 Doliu în lumea filmului românesc. O actriță din celebra serie „Brigada Diverse” a murit la 84 de ani
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Doliu în lumea filmului românesc. O actriță din celebra serie „Brigada Diverse” a murit la 84 de ani

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Doliu în lumea filmului românesc. Actrița Rodica Ana Luca, cunoscută pentru apariția sa în „Brigada Diverse în alertă”, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Artista și-a petrecut ultimii ani într-un sat din județul Sibiu, departe de lumea cinematografiei și de lumina reflectoarelor.

Rodica Ana Luca
Rodica Ana Luca Foto: Turnul Sfatului

Rodica Ana Luca locuia de mai bine de 25 de ani în satul Metiș, comuna Mihăileni, într-o locuință pusă la dispoziție de administrația locală. În ultimii ani, actrița a fost sprijinită de primărie și de oamenii din comunitate, iar după moartea sa localnicii și autoritățile s-au ocupat de organizarea funeraliilor.

Ultimii ani ai actriței, departe de lumea filmului

Primarul comunei Mihăileni, Cristian Bratu, a vorbit despre situația în care se afla actrița și despre sprijinul pe care l-a primit din partea comunității. Rodica Ana Luca ajunsese să trăiască într-unul dintre satele comunei, unde oamenii au ajutat-o în perioada în care nu mai avea persoane apropiate care să îi fie alături.

„A fost una dintre actrițele din Brigada Diverse în alertă și, în cele din urmă, bătrânețea a împins-o în unul din satele de la noi din comună. A trăit din bunătatea comunității și a primăriei. Locuia la noi în comună de peste 25 de ani. Stătea într-o casă atribuită de primărie. Avea 84 de ani, nu a avut pe nimeni lângă ea, așa că am decis să ne ocupăm noi de toate”, a declarat edilul, potrivit Turnul Sfatului.

Moartea actriței a mobilizat comunitatea din Mihăileni. În lipsa rudelor sau a unor persoane apropiate care să se ocupe de funeralii, localnicii și reprezentanții administrației locale au făcut demersurile necesare pentru ca Rodica Ana Luca să fie condusă pe ultimul drum în condiții demne.

Ultimii ani ai artistei au fost astfel foarte diferiți de perioada în care numele său era legat de cinematografia românească. Departe de platourile de filmare, Rodica Ana Luca și-a dus viața într-o comunitate în care oamenii au ajuns să îi cunoască povestea și să îi fie alături.

Rolul care i-a păstrat numele în memoria cinefililor

Rodica Ana Luca a rămas cunoscută publicului prin apariția în „Brigada Diverse în alertă”, producție care face parte din seria „Brigada Diverse”, regizată de Mircea Drăgan.

Filmul „Brigada Diverse în alertă”, cunoscut și sub titlul „B.D. în alertă”, a fost lansat în 1971 și reprezintă al doilea film al seriei. Comedia polițistă a fost realizată după un scenariu semnat de Mircea Drăgan și Nicolae Tic, iar premiera a avut loc pe 26 iulie 1971.

În ultimii ani, însă, artista a ales o viață discretă, departe de lumea artistică. A locuit în Metiș mai bine de două decenii, într-o casă oferită de primărie, iar comunitatea a fost cea care i-a oferit sprijin până la final.

Ghid de cumpărături

banner tina ulmeanu png
#Exclusiv Click!
Burlăcița Tina Ulmeanu, primele mărturisiri cutremurătoare despre viol: „Mi-au furat inocența!” PrimeTime
kilograme andreea antonescu, instagram 2 jpg
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în SUA la aproape un an de la mutarea din țară. „Nu mai alerg după cantitate” Vedete românești
image
Capcana casei abandonate: ce a pățit o familie după ce a cumpărat-o. Piscina era infestată cu șerpi, iar renovarea a ajuns să coste peste 300.000 de dolari adevarul.ro
image
Un gigant german deschide o nouă fabrică în România. Investiție de 25 de milioane de euro adevarul.ro

Parteneri

image
Răzvan Burleanu i-a decis viitorul lui Gică Hagi la mai puțin de 24 de ore de la dezastrul din Nations League. Ce se întâmplă cu „Regele” www.fanatik.ro
image
"Scotea niște sunete mai ne-ok". Ultimele clipe din viaţa lui Octav, asistentul medical găsit mort la serviciu observatornews.ro
image
O femeie cu batic, pe bicicletă, a salvat misiunea unor roboți militari ucraineni. Imaginile au devenit virale www.antena3.ro
image
Ce condiții pun liberalii pentru susținerea Guvernului Niculescu. Oana Gheorghiu: Votul PNL pentru Luca Niculescu nu vine pe simpatie, ci pe program și miniștri www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Facultatea la care a renunţat pe loc Gică Hagi! Ce studii are, de fapt, cel care a făcut milioane de euro din fotbal şi afaceri as.ro
image
Ce document prezinți la medic dacă ai noul buletin electronic. CNAS explică regula din octombrie playtech.ro
image
Victor Pițurcă rupe tăcerea: “Gică Hagi a fost păcălit! Astea 4 înfrângeri l-au distrus!” www.fanatik.ro
image
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
A renunțat la statut, preferând ”să cadă la așternut”! „Să fiu iubită este pentru mine asemenea aerului pe care îl respir” okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Șocul întâlnirii cu lumea modernă: Povestea locuitorilor unei insule izolate, alungați de o erupție vulcanică historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
Peste 5.000 de oameni la parada aniversară Zurli
#Exclusiv Click!
Peste 5.000 de oameni la parada aniversară Zurli! Mirela Retegan: „A meritat să strâng din dinți când mi-a fost greu” Vedete românești
printul marco si influencerita jpg
Prințul Marco, în centrul unui nou scandal. Mesajul jignitor trimis unei influencerițe: „Ești și rea și urâtă” Vedete românești
image png
VideoBen Affleck recunoaște că a folosit inteligența artificială în „Animals”, dar un detaliu rămâne secret. Noul film Netflix apare luna aceasta Vedete internaționale
Gabriela Cristea (1) jpg
Gabriela Cristea, imagine rară din adolescență: „Cât de puțin îmi dădeam voie să visez” Vedete românești
codin maticiuc si ana pandeli jpg
Ana Pandeli îl dă de gol pe Codin Maticiuc: „Simți că-ți toacă nervii 6 luni din 12” Vedete românești
Alan alda Profimedia jpg
Și-a atacat soția în somn! Alan Alda, din „M*A*S*H”, spune că acesta a fost primul simptom al Parkinson-ului Vedete internaționale
image png
Trupa din România care își ia adio după 19 ani: „Nu ne despărțim certați” Vedete românești
kilograme andreea antonescu, instagram 2 jpg
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu în SUA la aproape un an de la mutarea din țară. „Nu mai alerg după cantitate” Vedete românești
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!” actualitate.net