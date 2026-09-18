 PRO TV schimbă planurile pentru „Burlacii: Foc în Paradis”. Pe ce post TV se mută emisiunea de săptămâna viitoare
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PRO TV schimbă planurile pentru „Burlacii: Foc în Paradis”. Pe ce post TV se mută emisiunea de săptămâna viitoare

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„Burlacii: Foc în Paradis” continuă cu noi povești, întâlniri și situații neașteptate. Reality show-ul prezentat de Adelina Pestrițu intră, începând de săptămâna viitoare, într-o nouă etapă de difuzare. Emisiunea va putea fi urmărită în continuare pe VOYO, unde episoadele vor fi disponibile cu o zi înainte, dar și la Acasă.

Emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, scoasă din grila Pro TV după prima săptămână
Emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, scoasă din grila Pro TV după prima săptămână Foto: arhiva Click!

Fanii emisiunii vor avea parte de patru ediții noi în fiecare săptămână. Acestea vor fi difuzate la televizor de luni până joi, începând cu ora 23:00, pe postil Acasă, în timp ce pe VOYO vor putea fi urmărite în avans.

Patru episoade noi, în fiecare săptămână

Schimbarea programului vine într-un moment în care relațiile dintre concurenți încep să se contureze tot mai clar. Întâlnirile și discuțiile dintre aceștia pot duce la noi apropieri, dar și la tensiuni sau rivalități. Pe măsură ce competiția avansează, fiecare alegere poate influența parcursul participanților, iar atmosfera din paradis se poate schimba de la o ediție la alta.

Adelina Pestrițu spune că experiența este abia la început și că publicul urmează să descopere noi povești și situații neașteptate.

Pentru mine, Burlacii: Foc în Paradis este despre oameni, emoții și povești care te fac să vrei să afli ce se întâmplă mai departe. Fiecare concurent vine cu propria poveste, iar pe parcurs apar situații și conexiuni pe care nici ei nu le pot anticipa. Aventura burlacilor și burlăcițelor continuă, iar de săptămâna viitoare ne întâlnim cu patru episoade noi în fiecare săptămână, pe VOYO și Acasă. Cei care au fost alături de noi până acum să rămână aproape, pentru că urmează o etapă cu multe surprize, emoții și momente care pot schimba complet dinamica din paradis”, spune Adelina Pestrițu, prezentatoarea reality show-ului.

De luni, „Burlacii: Foc în Paradis” va putea fi urmărit la Acasă timp de patru zile consecutiv. Episoadele sunt programate de luni până joi, de la ora 23:00.

Cei care nu vor să aștepte difuzarea televizată vor putea vedea fiecare ediție cu o zi mai devreme pe VOYO. Astfel, publicul are la dispoziție două variante pentru a urmări evoluția concurenților și toate întâmplările din paradis.

Prima eliminare a venit cu emoții

Reality show-ul a avut parte deja de primul moment important al competiției: prima eliminare. Ceremonia trandafirilor a pus concurenții în fața unor alegeri dificile și a schimbat calculele din cadrul grupului.

Șapte băieți au avut la dispoziție doar șase trandafiri, ceea ce a însemnat că una dintre fete urma să părăsească această etapă a competiției. Ordinea în care au fost oferite florile a adus emoții și schimbări de situație. În cele din urmă, Bogdan Mocanu a fost cel care a avut de făcut alegerea decisivă, moment care a stabilit cine continuă aventura și cine este eliminată din competiție.

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