaiului, deoarece îndepărtează excesul de apă de pe plăcile ceramice și din duș înainte ca acesta să poată fi absorbit sau să rămână pe suprafețe”, a spus Harris.

Doar două minute vor fi suficiente pentru a scăpa de problemă

În plus, faptul că vom șterge faianța din baie de fiecare dată va preveni și riscul apariției petelor de apă și a depunerilor de calcar.

„Mucegaiul are nevoie de umezeală pentru a se dezvolta, așa că, îndepărtând rapid apa de pe plăcile ceramice și de pe paravanul dușului, reduc umiditatea de care sporii au nevoie pentru a se dezvolta”, mai explică jurnalista britanică.