Motivul pentru care românii pleacă din Marea Britanie: „Nu e de trăit în UK din perspectiva mea”

De-a lungul anilor, românii care au plecat din țară în căutarea unui trai mai bun s-au îndreptat, în număr mare, către țări precum Marea Britanie, Germania, Elveția sau diverse țări nordice. Acum, mulți români care se stabiliseră în Anglia de ani de zile aleg să se mute într-un loc cu totul neașteptat.

Foto: Facebook

Mihai Cozma este un român care a petrecut nu mai puțin de nouă ani în Londra, unde a avut un loc de muncă bine plătit și nu s-a putut plânge din cauza lipsei oportunităților. Cu toate acestea, după aproape un deceniu întreg, el a decis că nu își mai dorește să trăiască în Marea Britanie. Iar, potrivit adevarul.ro, românul s-a mutat tocmai în Spania.

La Londra, românul avea și un vlog dedicat conaționalilor săi din Harrow, Stanmore și Enfield. Iar, în ciuda faptului că salariile din Marea Britanie sunt mai mari, Mihai Cozma tot a preferat să înceapă un nou capitol al vieții în Spania.

Românul a petrecut nouă ani în Londra

„Câştigi mai mulţi bani în Anglia. Dar de ce se mută tot mai mulţi români aici, în Spania? (...) În ultimii ani, tot mai mulţi români din Marea Britanie îşi pun aceeaşi întrebare: merită să rămân aici pentru un salariu în lire, dar să stau sub un cer cenuşiu, merită să plătesc chirii uriaşe şi facturi sufocante, sau e timpul pentru o schimbare”, spune Mihai Cozma într-o postare făcută în mediul online.

În ciuda confortului financiar, românul a ales să se mute în orașul Benidorm, chiar pe malul Mediteranei. În Spania, el chiar a strâns o comunitate online mai mare decât în Anglia.

Motivul pentru care a ales Spania

Pagina sa de Facebook are acum aproape 100.000 de urmăritori, iar Cozma spune că, în ciuda confortului financiar din Marea Britanie, nu se bucura de viața la care visase.

„Am locuit 9 ani în Londra. Financiar a fost OK, oportunități din orice unghi, dar e o țară depresivă, cu oameni reci și răi. Nu e de trăit în UK din perspectiva mea”, a spus românul.