 Andi Moisescu revine la PRO TV: „Pentru mine e o surpriză extrem de plăcută”
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Andi Moisescu revine la PRO TV: „Pentru mine e o surpriză extrem de plăcută”

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După pauza luată din primăvară, Andi Moisescu pregătește o revenire spectaculoasă la Pro TV. Prezent la un eveniment recent, realizatorul a făcut primele mărturisiri despre surprizele din noul sezon Apropo TV. 

Andi Moisescu revine cu Apropo Tv la Pro TV
Andi Moisescu revine cu Apropo Tv la Pro TV Foto: arhivă

După aproape două decenii de difuzare neîntreruptă în fiecare duminică, de la ora 13:00, formatul lansat în 2005 își reia locul în grila Pro TV. Andi Moisescu a precizat că echipa lucrează intens la noile ediții alături de Sorana și Rodi, colegele sale de peste 15 ani. Prezent la premiera filmului „3 zile în septembrie”, prezentatorul a vorbit deschis despre noutățile pregătite pentru telespectatori, dar și despre semnificația revenirii formatului pe un post generalist.

Tradiție și folclor autentic în seria coordonată de Bogdan Simion

Noul sezon al emisiunii păstrează direcția editorială cunoscută și acordă o atenție deosebită rubricii „Căminul Cultural”. Publicul va putea urmări cinci episoade noi din seria coordonată de Bogdan Simion.

Trei dintre acestea au fost filmate în Gorj, Caraș-Severin și Bihor, zone reprezentative pentru diversitatea folclorului autentic românesc. Celelalte două ediții sunt dedicate zonei folclorice din apropierea Capitalei și îi au printre invitații speciali pe Panseluța Feraru și pe membrii familiei Miu, cunoscuți pentru măiestria lor la țambal.

Am găsit și două episoade care au legătură cu zona folclorică din jurul Bucureștiului, deci sunt două prezențe extrem de cunoscute pe care n-am apucat să le invităm până acum în Căminul Cultural și ne bucurăm foarte tare că îi avem. Mă refer la Panseluța Feraru, extrem de cunoscută din zona de lăutărie de aici din București, și de așa-numitul clan Miu, amândoi la țambal. Familia e formată, de fapt, dintr-un tată și doi băieți. Tatăl a fost unul dintre cei mai mari țambaliști din România, copiii îi urmează, sunt exact la același nivel cu el, George și Robert. Pe George și pe Ionel îi avem invitați în emisiune, am apucat deja să filmăm, o să fie absolut superb”, a spus Andi Moisescu pentru  Libertatea.

O rubrică nouă și realitatea autofinanțării unui proiect de nișă

Pe lângă temele deja familiare publicului, realizatorul lansează rubrica Sharing Knowledge, dedicată promovării unor personalități discrete, considerate de el modele autentice de viață. „Pe lângă asta o să aduc o nouă serie la care am început să lucrez, care se cheamă Sharing Knowledge și care aduce în atenția publicului nume mai puțin cunoscute publicului larg, care cred că pot reprezenta sau cel puțin pentru mine reprezintă adevăratele modele în viață”, a precizat acesta.

În ceea ce privește aspectele de producție, Andi Moisescu a subliniat că emisiunea își gestionează independent resursele:

Da, emisiunea se autofinanțează, își caută singură sursele de supraviețuire, ceea ce nu văd nimic anormal într-o societate în care, până la urmă, suntem într-o societate comercială prin definiție”.

Totodată, prezentatorul s-a arătat recunoscător pentru deschiderea postului de televiziune: „Pentru mine e o surpriză extrem de plăcută să văd că un canal de televiziune generalist difuzează o emisiune care nu e neapărat din zona generalistă, e oarecum o zonă de nișă și care nu reprezintă neapărat o miză comercială. Deci o iau așa ca pe un gest de curtoazie și nu pot decât să-l apreciez”.

David Moisescu se apropie de domeniul în care lucrează tatăl său

La 19 ani, David Moisescu începe să fie tot mai interesat de domeniul producției și al conținutului, în care activează tatăl său. Tânărul a avut deja ocazia să fie gazdă la câteva concursuri și pare să își dorească să descopere mai multe despre această industrie.

Andi Moisescu susține planul fiului său și își dorește ca David să treacă prin cât mai multe dintre activitățile implicate în producție, pentru a înțelege cum funcționează întregul proces și ce presupune fiecare meserie.

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