A murit Adriana Piteșteanu. Actrița avea 90 de ani și a lăsat în urma sa multă durere

Lumea teatrului românesc este în doliu. Adriana Piteșteanu, cunoscută ca actriță de teatru și film, regizoare și pedagog de teatru, s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani. Artista a murit pe 2 septembrie 2026, iar vestea dispariției sale a fost primită cu profundă tristețe de cei care au cunoscut-o și au apreciat-o.

A murit Adriana Piteșteanu. Foto: Facebook&Pixabay

Adriana Piteșteanu, regretată de cei care au cunoscut-o

Adriana Piteșteanu s-a remarcat nu doar prin activitatea sa artistică, ci și prin rolul important pe care l-a avut în formarea generațiilor de oameni de teatru. A fost descrisă drept un fin observator al comportamentelor umane și un iscusit descoperitor al emoțiilor celor cu care intra în contact. Un om cald și plin de viață, aceasta va rămâne în amintirea breslei teatrale românești.

„In memoriam ADRIANA PITEȘTEANU

28 august 1936 - 2 septembrie 2026

Am aflat cu tristețe că ne-a părăsit doamna Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, regizoare și pedagog extraordinar de teatru. Un fin observator al comportamentelor umane, un iscusit descoperitor al emoțiilor celor cu care intra în contact. Un om cald, plin de viață, care va rămâne în amintirea breslei teatrale românești”, începe anunțul făcut de UNITER într-o postare pe Facebook.

Adriana Piteșteanu va fi condusă pe ultimul drum

Cei care vor să își ia rămas-bun de la Adriana Piteșteanu o pot face pe 4 și 5 septembrie, la Biserica Răzoare, situată pe Drumul Sării, nr. 119. Slujba de înmormântare va avea loc pe 5 septembrie, de la ora 11.00.

„Pentru cei care vor să își ia rămas-bun, o pot face astăzi, 4 septembrie, și mâine, 5 septembrie, la Biserica Răzoare (Drumul Sării, nr. 119), unde va avea loc și slujba de înmormântare, la ora 11.00.”

„Nu sunt cuvinte destule pentru a o cuprinde. Irepetabilă și imensă”

Dispariția actriței a stârnit numeroase mesaje de regret din partea celor care au apreciat-o. Aceștia au vorbit despre pasiunea sa pentru teatru, dar și despre dragostea pe care le-a purtat-o celor pe care i-a îndrumat.

„Dumnezeu să o odihnească!”

„Nu sunt cuvinte destule pentru a o cuprinde. Irepetabilă și imensă. Mult a iubit și mult a oferit. Veșnica dumneaei pomenire... Rămâne în inimile tuturor celor care au avut onoarea de a-i fi dascăl...”

„Dumnezeu să o odihnească în pace și lumină!”

„Un profesor și un om minunat! Iubea infinit teatrul... Își iubea studenții! Odihnă veșnică în lumină!”

„Să o odihnească Dumnezeu în pace și lumină!”