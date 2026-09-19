 Mari rivale în „Epoca de Aur”! Ce au făcut Angela Similea și Corina Chiriac cu rochiile sexy de scenă: „N-am luat niciun leu!”
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Mari rivale în „Epoca de Aur”! Ce au făcut Angela Similea și Corina Chiriac cu rochiile sexy de scenă: „N-am luat niciun leu!”

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Era de notorietate, în comunism, marea rivalitate dintre Angela Similea și Corina Chiriac. Lansau șlagăre pe bandă, compozitorii se înghesuiau să le compună piese de dragoste, iar ținutele lor de scenă erau dintre cele mai sofisticate. Exclusiv prin intermediul Click!, Florin Burescu și-a manifestat admirația față de eleganța afișată de artiste și în prezent. Am aflat ce au făcut cu rochiile purtate în „Epoca de Aur”, modele copiate la greu de românce.

Angela Similea și Corina Chiriac au fost cele mai elegante soliste din comunism
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Angela Similea și Corina Chiriac au fost cele mai elegante soliste din comunism Foto: foto: Facebook

Corina Chiriac își cosea și singură rochiile de scenă

Interpreta de muzică ușoară Corina Chiriac era talentată și la design vestimentar, nu numai la muzică. Își croia și modifica singură rochiile de scenă, în funcție de eveniment. Din cauza lipsurilor din comunism, dar și a rigorilor impuse de televiziune, trebuia să fie extrem de inventivă. Prin urmare, cumpăra rochii noi sau chiar și mai vechi, le descosea și le modifica pe măsurile ei.

Și la festivalurile din străinătate purta tot ținute de scenă gândite de ea. De departe, cea mai frumoasă rochie a sa este cea cu paiete argintii, purtată în 1979, la show-ul TV „Eu sunt Corina", regizat de Tudor Vornicu.

Și-a donat o parte din ținute către Muzeul Național de Istorie a României

Dar, pentru aparițiile televizate colabora și cu atelierul de croitorie al postului de televiziune. De altfel, în urmă cu doi ani, Corina Chiriac a donat către Muzeul Național de Istorie a României rochiile de scenă, din vremea de glorie, dar și fotografiile de familie, diplomele și trofeele, plus medalii, instrumente muzicale şi alte obiecte personale.

Angela Similea: „Rochiile le-am dăruit, nu am luat niciun leu pe ele”

Ce a făcut însă Angela Similea cu ținutele de scenă admirate de o țară întreagă, în anii 80?

„Am dăruit multe rochii admiratoarelor mele, mai ales celor care urmau să se mărite. Le-am dăruit, nu am luat niciun ban pe ele, nu am urmărit asta. Mai am acasă câteva rochii, le-am păstrat. Pe vremuri, când știam că o să cânt, alegeam ținuta cu coregrafa mea, o bună prietenă, și țineam cont de tot, de culoarea decorului”, a menționat ea, în emisiunea lui Andrei Partoș.

Cătălin Botezatu: „Am fost designerul oficial al Angelei Similea până la capăt”

Designerul Cătălin Botezatu a povestit despre colaborarea de suflet avută cu inegalabila solistă Angela Similea, pe care o admira, la tv, încă din copilărie:

„Aceeași senzație am avut, fac o paranteză, cu Angela Similea, când mă uitam cu mama la televizor și ziceam: „Doamne, ce femeie frumoasă, cât de frumos e îmbrăcată”. În momentul în care am devenit creator de modă, am fost designerul ei oficial până la capăt și i-am făcut cele mai frumoase rochii”, menționa el, pentru wowbiz.ro

Florin Burescu, despre Angela Similea: „E atât de stilată, are eleganța asta prin pori!”

Iată ce spune Florin Burescu despre ținuta vestimentară din prezent a Angelei Similea, solista în vârstă de 80 de ani:

„Angela Similea a îmbătrânit natural, fără operații estetice, fără liftinguri și ridicări de pomeți. S-a retras de câțiva ani, din lumina reflectoarelor, și s-a dedicat vieții personale. Mă bucur să o văd atât de stilată, în continuare, să o văd cu un tonus bun.

Angela Similea rămâne un etalon de eleganță și de rafinament. Are eleganța asta prin pori. În plus, referitor la comentariile răutăcioase, nu poți taxa o regină a muzicii ușoare românești. Nici nu mai poate avea aceeași apariție, ca acum 40 de ani. Timpul trece pentru noi toți”, a menționat Florin Burescu, exclusiv pentru Click!

„Corina Chiriac dă dovadă de cochetărie, de rafinament!”

Apreciază, deopotrivă, și look-ul Corinei Chiriac, care, în continuare, și acum, la vârsta de 76 ani, are un uriaș succes la public: 

„La garda veche, am apreciat mereu respectul pe care ele îl acordă, în momentul în care apar pe scenă, publicului, respectul pentru ținutele de spectacol. Cu siguranță, artistele din garda veche sunt cel mai bine îmbrăcate.

Ele sunt un exemplu pentru noua generație. Îmi plac rochiile purtate în trecut, dar și în prezent, de Corina Chiriac. Dă dovadă de cochetărie, de rafinament. Felicitări, mai ales că și le confecționează și singură, din câte am înțeles, sau le modernizează pe cele mai vechi!”.

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