 Popovici, AUR la 200m liber! Intră în istorie cu un record. Ce a declarat
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Popovici, AUR la 200m liber! Intră în istorie cu un record. Ce a declarat

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David Popovici (21 de ani) a reușit o nouă performanță incredibilă, cucerind medalia de aur la proba de 200 de metri liber de la Campionatul European, din Franța, Paris. Cel mai bun înotător român al momentului a obținut un timp record, de 1:44.15, după o cursă la care n-a avut nici cea mai mică emoție, consemnând al treilea aur consecutiv la proba cu pricina.

David Popovici scrie istorie în natația mondială (FOTO: EPA)
David Popovici scrie istorie în natația mondială (FOTO: EPA)

Sportivul din țara noastră și-a confirmat supremația în cursa de 200 metri liber, unde nu a mai fost învins încă din 2023, de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. De altfel, David Popovici devine singurul sportiv din istorie care reușește „dubla”: aur la 100 metri liber și 200 metri liber, la trei ediții consecutive de Campionat European.

„Acum nu înot pentru obiective și titluri, ci pur și simplu de dragul de a excela”

„Sunt foarte fericit. Pentru mine, mă ajută să-mi demonstrez că nu sunt numai bun și atât, pot să fiu și consecvent, pot să fiu constant la cel mai înalt nivel, iar asta este mai greu decât să ajung în top o dată. Sunt foarte mândru de mine și de echipa mea. E o provocare care m-a lovit, începând cu îndeplinirea celui mai mare obiectiv al meu, să devin campion olimpic. Acum nu înot pentru obiective și titluri, ci pur și simplu de dragul de a excela, de dragul performanței, de dragul excelenței. Oricât de bun prieten ești poate cu adversarii, și eu sunt prieten cu foarte mulți, în momentul în care ajungi să concurezi împotriva lor, n-ai cum să... Folosesc un cuvânt dur, dar trebuie să-i detești din tot sufletul pentru a reuși. Am controlat cursa. Am acum trei duble în aceste două probe și va trebui să celebrez. Deși nimic nu e dat, nimic nu e sigur, trebuie să ai o încredere mare în tine. Trebuie să ai o încredere nebunească în tine! Trebuie să spui că vei câștiga. Voi sta mult prin țară, că am călătorit mult în acești ani. Vreau să mă duc la munte, vreau să mă duc cu motorul, cu mașina, vreau să mă bucur de viață. Deși înotul este una dintre cele mai importante părți din viața mea, nu e viața mea. Înotul este poate un hobby la care sunt foarte bun. O să merg să mănânc ceva bun. Le-am și făcut semn alor mei, după cursă, să mergem să mâncăm ceva bun. Să avem o cină toți. Pot să mă culc la ce oră vreau acum, ăsta e un privilegiu”, au fost cuvintele lui David Popovici, potrivit TVR Sport.
Reamintim că delegația României reunește 11 sportivi, „cap de afiș” fiind chiar David Popovici, dublu campion mondial în 2022 și 2025, campion european în 2022 și 2024 și medaliat cu bronz în proba de 100 de metri liber. De remarcat faptul că țara noastră a cucerit prima medalie, chiar una de aur, în weekend, sâmbătă, la sărituri de la mare înălțime, prin Cătălin Preda (35 de ani).  

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