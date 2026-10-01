Euro a depășit pe interbancar pragul de 5,35 lei. Moneda europeană a ajuns la un nou record

Euro a urcat joi până la 5,35 lei pe piața interbancară, într-un moment în care România traversează în continuare o perioadă de incertitudine politică. La cursul oficial, BNR a cotat moneda europeană la 5,2777 lei.

Euro explodează pe interbancar și ajunge la 5,35 lei Foto: pexels

Leul a ajuns la un nou minim istoric față de euro pe piața interbancară. Evoluția vine la o zi după ce Parlamentul a respins Guvernul propus de Siegfried Mureșan, prelungind perioada de incertitudine politică.

Euro a ajuns la 5,35 lei pe interbancar

Moneda europeană a înregistrat joi o creștere puternică pe piața interbancară, unde a ajuns la 5,35 lei. Nivelul reprezintă un nou minim istoric pentru leu în raport cu euro pe această piață, potrivit pro tv.

În schimb, cursul oficial anunțat de Banca Națională a României pentru 1 octombrie a fost de 5,2777 lei pentru un euro, în scădere ușoară față de ziua precedentă, când moneda europeană era cotată la 5,2785 lei.

Euro depășise deja pragul de 5,28 lei pe piața interbancară în ziua votului pentru Guvernul Mureșan. Potrivit datelor publicate de Economica.net, moneda europeană a început miercuri în jurul nivelului de 5,27 lei și a trecut de 5,28 lei în jurul prânzului, înainte de votul din Parlament.

Pe 23 septembrie, BNR înregistrase precedentul maxim istoric al cursului oficial, de 5,2788 lei pentru un euro.

România așteaptă verdictul S&P privind ratingul de țară

Evoluția cursului vine într-un context politic și economic dificil. Parlamentul a respins miercuri Guvernul propus de Siegfried Mureșan: cabinetul a primit 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, în condițiile în care erau necesare cel puțin 233 de voturi pentru învestire.

După vot, președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca partidele luni, 5 octombrie, la Palatul Cotroceni, pentru consultări și pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier.

În paralel, atenția piețelor este îndreptată către agenția S&P Global Ratings. România urmează să fie evaluată pe 2 octombrie, iar în prezent are ratingul BBB-/A-3, ultima treaptă a categoriei investment grade, cu perspectivă negativă.

Reuters notează că blocajul politic se suprapune peste presiunile existente asupra finanțelor publice și că leul și obligațiunile românești au fost deja afectate de incertitudine.

Un eventual verdict de retrogradare ar putea crește costurile de finanțare pentru stat și pentru economie, însă decizia S&P nu este încă anunțată. Evaluarea agenției este programată pentru vineri, 2 octombrie.