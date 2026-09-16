Olga Barcari l-a dat de gol pe Gabi Tamaș! Ce emisiune au filmat împreună și când va fi difuzată

Olga Barcari și Gabi Tamaș, din nou împreună pe micul ecran! După „Asia Express”, cei doi s-au reunit pentru un nou proiect de televiziune, iar hairstylista a dat câteva detalii despre surpriza pregătită. Filmările au avut deja loc, însă telespectatorii vor mai avea de așteptat până vor putea vedea noua aventură a celor doi.

Olga Barcari și Gabi Tamaș, din nou împreună într-un proiect TV Foto: colaj Click!

După aventura de la „Asia Express”, drumurile Olgăi Barcari și ale lui Gabi Tamaș se intersectează din nou în televiziune. Cei doi au făcut parte din același sezon al show-ului de aventură, iar experiența trăită în timpul filmărilor pare să fi fost doar începutul unei noi colaborări.

Olga Barcari a vorbit despre proiectele care urmează să o aducă din nou în fața camerelor de filmat și a lăsat să-i scape câteva informații despre o emisiune realizată de Nea Mărin. Printre detaliile oferite, hairstylista a menționat și numele lui Gabi Tamaș.

În „Asia Express”, Olga Barcari a participat alături de Karmen, cele două având o relație de prietenie și înainte de competiție. De cealaltă parte, Gabi Tamaș a format echipă cu Dan Alexa, iar cei doi au trecut împreună prin numeroasele probe și provocări ale show-ului.

Olga Barcari și Gabi Tamaș, colegi într-un nou proiect

Acum, cei doi concurenți se reîntâlnesc într-un alt proiect de televiziune. Olga Barcari a confirmat că a participat la filmările unei emisiuni marca Nea Mărin, alături de Gabi Tamaș și de alte persoane cunoscute.

Deși a oferit câteva indicii, Olga Barcari nu a dezvăluit prea multe despre ceea ce s-a întâmplat în timpul filmărilor. Vedeta a lăsat însă de înțeles că proiectul va putea fi urmărit anul viitor, astfel că telespectatorii mai au de așteptat până vor afla toate detaliile.

„Am fost în Survivor, am fost la Nea Marin, care urmează la anul… cu Tamaș. Nu știu dacă am voie să spun, dar a fost Tamaș, au fost mai mulți oameni acolo și urmează la anul, vedem anul acesta ce se ivește”, a spus vedeta la VIVA! Influencers Party.