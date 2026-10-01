O femeie a murit după 14 ani de comă. A născut un băiețel în 2012, dar nu și-a mai revenit niciodată

O femeie din Texas, care a devenit cunoscută după ce a adus pe lume primul său copil în timp ce se afla în comă, s-a stins din viață la 14 ani de la naștere. Heather Brown a murit pe 18 septembrie 2026, iar soțul ei, Sean, a anunțat vestea tristă pe Facebook, pe 30 septembrie. Povestea familiei a emoționat mii de oameni, care au urmărit de-a lungul anilor evoluția stării sale de sănătate și au sperat într-o recuperare.

O mamă din SUA a murit după 14 ani de comă Foto: Facebook

Calvarul familiei Brown a început în 2012, când Heather, însărcinată cu primul copil, a suferit un anevrism cerebral, care a provocat convulsii. Starea femeii s-a agravat, iar medicii au decis să o inducă în comă.

Pe 15 septembrie 2012, Heather a născut prin cezariană de urgență un băiețel, pe nume John, la doar 34 de săptămâni de sarcină. Copilul a cântărit aproximativ 1,98 kilograme la naștere. Din păcate, mama sa nu și-a mai recăpătat niciodată complet cunoștința.

În perioada respectivă, soțul ei, Sean, se afla în Afganistan, unde fusese trimis în misiune militară. Când a aflat despre starea gravă a soției sale, a plecat de urgență spre casă pentru a-i fi alături.

Potrivit relatărilor familiei, autoritățile au colaborat pentru ca Sean să ajungă cât mai repede la spital. La aterizare, acesta a fost întâmpinat de o escortă a poliției, care l-a ajutat să parcurgă rapid drumul până la unitatea medicală.

Povestea de dragoste a celor doi a început la o întâlnire pe nevăzute

Sean și Heather s-au cunoscut prin intermediul unei întâlniri aranjate de alte persoane. Deși bărbatul nu era inițial încântat de idee, cei doi s-au apropiat rapid și au ajuns să-și întemeieze o familie.

Într-un interviu acordat în 2015, Sean a povestit cum a evoluat relația lor: „Stăteam treji până la primele ore ale dimineții, vorbind, iar aproximativ o lună mai târziu ne-am mutat împreună. Ne-am căsătorit în anul următor. Cred că era dispusă să mă suporte pentru tot restul vieții”, potrivit tabloidului People.

Când au aflat că vor deveni părinți, cei doi au fost extrem de fericiți. În septembrie 2012, Sean își amintea cu emoție momentul în care testul de sarcină a confirmat vestea.

„Rezultatul a venit și a fost o ușurare copleșitoare faptul că, în sfârșit, reușiserăm să concepem un copil”, a declarat acesta pentru postul KLTV.

Deși se afla departe de casă, Sean a reușit să păstreze legătura cu soția sa prin telefon, e-mail și Skype. „Am făcut față situației; încă puteam vorbi unul cu celălalt, iar asta ne-a ajutat să rămânem stabili, prin telefon, e-mail și Skype”, povestea el.

Heather a dat un semn de îmbunătățire

În 2013, femeia a fost adusă acasă, însă nu și-a mai recăpătat complet conștiința. La doi ani după naștere, Heather a reușit să rostească, foarte încet, numele fiului său, un moment care le-a dat speranțe celor apropiați.

Soțul ei a continuat să ofere informații despre starea femeii prin intermediul paginii de Facebook „Bringing Home the Browns”, creată pentru a împărtăși evoluția acesteia și pentru a ține la curent persoanele care le-au fost alături.

În octombrie 2023, Sean a publicat o fotografie în care John îi citea mamei sale două cărți de Dr. Seuss. Bărbatul a transmis atunci că Heather se simțea bine, nu avea infecții sau alte probleme, se odihnea noaptea, iar semnele vitale erau stabile. De asemenea, le-a mulțumit celor care continuau să se roage pentru familia lor.

Fiul ei este acum în clasa a șaptea

După 14 ani de speranțe și îngrijire permanentă, Heather Brown a murit pe 18 septembrie 2026. Sean a făcut publică vestea pe 30 septembrie, iar anunțul său a adunat peste 14.000 de comentarii din partea oamenilor care au urmărit povestea familiei.

John, băiețelul născut prematur în 2012, este acum în clasa a șaptea. Slujba de comemorare a mamei sale va avea loc pe 10 octombrie, la ora 14:00, la Biserica Baptistă Misionară Greggton, situată pe Tenneryville, în Longview, Texas.