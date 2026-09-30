 O sticlă cu apă a devenit motiv de concediere pentru un bărbat din Italia. Gestul care l-a lăsat fără loc de muncă
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O sticlă cu apă a devenit motiv de concediere pentru un bărbat din Italia. Gestul care l-a lăsat fără loc de muncă

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Un agent de pază din Lecco, Italia, a câștigat în instanță dreptul la o indemnizație substanțială, după ce fusese concediat pentru că a luat o sticlă de apă din barul unui centru comercial fără să o achite.

O sticlă cu apă a devenit motiv de concediere
O sticlă cu apă a devenit motiv de concediere Foto: Shutterstock

 Judecătorul a considerat că sancțiunea aplicată de angajator a fost disproporționată în raport cu fapta.

Sancțiunea a fost judecată

Bărbatul lucra într-un centru comercial din Lecco, având atribuții de control al clienților în intervalul 15.00–22.00, potrivit publicației ilmessaggero.it. În decembrie 2025, compania care furniza serviciile de pază a decis să înceteze contractul de muncă, după ce agentul a luat o sticlă de apă din barul centrului comercial fără să plătească.

Gestul a fost considerat de angajator suficient pentru o concediere imediată, însă cazul a ajuns în fața tribunalului din Lecco.

Judecătorul de muncă a apreciat că, deși angajatul a greșit luând produsul fără să îl achite, fapta nu justifică o măsură atât de severă.

În motivarea deciziei, instanța a subliniat că angajatul barului nici măcar nu a considerat necesar să solicite recuperarea prejudiciului, ceea ce indică faptul că incidentul nu fusese perceput ca unul grav.

În aceste condiții, concedierea a fost considerată excesivă, iar agentul de pază a primit dreptul la o indemnizație echivalentă cu 12 salarii, ca despăgubire pentru tratamentul disproporționat aplicat de angajator.

Un caz similar în Taranto

Situația agentului de pază din Lecco nu este singulară în Italia. Un caz asemănător a fost raportat la Taranto, unde un angajat al unui supermarket a fost concediat după zece ani de activitate, fiind acuzat că a consumat o sticlă de apă fără să o plătească. Incidentul a generat un nou conflict de muncă, iar bărbatul a decis să conteste decizia în instanță.

Potrivit relatărilor din presa locală, incidentul ar fi fost surprins de sistemul intern de supraveghere, iar angajatorul a considerat că gestul reprezintă o încălcare gravă a regulamentului intern. Decizia a fost aplicată imediat, fără avertisment prealabil.

Bărbatul a respins acuzațiile și a susținut că achitase sticla de apă, prezentând dovezi care, în opinia sa, ar demonstra că nu a intenționat să producă un prejudiciu. El a declarat că situația a fost interpretată greșit și că decizia de concediere este nejustificată, motiv pentru care a inițiat o acțiune în instanță.

Avocații săi au argumentat că sancțiunea este disproporționată în raport cu fapta, mai ales în contextul unei vechimi de zece ani în companie și al lipsei antecedentelor disciplinare. Ei au subliniat că, în astfel de situații, angajatorul ar fi trebuit să aplice o măsură graduală - avertisment, sancțiune disciplinară - nu concediere directă.

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