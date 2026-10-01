 Facultatea îți poate influența pensia. Ce sumă se poate adăuga după 3 ani de studii
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Facultatea îți poate influența pensia. Ce sumă se poate adăuga după 3 ani de studii

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Pensionarii cu studii superioare încep să își exprime tot mai des nemulțumirea față de modul în care anii de facultate sunt calculați la pensie. 

Cea mai mica pensie din Romania
Foto: Shutterstock

În contextul scumpirilor și al scăderii puterii de cumpărare, mulți consideră că efortul academic, anii de studiu și sacrificiile făcute în tinerețe se traduc astăzi într-un beneficiu infim.  

Facultatea nu aduce multe beneficii la pensii

Conform calculelor oficiale, un an de studii universitare la zi aduce doar un sfert de punct de pensie, ceea ce înseamnă că trei ani de facultate se transformă în aproximativ 61 de lei în plus la pensia lunară - o sumă pe care pensionarii o descriu ca fiind insuficientă, echivalentă cu câteva produse de bază.

Un pensionar povestește că, deși a absolvit două facultăți și are în palmares zeci de expoziții personale, studiile nu i-au fost recunoscute în totalitate, fiind considerate doar perioade asimilate, similar stagiului militar. „E posibil așa ceva? Am dus arta afară, am făcut atâtea demersuri. Tu stai șase ani și când ai contribuit acolo numai tu știi cum ai mâncat, cât e greu să intri la regie de film, la arte”, spune o persoană, potrivit Observator News.

Situația se complică în cazul celor care au lucrat în timpul facultății. Dacă studentul a avut contract de muncă și a plătit contribuții, perioada respectivă nu poate fi valorificată de două ori. Contribuția achitată prin salariu acoperă deja lunile respective, astfel încât anii de studii nu mai pot fi adăugați ca perioadă asimilată.

Avocatul Cătălina Bordianu explică: „Dacă studentul lucrează cu contract individual de muncă pe perioada facultății, această perioadă nu poate fi valorificată de două ori”.

Ce spune Legea

Legea pensiilor stabilește că anii de facultate sunt considerați perioade asimilate stagiului de cotizare, dar numai dacă studiile au fost urmate la zi și finalizate cu diplomă. Pentru a fi recunoscuți, pensionarul trebuie să prezinte adeverința de la universitate care confirmă durata studiilor și forma de învățământ.

Casa de Pensii verifică documentele și, dacă acestea sunt conforme, include perioada în calculul pensiei. Totuși, anii de facultate nu sunt considerați vechime în muncă decât după ce persoana acumulează cel puțin 15 ani de stagiu contributiv.

Astfel, un angajat cu 11 ani de muncă și trei ani de facultate nu beneficiază de recunoașterea studiilor, în timp ce un angajat cu 15 ani de muncă și aceeași perioadă de studii o poate valorifica.

Legea nr. 360/2023 aduce totuși un avantaj pentru cei care au realizat stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, și au acumulat încă cinci ani suplimentari, fie contributivi, fie asimilați. În această categorie pot fi incluși și anii de facultate. Persoanele care îndeplinesc aceste condiții pot solicita pensionarea cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, fără penalizări.

Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii București, subliniază că studiile devin relevante doar după realizarea separată a stagiului complet contributiv, pe care nu îl pot înlocui.

Punctajul lunar al pensiei

În ceea ce privește influența studiilor asupra valorii pensiei, legea prevede că pentru fiecare lună eligibilă se acordă un punctaj lunar de 0,25 puncte. Astfel, un an de studii aduce 0,25 puncte, doi ani 0,50, trei ani 0,75, iar patru ani un punct. Pentru programele de cinci sau șase ani, punctajul crește proporțional.

Totuși, modul de calcul diferă în funcție de perioada în care au fost urmate studiile. Pentru intervalele anterioare datei de 1 aprilie 2001, punctajul se determină pe baza salariului minim pe economie din perioada respectivă.

Pentru studiile urmate între 1 aprilie 2001 și intrarea în vigoare a noii legi, punctajul lunar se calculează folosind 25% din câștigul salarial mediu brut al perioadei.

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