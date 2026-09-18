 Divorțează sau nu Cristina Spătar de Vicențiu Mocanu? Ce spune artista: „Nu ascund”
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VideoDivorțează sau nu Cristina Spătar de Vicențiu Mocanu? Ce spune artista: „Nu ascund”

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Zvonurile privind o posibilă despărțire dintre Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu au revenit în atenția publicului. Artista a fost întrebată direct despre situația din căsnicia sa și nu s-a ferit să vorbească despre momentele mai tensionate care pot apărea într-o relație.

Cristina Spătar lămurește zvonurile despre divorțul de Vicențiu Mocanu
Cristina Spătar lămurește zvonurile despre divorțul de Vicențiu Mocanu Foto: colaj Click!

Cântăreața a precizat că, în prezent, ea și soțul său sunt împreună și a explicat ce s-a întâmplat în legătură cu informațiile apărute despre un presupus proces de divorț. Nu este pentru prima dată când mariajul celor doi ajunge în centrul speculațiilor.

Ce spune Cristina Spătar despre divorț

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu sunt căsătoriți de mai bine de trei ani. În ultima perioadă, faptul că își împart timpul între București și Vâlcea a alimentat noi discuții despre relația lor.

Artista are proiecte profesionale în Capitală și se ocupă de copii, în timp ce soțul său își desfășoară activitatea la Vâlcea. Întrebată despre zvonurile privind o eventuală separare, Cristina Spătar a recunoscut că au existat și discuții între ei, însă susține că, momentan, lucrurile sunt în regulă.

Vedeta a explicat și că, în cazul în care ar lua vreodată decizia de a divorța, nu ar ascunde acest lucru de public. În ceea ce privește procesul despre care s-a vorbit, artista a precizat că acesta a fost retras.

„Se mai ceartă lumea, mai există discuții ca în orice cuplu, dar deocamdată suntem împreună. Dacă hotărâm să divorțez eu nu am să țin pentru mine, eu sunt foarte deschisă, nu ascund. Deocamdată suntem în regulă, suntem ok. (…) A fost vorba de un proces, l-a retras, a trecut, sperăm să nu mai fie. (…) Dacă Dumnezeu vrea să nu mai fim, nu… Cred că totul e de acolo de Sus”, a declarat Cristina Spătar, la „Online Story by Cornelia Ionescu”.

De ce locuiesc în orașe diferite

Distanța dintre București și Vâlcea a fost un alt aspect despre care artista a vorbit. Cristina Spătar a explicat că faptul că nu locuiesc permanent în același oraș este determinat de activitățile profesionale și de responsabilitățile pe care fiecare le are.

Vicențiu Mocanu își desfășoară afacerile la Vâlcea și are acolo și alte responsabilități familiale, în timp ce Cristina Spătar are proiecte în Capitală și își dorește să fie aproape de copiii săi.

Artista susține că distanța nu reprezintă un impediment pentru relația lor și că, din perspectiva ei, timpul petrecut separat îi permite să se ocupe de familie și de proiectele profesionale.

„Distanța nu e nicio problemă, el are fabrica acolo. afaceri, fiul lui e acolo, fiecare le știe pe ale lui. Eu intenționez să fac niște proiecte, asta înseamnă timp și să stai în București. Trebuie să fiu aci prezentă lângă copii. Pe mine nu mă deranjează distanța, din contră, îmi oferă libertate să îmi fac timp pentru copiii mei, pentru profesia mea, pentru proiecte”, a mărturisit Cristina Spătar.

Cum se înțelege Vicențiu Mocanu cu copiii artistei

Cristina Spătar a vorbit și despre relația dintre soțul său și copiii ei. Potrivit artistei, între Vicențiu Mocanu și cei doi copii ai săi există o relație bună, iar faptul că lucrurile funcționează între ei a fost important pentru decizia de a se căsători.

La rândul său, Cristina Spătar spune că s-a apropiat de fiul soțului ei și are o părere bună despre adolescent.

„Soțul meu se înțelege bine cu copiii mei, e civilizată relația, e ceva ok. Dacă vedeam ceva în neregulă, nu mă căsătoream cu el. Mă înțeleg bine cu băiatul lui, e un copil cuminte, cu bun simț, mi se pare un copil bun, atât cât l-am cunoscut. 14 ani are, tot Albert îl cheamă, ca să vezi ce coincidență”, a mai spus Cristina Spătar.

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