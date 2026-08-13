 Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar după ce compania pe care o deținea a dat faliment. Ce avere are, de fapt
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Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar după ce compania pe care o deținea a dat faliment. Ce avere are, de fapt

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Legenda tenisului Roger Federer nu mai este miliardar, estimează Forbes, după ce prețul acțiunilor On Holding – compania de articole sportive în care deține o participație – a scăzut brusc marți dimineață, în urma raportării unor vânzări sub așteptări în al doilea trimestru.

Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar/sursă foto: arhivă
Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar/sursă foto: arhivă

Cum și-a pierdut tenismenul statusul

În august 2025, Roger Federer a fost declarat miliardar de către Forbes, însă anul acesta aceeași publicație a anunțat că sportivul și-a pierdut acest titlu. Decăderea vine după ce compania de haine sportive On, unde Federer deținea o parte din acțiuni, a dat faliment.

Averea lui Federer a scăzut la 952,4 milioane de dolari marți, la ora 12:30, pierzând cel puțin 52 de milioane de dolari, după ce acțiunile On Holding au coborât cu aproximativ 19% în același interval, potrivit Forbes.

Compania elvețiană de articole sportive a raportat pentru trimestrul al doilea vânzări nete de 850,4 milioane de franci (circa 1,04 miliarde de dolari), potrivit Wall Street Journal — o creștere de 13%, dar sub așteptările de 878,4 milioane de franci (aproximativ 1,08 miliarde de dolari).

Federer deține, conform estimărilor Forbes, aproximativ 2,5% din compania elvețiană de încălțăminte sport, prin circa 296 de milioane de acțiuni clasa A și 341 de milioane de acțiuni clasa B-  participație care l-a propulsat anul trecut în rândul miliardarilor.

Sportivul nu se îndepărtează de titlul de miliardar

Roger Federer rămâne foarte aproape de statutul de miliardar. Legenda tenisului s‑a retras în 2022, după ce a câștigat aproximativ 131 de milioane de dolari în premii de-a lungul unei cariere de 24 de ani, care a inclus 20 de titluri de Grand Slam.

Totuși, contractele sale de promovare- inclusiv cu Uniqlo, un brand de haine- și implicarea minoritară în On Holding i-au crescut și mai mult averea, propulsându-l în 2025 în rândul miliardarilor. Federer s-a alăturat companiei On ca acționar în 2019, iar firma îl descrie drept „un partener apropiat al fondatorilor noștri”.

Cum a ajuns să investească Federer în companie

Prima versiune a primului pantof On era atât de neplăcut la vedere încât fondatorii l-au numit „Frankenstein”, spune David Allemann, unul dintre cei trei cofondatori ai brandului elvețian de alergare On. În ciuda criticilor primite, cei trei au decis să vândă cel mai urât pantof din America.

Toată lumea spunea: „Nimeni nu vrea un sabot din spumă.” „Arată ca o jucărie de plastic.” „Piața de fashion o să vă distrugă.”

Pantoful inestetic, dar extrem de confortabil, le-a oferit celor trei prieteni oportunitatea de a îmbunătăți oferta de încălțăminte de alergare a unor giganți precum Nike, Adidas, Puma și New Balance-  și de a construi un business. Cei trei au fondat On Holding AG la Zurich, în ianuarie 2010, și au câștigat rapid un nucleu de clienți fideli: alergători dispuși să plătească aproximativ 180 de dolari pe o pereche de pantofi de alergare superiori.

Roger Federer a fost invitat de fondatori să testeze un prototip al adidașilor Frankestein, iar tenismenul a fost impresionat de modul în care aceștia reduc impactul cu solul și de designul inovator al tălpii Cloud Tec. Participația lui, de aprox. 2,5%, a explodat în valoare după listarea On la bursă în New York Această creștere, combinată cu contractele Uniqlo, l-a împins în 2025 în rândul miliardarilor.

Adidașii Frankenstein/sursă foto: On Brand
Adidașii Frankenstein/sursă foto: On Brand

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