Nuntă și botez în aceeași zi pentru Francisca și TJ Miles! Cum au petrecut cei doi la marele eveniment. Jador a făcut show

Francisca și TJ Miles au avut parte de o zi cu totul specială. Cei doi și-au unit destinele, iar în aceeași zi au organizat și botezul fiicei lor, Clara. Familia, prietenii și apropiații au fost alături de ei la evenimentul care s-a transformat rapid într-o petrecere pe cinste.

1/2 Imagini din ziua nunții și botezului organizate de Francisca și TJ Miles Foto: Instagram

Mirii au profitat din plin de ocazie și au petrecut alături de invitați până târziu. Printre artiștii care au urcat pe scenă pentru a întreține atmosfera s-a numărat și Jador.

Francisca a schimbat rochia de mireasă în timpul petrecerii

Pentru ceremonia și primele momente ale nunții, Francisca a optat pentru o rochie de mireasă lungă, cu un design clasic. Artista a renunțat ulterior la ținuta elegantă și a ales o rochie albă, scurtă, mult mai potrivită pentru dans și pentru atmosfera de petrecere.

Imaginile surprinse la eveniment îi arată pe Francisca și TJ Miles în mijlocul invitaților, bucurându-se de fiecare moment al serii.

Și TJ Miles a avut parte de un moment în centrul atenției. Fostul concurent de la „Survivor România” a deschis șampania în timpul petrecerii, iar momentul a fost surprins de fotografii și cameramani.

Francisca și TJ Miles au sărbătorit și botezul fiicei lor

Un alt punct important al serii a fost tortul. Cei doi au ales un model dreptunghiular, decorat cu flori și lumânări, care a completat atmosfera festivă.

Evenimentul a avut o dublă semnificație pentru cei doi. Pe lângă cununia și petrecerea de nuntă, Francisca și TJ Miles au organizat și botezul fiicei lor, Clara.

Cei doi au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum au marcat un moment important din viața micuței alături de oamenii dragi.

Petrecerea a fost animată de muzică și dans, iar Jador s-a numărat printre artiștii care au cântat pentru invitați. Atmosfera de la eveniment a fost surprinsă în numeroase fotografii și imagini video.

Francisca, despre primele luni ca mamă

În urmă cu câteva luni, Francisca a intrat într-un nou capitol al vieții sale, după ce a devenit mamă pentru prima dată. Artista a vorbit despre experiența de până acum și a mărturisit că lucrurile au fost mai liniștite decât se aștepta.

Francisca spune că micuța Clara este un copil cuminte, iar acest lucru a ajutat-o să nu fie atât de panicată pe cât credea înainte să devină mamă.

„Avem noroc de un copil cuminte, înțelegător, și noi suntem calmi, ne face plăcere să o creștem, să avem grijă de ea, e o binecuvântare. Nu cred că există o mamă care să nu aibă momente de panică. Bineînțeles, te gândești: «Dacă se îneacă? Dacă, aoleu, dacă nu știu ce!». Dar să știi că nu... Mă așteptam să fiu mai panicată decât sunt. Sunt chiar o mamă relaxată din ce văd. Mă așteptam să fiu un pic mai panicată eu, la cum mă știu pe mine, dar chiar sunt bine”, a explicat Francisca.