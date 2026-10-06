Doliu în lumea filmului românesc. O actriță din celebra serie „Brigada Diverse” a murit la 84 de ani

Doliu în lumea filmului românesc. Actrița Rodica Ana Luca, cunoscută pentru apariția sa în „Brigada Diverse în alertă”, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Artista și-a petrecut ultimii ani într-un sat din județul Sibiu, departe de lumea cinematografiei și de lumina reflectoarelor.

Rodica Ana Luca Foto: Turnul Sfatului

Rodica Ana Luca locuia de mai bine de 25 de ani în satul Metiș, comuna Mihăileni, într-o locuință pusă la dispoziție de administrația locală. În ultimii ani, actrița a fost sprijinită de primărie și de oamenii din comunitate, iar după moartea sa localnicii și autoritățile s-au ocupat de organizarea funeraliilor.

Ultimii ani ai actriței, departe de lumea filmului

Primarul comunei Mihăileni, Cristian Bratu, a vorbit despre situația în care se afla actrița și despre sprijinul pe care l-a primit din partea comunității. Rodica Ana Luca ajunsese să trăiască într-unul dintre satele comunei, unde oamenii au ajutat-o în perioada în care nu mai avea persoane apropiate care să îi fie alături.

„A fost una dintre actrițele din Brigada Diverse în alertă și, în cele din urmă, bătrânețea a împins-o în unul din satele de la noi din comună. A trăit din bunătatea comunității și a primăriei. Locuia la noi în comună de peste 25 de ani. Stătea într-o casă atribuită de primărie. Avea 84 de ani, nu a avut pe nimeni lângă ea, așa că am decis să ne ocupăm noi de toate”, a declarat edilul, potrivit Turnul Sfatului.

Moartea actriței a mobilizat comunitatea din Mihăileni. În lipsa rudelor sau a unor persoane apropiate care să se ocupe de funeralii, localnicii și reprezentanții administrației locale au făcut demersurile necesare pentru ca Rodica Ana Luca să fie condusă pe ultimul drum în condiții demne.

Ultimii ani ai artistei au fost astfel foarte diferiți de perioada în care numele său era legat de cinematografia românească. Departe de platourile de filmare, Rodica Ana Luca și-a dus viața într-o comunitate în care oamenii au ajuns să îi cunoască povestea și să îi fie alături.

Rolul care i-a păstrat numele în memoria cinefililor

Rodica Ana Luca a rămas cunoscută publicului prin apariția în „Brigada Diverse în alertă”, producție care face parte din seria „Brigada Diverse”, regizată de Mircea Drăgan.

Filmul „Brigada Diverse în alertă”, cunoscut și sub titlul „B.D. în alertă”, a fost lansat în 1971 și reprezintă al doilea film al seriei. Comedia polițistă a fost realizată după un scenariu semnat de Mircea Drăgan și Nicolae Tic, iar premiera a avut loc pe 26 iulie 1971.

În ultimii ani, însă, artista a ales o viață discretă, departe de lumea artistică. A locuit în Metiș mai bine de două decenii, într-o casă oferită de primărie, iar comunitatea a fost cea care i-a oferit sprijin până la final.