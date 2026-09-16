Florin Dumitrescu, dezvăluiri despre noul sezon „MasterChef”: „Ne așteaptă o altă dinamică”. Ce pregătește chef-ul pentru toamnă și cum stă cu cinele romantice

Florin Dumitrescu (39 de ani) a venit cu toată echipa „MasterChef” la o sesiune prietenoasă de gătit, înaintea noului sezon al emisiunii de la ProTV.

1/9 Florin Dumitrescu, dezvăluiri despre noul sezon „MasterChef” Foto: click.ro

Chef-ul le-a pregătit celor prezenți un preparat spectaculos, dar a dezvăluit și ce îi așteaptă pe telespectatori în noul sezon, precum și ce planuri are pentru toamnă, când restaurantele sale, pe care urmează să le deschidă și să le inaugureze,îi vor ocupa mare parte din timp.

Florin Dumitrescu, sesiune de gătit înainte de noul sezon „MasterChef”

Chef Florin Dumitrescu a venit împreună cu echipa „MasterChef” pentru a se întâlni cu oamenii care vor urmări noul sezon al emisiunii.

„Am venit să ne cunoaștem cu oamenii care urmează să se uite la MasterChef, la PROTV. Am făcut o sesiune prietenoasă de gătit”,ne-a spus Cheful.

Preparatul pregătit a fost unul spectaculos: un Wellington de porc realizat de concurenții noului sezon, iar momentul a fost dedicat decorului culinar.

„Acum avem un Wellington de porc făcut de toți concurenții deja. Și acum doar facem o sesiune de decorațiuni, decor culinar, frumos, așa, pe foietaj”, a mai adaugat juratul MasterChef pentru Click!

„Ne așteaptă o altă dinamică a MasterChef-ului”

Florin Dumitrescu este convins că noul sezon vine cu o energie diferită și cu concurenți care vor reuși să surprindă.

„Ne așteaptă o altă dinamică a MasterChef-ului. Ne așteaptă niște concurenți extraordinari. Ne așteaptă 12 deplasări superbe, pe unde ne-am duelat, să zicem așa, în tot felul de mâncăruri”, mai spune Florin Dumitrescu.

Experiențele din deplasări au avut și o componentă aparte: oamenii care îi urmăreau au avut ocazia să participe la degustări.

„Oamenii care stăteau să ne privească mergeau la degustare”, adaugă el.

Ce pregătește Chef Dumitrescu pentru toamnă

Dacă vara a fost mai relaxată, toamna vine cu multă muncă pentru Florin Dumitrescu. Chef-ul are mai multe proiecte culinare în pregătire, printre care o rotiserie și un nou loc dedicat șnițelelor.

„La Shirag, care este rotiseria mea, unde o să avem pui și porchetta”, ne-a dezvăluit Chef-ul.

Un alt proiect este „Milanese”, unde vor fi pregătite șnițele, iar inaugurarea este programată, dacă totul merge conform planului, pentru sfârșitul lunii octombrie.

„La Milanese, unde avem șnițele gătite în unt. Eu sper să fie gata la sfârșit de octombrie”, promite Chef Florin Dumitrescu.

Iar colegul său, chef Cătălin Scărlătescu, a anunțat că ar urma să vină să dea o mână de ajutor. Florin Dumitrescu a glumit pe seama acestui lucru:

„A zis Scărlătescu că vine să gătească. O să-i punem un purceluș, la rotisor, la un moment dat”, promite Chef Dumitrescu.

Cei trei chefi urmează să se reunească și la deschiderea oficială a restaurantelor, iar Dumitrescu a promis inclusiv un soft-opening pentru cei curioși să vadă noile proiecte.

Cinele romantice? „Nu mai avem timp”

Cu atâtea proiecte în restaurant și cu noul sezon „MasterChef”, timpul pentru viața personală pare să fie ceva mai greu de găsit. Întrebat despre cina romantică din această toamnă, Florin Dumitrescu a răspuns cu umor:

„Cina romantică… Mai răruț, că trebuie să fim la restaurant, să plătim, să gătim. Nu mai avem timp de cina romantică”, ne-a marturisit pentru Click! cunoscutul jurat MasterChef.

Asta nu înseamnă însă că acasă nu se mai gătește. Din contră. Chef-ul spune că gătitul rămâne prezent și în familie, chiar dacă ieșirile sau cinele romantice vor fi mai rare în perioada următoare.

„Se gătește. Se va găti și în familie”, ne asigură vedeta PROTV.

Iar pentru Florin Dumitrescu urmează, astfel, o toamnă plină: un nou sezon „MasterChef”, deplasări, proiecte culinare și restaurante noi. Cina romantică mai poate aștepta. Bucătăria, însă, nu ia pauză.