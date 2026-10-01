 Îl iubea, dar nu voia să se mărite cu el. Ce a făcut o tânără după ce a fost cerută în căsătorie întrece orice imaginație
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Îl iubea, dar nu voia să se mărite cu el. Ce a făcut o tânără după ce a fost cerută în căsătorie întrece orice imaginație

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Poți să iubești pe cineva și, totuși, să nu fii pregătită să-ți construiești viața alături de el în forma pe care și-o dorește. O tânără de 22 de ani a trecut printr-o astfel de situație după ce iubitul ei, în vârstă de 24 de ani, a cerut-o în căsătorie în fața familiei, deși ea îi spusese în repetate rânduri că nu se simte pregătită pentru acest pas.

Povestea unei cereri în căsătorie.
Povestea unei cereri în căsătorie. Foto: Shutterstock

Cei doi aveau o relație de aproximativ trei ani și, potrivit tinerei, se înțelegeau bine în general. Cu toate acestea, ea susține că îi comunicase partenerului său că nu își dorește, cel puțin pentru moment, să facă pasul către căsătorie.

„Ne înțelegeam bine, în general, dar am fost mereu sinceră: nu sunt pregătită pentru căsătorie”, a scris tânăra într-o postare pe Reddit, citată și de publicația americană People.

A văzut în propria mamă un exemplu pe care nu și l-a dorit pentru ea

Decizia tinerei de a amâna căsătoria ar fi fost influențată și de povestea mamei sale. Aceasta și-ar fi sacrificat cariera pentru familie, iar fiica sa spune că experiența a făcut-o să își dorească un parcurs diferit.

„Mi-am promis că voi construi ceva pentru mine înainte să mă gândesc la măritiș”, a povestit ea.

Chiar dacă spune că a avut numeroase discuții cu iubitul ei despre felul în care privește căsătoria și despre faptul că nu se simte pregătită, momentul cererii a venit într-un mod cu totul neașteptat.

Cererea în căsătorie a venit în fața familiei

Totul s-a întâmplat la aniversarea părinților tânărului. După discursul susținut de tatăl acestuia, iubitul ei i-a oferit microfonul, iar tânăra a crezut că urma să fie un simplu moment dedicat părinților.

„Am crezut că vrea să închine un toast pentru părinții lui. Dar s-a întors spre mine, a îngenuncheat și a scos un inel”, a povestit ea.

În jurul ei, oamenii au început să aplaude, iar presiunea momentului a făcut-o să reacționeze într-un mod pe care ulterior avea să îl regrete.

„Am încremenit. Nu știam ce să fac. Nu voiam să-l fac de rușine sau să stric momentul, mai ales că era petrecerea părinților lui. Așa că am spus... da”.

Deși cei din jur s-au bucurat pentru cuplu, pentru tânără momentul a fost unul extrem de dificil.

„Mi se făcuse fizic rău”, a mărturisit ea.

Ulterior, tânăra avea să ia o decizie care a schimbat complet situația și să îi spună partenerului că acel „da” nu fusese unul spus din convingere.

„L-am rugat să vorbim în privat”

Pentru tânără, acel „da” spus în fața invitaților nu a însemnat acceptarea propriu-zisă a căsătoriei. După ce momentul s-a încheiat și cei doi au rămas singuri, aceasta a simțit că trebuie să explice ce se întâmplase cu adevărat și să îi spună partenerului cum s-a simțit în acele clipe.

„L-am rugat să vorbim în privat. I-am spus că îl iubesc, dar că nu pot accepta cererea. Cel puțin, nu acum”.

Tânăra i-ar fi reamintit că poziția sa nu era una nouă și că, pe parcursul relației, îi spusese în repetate rânduri că nu consideră că este pregătită să se căsătorească. 

„A tăcut mult timp, apoi a spus că l-am făcut de râs și mai tare spunând ‘da’ în public și schimbându-mi părerea mai târziu”.

„Mama lui m-a sunat mai târziu”

În cele din urmă, bărbatul a decis să plece mai devreme de la petrecere, iar episodul a lăsat urme asupra relației dintre cei doi. Situația nu s-a oprit însă aici. Potrivit tinerei, ulterior a fost contactată chiar de mama partenerului său, care i-a reproșat modul în care a gestionat momentul.

„Mama lui m-a sunat mai târziu și mi-a spus că l-am ‘indus în eroare’ și am distrus o seară specială pentru familie”.

Tânăra susține că intenția sa nu a fost să își umilească iubitul sau să provoace un conflict în fața familiei lui. 

„Am spus ‘da’ doar ca să nu-l resping în fața tuturor. Acum înțeleg că poate am agravat situația”.

Povestea a împărțit internetul

Experiența relatată de tânără a generat numeroase reacții pe Reddit, unde mai mulți utilizatori au empatizat cu situația în care s-a aflat și au pus sub semnul întrebării alegerea de a face o cerere în căsătorie în public, mai ales după ce partenera își exprimase anterior rezervele.

„Cererea în căsătorie în public e o idee groaznică”, a scris unul dintre internauți.

„Nu te pot blama că ai spus ‘da’ pe moment, era clar că te-ai simțit presată. El pur și simplu nu te-a ascultat deloc, nu-i așa? Nu sună deloc bine pentru un viitor împreună”.

Au existat și comentarii mult mai critice la adresa bărbatului:

„El s-a băgat singur în toată povestea asta. Să ceri în căsătorie pe cineva care a spus clar că nu vrea, și în public, e manipulare. Probabil a sperat că presiunea momentului te va forța să accepți”.

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