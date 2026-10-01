Pune acest ingredient banal în cafeaua solubilă. Trucul care îi schimbă complet gustul, va semăna cu cea de la cafenea

Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din întreaga lume, iar nenumărați români își încep ziua cu o cană de cafea solubilă. Însă, dacă ne dorim ca aceasta să aibă un gust la fel de bun ca băuturile de la cele mai exclusiviste cafenele, este important să folosim acest ingredient banal.

Un truc simplu schimbă gustul cafelei Foto: Arhivă

Cafeaua solubilă, cunoscută și ca cafea instant, este foarte populară de-a lungul lumii, însă, de cele mai multe ori, băutura pe care o pregătim acasă nu este la fel de bună ca cea de la restaurante sau cafenele. Iar acest lucru nu ține numai de calitatea cafelei în sine, ci și de modul în care aceasta este preparată. Potrivit express.co.uk, există un ingredient banal pe care trebuie să îl folosim mereu atunci când pregătim cafea solubilă.

Brandon Yang, un creator de conținut în mediul online, a spus care este trucul care face orice cană de cafea să fie la fel de bună ca cea de la restaurante. Iar, potrivit acestuia, sfatul este să adăugăm puțină apă rece imediat după ce am pus cafeaua, în loc să umplem cana numai cu apă fierbinte.

Sfatul ingenios pentru o cafea delicioasă

Doar puțină apă rece va schimba complet gustul acestei băuturi, potrivit creatorului de conținut.

„Modul obișnuit de a prepara cafeaua instant este să pui cafeaua instant în ceașcă și apoi să adaugi apă clocotită. Noi nu vom face asta. Ceea ce trebuie să faci este să pui cafeaua instant în ceașcă, să adaugi mai întâi puțină apă, să amesteci bine, astfel încât să se dilueze și să se omogenizeze, iar apoi să adaugi apa clocotită”, spune Yang.

Trucul ajută cafeaua să aibă un gust mai bun

„Apa rece va elimina toată amăreala și toată aciditatea pe care le are cafeaua instant. Și așa faci o cafea ca la restaurant, la preț de cafea instant”, mai spune acesta.

Adăugarea unei cantități mici de apă rece de la robinet peste cafeaua instant, înainte de a adăuga apa fierbinte, împiedică arderea cafelei, iar băutura va fi mult mai puțin amară.