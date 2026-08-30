Cele mai scumpe orașe din Europa în 2026. Unde un apartament de 80 mp poate costa aproape 2 milioane de euro

Nenumărați români doresc să înceapă un nou capitol din viață dincolo de hotare, dar costurile ridicate se pot transforma într-o barieră care, pentru mulți oameni, este aproape imposibil de depășit. Unele dintre cele mai atractive orașe europene se numără printre cele mai scumpe de pe continent.

Zurich este cel mai scump oraș din Europa Foto: Shutterstock

De-a lungul continentului european există orașe faimoase unde nenumărați oameni și-ar dori să se mute permanent. Însă, de cele mai multe ori, aceste orașe sunt și cele mai scumpe din Europa, iar acest lucru se transformă într-o barieră aproape imposibil de depășit pentru cei mai mulți oameni.

Raportul „Mapping the World’s Prices 2026” este publicat de către Deutsche Bank Research, iar analiza compară prețul unui metru pătrat pentru achiziționarea unui apartament în centrul a 69 de orașe, dintre care nu mai puțin de 28 se află chiar în Europa.

Care sunt cele mai scumpe orașe din Europa

Potrivit observatornews.ro, două orașe elvețiene ocupă primele poziții în topul celor mai scumpe orașe din lume. Este vorba despre Zurich, unde prețul unui singur metru pătrat este de 22.910 de euro. În același timp, prețul unui metru pătrat în Geneva este de 19.439 de euro.

Practic, un apartament de 80 de metri pătrați în Zurich ar costa undeva în jur de 1,8 milioane de euro, în timp ce în Geneva, prețul ar fi de 1,5 milioane de euro.

În același timp, prețul unui metru pătrat în centrul Parisului este de 12.771 de euro, în timp ce în Viena, prețul ajunge la 12.483 de euro pentru un metru pătrat.

Cel mai ieftin oraș se află în apropiere de România

La polul opus, cel mai ieftin oraș din Europa se află în apropiere de România și este una dintre cele mai populare destinații turistice din întreaga țară. Este vorba despre Istanbul, unde prețul unui metru pătrat în centrul orașului este de 2.646 de euro.

Atena este un alt oraș foarte ieftin, iar prețul unui metru pătrat în capitala elenă este de 3.442 de euro.