 O înotătoare din Canada a stabilit un nou record la sărituri. De la ce înălțime s-a aruncat în bazin: „Mă simt bine”
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VideoO înotătoare din Canada a stabilit un nou record la sărituri. De la ce înălțime s-a aruncat în bazin: „Mă simt bine”

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Molly Carlos, o atletă de performanță din Canada, a stabilit un nou record în lumea sportului, după ce a sărit de la 27 de metri într-un bazin olimpic. Momentul a fost surprins într-un videoclip care a ajuns viral pe rețelele sociale.

O înotătoare din Canada a stabilit un nou record la sărituri
O înotătoare din Canada a stabilit un nou record la sărituri Foto: Capturi Instagram

Un nou record stabilit de Molly Carlson

La vârsta de 27 de ani, Molly Carlson a decis să își testeze limitele și să ducă la capăt o provocare pe care și-o propusese înainte de a împlini 28 de ani: o săritură de la 27 de metri, înălțime echivalentă cu standardul competițional folosit în săriturile de tip „cliff-diving” masculin profesionist.

În mod obișnuit, sportivele concurează de la 20 de metri, ceea ce face ca reușita ei să fie cu atât mai remarcabilă. Înainte să sară, ea a aruncat diverse obiecte în piscină, printre care și un urs de pluș.

Mă simt bine, mă simt bine. Pot să vizualizez săritura, mă simt bine”, a declarat Molly înainte să sară de la 27 de metri. Ea a ajuns la fundul bazinului olimpic, de unde s-a ridicat imediat.

Sportiva a început prin a executa o săritură impecabilă de la 24 de metri, moment care i-a confirmat că este pregătită să treacă la nivelul următor. Evoluția a fost susținută constant de echipa de antrenori și de stafful tehnic, care au monitorizat fiecare detaliu al pregătirii, de la tehnică și poziționare până la siguranță și control mental. 

Cine este Molly Carlson

Molly Carlson, născută pe 23 septembrie 1998, este una dintre cele mai vizibile și apreciate sportive din lumea săriturilor de la mare înălțime. Reprezentantă a echipei naționale a Canadei și figură influentă în mediul online, Carlson a reușit să transforme un sport extrem într-o platformă de inspirație și dialog despre sănătatea mintală.

Cu milioane de urmăritori pe TikTok și YouTube, ea documentează atât performanțele sale, cât și parcursul personal care a modelat-o ca atletă.

Originară din Fort Frances, Ontario, Carlson și-a petrecut primii ani de viață în acest oraș, înainte ca familia să se mute în Thunder Bay, locul în care a crescut. Mama ei, Kathleen Trivers, a avut ambii copii în adolescență, iar separarea de tatăl sportivei, Jason, a venit când Molly era încă mică. Sportiva are o soră mai mare, Megan, cu care a rămas apropiată.

Carlson a început sportul prin gimnastică, însă la nouă ani a descoperit plonjonul. În 2008 s-a alăturat Thunder Bay Diving Club, unde a început formarea care avea să o ducă, ani mai târziu, spre competițiile internaționale.

În ultimul an de liceu, s-a mutat la Toronto pentru a se pregăti intens în vederea calificării la Jocurile Olimpice din 2016. Acea perioadă a fost marcată și de dificultăți personale: sportiva a vorbit deschis despre tulburarea de alimentație și episoadele de dismorfie corporală care i-au afectat sănătatea mintală.

De la plonjon clasic la sărituri la înălțime

O serie de accidentări la încheieturi a făcut ca intrările cu capul în apă să devină dificile, motiv pentru care Carlson s-a orientat către high diving - disciplina spectaculoasă care presupune sărituri de la înălțimi extreme.

Debutul ei în Red Bull Cliff Diving World Series a avut loc în 2021, când a intrat în competiție ca wild card pentru Canada. Prima etapă, desfășurată în Franța, i-a adus un loc secund, iar la finalul sezonului s-a clasat pe poziția a treia.

Anul 2022 a marcat consacrarea ei în circuit. Carlson a câștigat etapa de la Boston, devenind, la 23 de ani, cea mai tânără sportivă care triumfă într-un eveniment al Red Bull Cliff Diving World Series.

Carlson a obținut locul secund la etapele din Paris și Lake Uri (Elveția), iar la finalul sezonului s-a clasat pe poziția a doua în clasamentul general — performanță pe care avea să o repete în 2023 și 2024.

La acea competiție, a primit și primul „10” al sezonului pentru săritura finală. În aceeași zi, iubitul ei, britanicul Aidan Heslop, a stabilit un nou record la masculin, câștigând la doar 20 de ani.

Sportiva se antrenează la piscina olimpică din Montreal, singura bază din lume dotată cu platformă interioară de 20 de metri. Sub îndrumarea antrenorului Stéphane Lapointe, Carlson a câștigat în 2022 AthletesCAN True Sport Award, iar în 2023 a devenit prima campioană națională a Canadei la high diving.

În același an, a obținut titlul mondial World Aquatics High Diving, iar în iulie 2023 a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, cu un total de 322,80 puncte.

Prezență online și activism pentru sănătatea mintală

Pe lângă performanțele sportive, Molly Carlson a devenit o voce puternică în mediul digital. Ea își documentează antrenamentele și competițiile pe TikTok și YouTube, unde a fondat comunitatea #BraveGang - un spațiu în care vorbește deschis despre propriile lupte cu sănătatea mintală și încurajează dialogul sincer între urmăritori.

În februarie 2026, Carlson avea 3,9 milioane de urmăritori pe TikTok și 2,88 milioane de abonați pe YouTube, transformându-se într-unul dintre cei mai influenți sportivi ai generației sale.

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