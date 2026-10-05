Adrian Ordean, autorul hiturilor trupei A.S.I.A., a sărbătorit 55 de ani de activitate muzicală printr-un concert sold-out, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu.

1/8 Adrian Ordean, sărbătorit pentru 55 de ani de carieră! Ce cadouri i-au oferit fetele de la A.S.I.A. Foto: click.ro

Alături de el au fost A.S.I.A., Amadeus, Compact, Riff și Dida Drăgan. Iana Novac ne-a povestit despre atmosfera spectacolului, iar fetele au pregătit și două cadouri pentru muzicianul căruia îi plac surprizele haioase.

Publicul din Sibiu a umplut sala pentru concertul aniversar al lui Adrian Ordean, într-o seară care a adus împreună artiști și spectatori pentru a celebra peste cinci decenii dedicate muzicii. Pentru fetele de la A.S.I.A., participarea a avut o semnificație aparte: sărbătoritul este autorul hiturilor trupei.

Soprana Iana Novac, parte a trupei A.S.I.A., a povestit cu entuziasm despre spectacol și despre reacția celor prezenți, care s-au ridicat în picioare încă de la intrarea fetelor pe scenă.

„L-am sărbătorit pe Adrian Ordean pentru 55 de ani de activitate muzicală, la Sibiu, la Centrul Cultural «Ion Besoiu». Au fost trupa A.S.I.A., Amadeus, Compact, Riff, Dida Drăgan. Concertul a fost sold-out și a fost o nebunie! De la primele acorduri, în momentul în care a intrat trupa A.S.I.A., toată sala era în picioare”, a declarat Iana Novac.

Prezența trupei a completat un spectacol în care Adrian Ordean a fost înconjurat de colegi din lumea muzicii. Iar sărbătoarea a continuat și după încheierea concertului, când artiștii s-au reunit la o masă organizată în cinstea lui.

„Am sărbătorit cu el după spectacol, s-a dat o masă în cinstea lui”, ne-a mai spus Iana Novac pentru Click!.

O cupă aurie și un tricou personalizat

Fetele de la A.S.I.A. au venit și cu daruri pentru Adrian Ordean. I-au oferit o cupă aurie, pentru aniversarea celor 55 de ani de activitate muzicală, dar și un tricou cu fotografia lor.

Cum muzicianului îi plac surprizele haioase, tricoul a fost ales pentru a adăuga o notă amuzantă cadoului aniversar. Cupa a marcat momentul important din cariera sa, iar fotografia trupei a adus în prim-plan legătura dintre compozitor și fetele ale căror hituri îi poartă semnătura.

Iana Novac, între concertele A.S.I.A. și propriul spectacol de Crăciun

După întâlnirea de la Sibiu, Iana Novac se pregătește pentru o perioadă aglomerată. Fetele de la A.S.I.A. sunt extrem de solicitate, iar artista își împarte timpul între activitatea alături de trupă și proiectele solo ca soprană.

În paralel cu aparițiile A.S.I.A., Iana Novac pregătește separat propriul concert de Crăciun. Urmează, așadar, săptămâni cu spectacole și pregătiri, în care cele două direcții ale carierei sale merg împreună.

La Sibiu, bucuria a fost însă aceea de a-l sărbători pe Adrian Ordean: un concert cu sala plină, public în picioare și cadouri personale din partea fetelor pentru autorul hiturilor lor.