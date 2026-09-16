 Melek a spus adevărul despre viața ei: „Mai mult am avut parte de bani decât de dragoste”
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Melek a spus adevărul despre viața ei: „Mai mult am avut parte de bani decât de dragoste”

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Melek Mincă a făcut o confesiune sinceră despre două dintre lucrurile care au avut un rol important în viața sa: banii și iubirea. Activă pe rețelele sociale, aceasta obișnuiește să interacționeze cu urmăritorii și să răspundă la întrebările sau opiniile pe care le primește. De această dată, o discuție despre bani și dragoste a determinat-o să vorbească mai mult despre propria experiență și despre felul în care privește viața.

Melek Mincă
Melek Mincă Foto: Arhivă

Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a recunoscut că, până la vârsta de 28 de ani, lucrurile nu au stat așa cum și-ar fi dorit în privința iubirii. În schimb, banii au avut o prezență mai importantă în parcursul său.

Melek, despre destin și lucrurile care sunt deja scrise

Totul a pornit de la mesajul unui internaut, care i-a transmis că banii nu sunt suficienți dacă omul nu are alături persoana pe care și-o dorește.

Degeaba ai toți banii din lume dacă nu ai lângă tine pe cine îți dorești”, i-a scris acesta lui Melek.

Vedeta nu a ignorat mesajul și a răspuns explicând modul în care privește ea destinul. În opinia sa, viața unui om nu este determinată în totalitate de propriile alegeri, ci există lucruri care sunt stabilite încă de la început.

„Viața și soarta omului ... nu și-o face singur. Dumnezeu, eu așa consider, de când a stat mama mea în chinuri, în travaliu să nască, Dumnezeu scria acolo ce se va întâmpla”, a spus Melek.

Mărturisirea sa a continuat cu o dezvăluire despre experiențele pe care le-a avut până la vârsta de 28 de ani. Melek a vorbit direct despre lipsa unei relații care să îi ofere dragostea pe care și-ar fi dorit-o.

„Până la 28 de ani eu nu am avut parte de iubire”

Melek a recunoscut că iubirea nu a reprezentat, până la acel moment al vieții, ceea ce și-ar fi dorit. În schimb, banii au ocupat un loc mai important în experiența sa.

„Până la 28 de ani eu nu am avut parte de iubire și de dragoste cu adevărat. Nu am avut. Mai mult am avut de bani decât de dragoste, ăsta e adevărul”, a mărturisit ea.

Declarația vine în contextul unei discuții despre lucrurile care îi pot aduce unui om împlinirea. Melek a ales să vorbească fără ocolișuri despre propria experiență și despre diferența dintre ceea ce și-ar fi dorit și ceea ce a trăit până acum.

Pentru ea, viața trebuie continuată indiferent de situațiile prin care trece fiecare persoană. Chiar dacă lipsa iubirii poate reprezenta un lucru important, Melek spune că oamenii trebuie să își continue drumul.

În continuarea confesiunii, Melek a vorbit și despre importanța banilor și despre modul în care oamenii ajung să îi urmărească pentru a-și putea îndeplini dorințele.

„Acum ce vrei să facem. Să murim de foame că nu avem dragoste? Ce să facem. Asta e viața, mergem înainte. Alergăm după bani. Ne facem bani, ne facem poftele... Mergem înainte”, a mai spus Melek.

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