O sculptură cumpărată cu 350 de euro s-a dovedit a fi o adevărată comoară pentru un bărbat din Anglia. Cât valorează, de fapt

O sculptură din marmură achiziționată cu doar 300 de lire sterline dintr-un depozit de materiale recuperate din Wiltshire s-a dovedit a fi o piesă de artă veche de aproape trei secole, realizată de unul dintre cei mai importanți sculptori italieni ai Romei din secolul al XVIII-lea.

Un bărbat din Anglia a dat lovitura după ce a cumpărat o sculptură cu doar 300 de lire Foto: Wooley/ Wallis

Valoarea ei reală ar putea depăși de peste 300 de ori suma plătită inițial.

Sculptură din marmură: o piesă istorică, confundată cu betonul

Macheta, veche de aproximativ 290 de ani, îl reprezintă pe Papa Clement al XII-lea Corsini și provine dintr-un conac din Hampshire. Proprietarii depozitului au considerat-o o piesă banală din beton, însă cumpărătorul a presimțit că obiectul ar putea ascunde o valoare mai mare. Ulterior, s-a confirmat că sculptura este realizată din marmură, potrivit Protv.

Piesa are o înălțime de peste 66 de centimetri, și este opera lui Pietro Bracci, sculptor italian cunoscut pentru contribuția sa la Fontana di Trevi, unde a realizat personajul central al monumentului.

Bracci a creat această machetă ca model pregătitor pentru o statuie monumentală din bronz a Papei Clement al XII-lea, amplasată cândva în Sala Mare a Palazzo Nuovo, pe Colina Capitoliului din Roma. Statuia originală nu mai există, fiind topită la un moment dat, ceea ce conferă machetei o importanță aparte: este considerată singurul exemplar supraviețuitor cunoscut.

Originea sculpturii, încă neclară

Drumul machetei după plecarea din Italia rămâne neclar. Specialiștii cred că ar fi putut ajunge în Marea Britanie ca dar pentru un britanic aflat în Grand Tour, practica aristocratică de călătorie culturală din secolele trecute, sau ar fi putut fi achiziționată de un colecționar internațional.

Cert este că traseul ei este dificil de reconstituit, iar misterul contribuie la interesul pe care piesa îl stârnește în rândul experților.

Sculptura a fost încredințată casei de licitații Woolley & Wallis din Salisbury. Estimarea inițială este de aproximativ 10.000 de lire sterline, însă interesul internațional ar putea ridica prețul până la 100.000 de lire sterline, echivalentul a circa 117.000 de euro.

Deși piesa nu se află într-o stare perfectă - cel mai probabil a stat în aer liber timp de aproximativ 50 de ani - valoarea ei este dată de raritatea și contextul istoric, mai ales în lipsa statuii originale din bronz.