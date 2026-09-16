 Harry și Meghan, din nou în centrul unei alerte de securitate. Ducesa de Sussex și-a făcut public numărul de telefon într-un grup WhatsApp al părinților
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Harry și Meghan, din nou în centrul unei alerte de securitate. Ducesa de Sussex și-a făcut public numărul de telefon într-un grup WhatsApp al părinților

#Casa Regală a Marii Britanii
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Ducesa de Sussex a declanșat o alertă de securitate după ce numărul său personal de telefon a fost divulgat dintr-un grup WhatsApp al părinților de la școala copiilor.

Meghan și Harry FOTO GettyImages
Meghan și Harry FOTO GettyImages Foto: GettyImages

Meghan intrase în conversația de grup cu o seară înainte ca cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet, să aibă prima zi la o școală din Marea Britanie.

O mamă a scris: „Bine ai venit, Meghan! Archie ni se alătură de mâine.”

O altă mamă a adăugat: „Bine ai venit!!” Meghan a răspuns: „Bună, mamelor! Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă ❤️ Sunt foarte fericită să fac parte din această comunitate.”

Însă o captură de ecran a conversației a fost distribuită ulterior de mai multe ori. Informația a apărut după ce Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, au fost retrași de la noua lor școală după doar două zile, din cauza îngrijorărilor exprimate de agenții de securitate privind traficul.

Cei doi copii vor merge acum la o altă școală din zonă.

Meghan și soțul ei, prințul Harry, au pus această decizie pe seama problemelor legate de trafic.

Traficul intens din orele de vârf, în timpul deplasării la școală, precum și o porțiune de drum blocată de mașinile parcate au făcut ca traseul parcurs de convoiul lor de securitate să dureze până la o oră, în loc de cele 35 de minute estimate.

„Nu se poate ca trei membri ai familiei regale, aflați pe locurile cinci, șase și șapte în ordinea succesiunii la tron, să rămână blocați într-o mașină”,  a declarat o sursă.

Se spune că noua școală la care vor merge copiii nu se confruntă cu aceleași probleme de trafic.

Schimbarea a fost anunțată la doar câteva ore după ce s-a aflat că autoritățile britanice vor reevalua, pentru prima dată din 2020, nivelul de protecție asigurat lui Harry și Meghan. Reevaluarea va fi făcută de Ravec, organismul care stabilește măsurile de securitate pentru membrii familiei regale.

Ducele duce de ani de zile o campanie pentru ca contribuabilii să plătească bodyguarzi înarmați din cadrul poliției, după ce aceștia au fost retrași atunci când el și Meghan au renunțat la statutul de membri activi ai familiei regale, în 2020. Harry, care a  locuit ani buni în SUA, a susținut anterior că este „nesigur” pentru familia sa să se afle în Marea Britanie.

După ce a pierdut procesul costisitor împotriva Ministerului de Interne britanic, Harry a acuzat autoritățile de ceea ce a numit o „înțelegere veche și bine pusă la punct” în cadrul sistemului, scrie The Sun.

Într-o scrisoare transmisă săptămâna trecută, regele Charles a „dispus” ca Sussexii să fie considerați persoane private, statutul lor oficial rămânând acela de membri ai familiei regale care nu desfășoară activități oficiale.

Recent, Meghan a publicat fotografii de familie pentru a marca cea de-a 42-a aniversare a lui Harry. Imaginile au fost postate pe Instagram pe fundalul unei versiuni acustice a unei melodii celebre a Tinei Turner, iar mesajul alăturat spunea: „Este pur și simplu cel mai bun. La mulți ani, iubirea mea.”

Galeria de fotografii îi surprinde pe Harry și Lilibet la schi, pe Harry sărutând-o pe Meghan într-o podgorie și într-o fotografie în timp ce se plimbă cu un vehicul de teren.

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