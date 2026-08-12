Procesul Maradona scoate noi orori la iveală: acuzele unui medic legist

Procesul fiind cauza decesului lui Diego Maradona e în plină desfășurare, la cel mai nou termen un medic legist acuzând că echipa medicală a starului argentinian nu ar fi ţinut cont de „semnalele de alarmă” referitoare la starea de sănătate a fostului fotbalist.

Potrivit medicului legist, Maradona ar fi prezentat, cu câteva zile înainte de moartea sa din 2020, „semne de alarmă” care nu ar fi fost luate în considerare de către echipa medicală: „Au existat semnale de alarmă: edem la membrele inferioare, edem la degete, sforăit, respiraţie scurtă, semne de hipertensiune sau tahicardie”, a enumerat Carlos Cassinelli, menționând că „nimeni nu a verificat despre ce era vorba” în cazul acestei tumefieri generalizate, deşi aceasta ar fi reprezentat „un risc vital”, „rezultatul final fiind decesul”.

Odată cu această mărturie, Cassinelli consemnează practic dintre cele mai incriminatoare poziționări, de până acum, cu privire la lipsa de atenţie acordată lui Maradona, în timpul convalescenţei sale postoperatorii de două săptămâni, din noiembrie 2020, petrecută într-o reşedinţă închiriată special în Tigre, la nord de Buenos Aires. „Deteriorarea stării de sănătate a fost progresivă. De la ieşirea din spital, până la deces. Cel puţin 10 zile (n.r. înainte de moartea sa) s-ar fi putut da alarma”, a mai spus medicul legist, care stimează că „faza agonică a lui Maradona a durat aproximativ 12 ore”, descriind situația drept „o fază între viaţă şi moarte, în cursul căreia funcţiile se pierd treptat, o fază în care trecerea spre moarte este ireversibilă”.

Mai mulți oameni din domeniul medical, judecați dacă l-au ucis prin neglijență

Șapte membri ai unei echipe de profesionişti din domeniul medical (medic, psihiatru, psiholog, asistente) care l-au înconjurat pe Maradona vor fi judecaţi pentru a stabili dacă a existat o neglijenţă fatală, sau chiar conştientă, care a dus la moartea legendei fotbalului din Argentina sau dacă, dimpotrivă, moartea a fost rezultatul inevitabil al unui corp epuizat de excese şi dependenţe. Inculpaţii sunt judecaţi pentru „omucidere cu rea-intenţie”, adică neglijenţă comisă ştiind că ar putea duce la moarte. Aceştia riscă între opt şi 25 de ani de închisoare. Maradona a murit la vârsta de 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020, din cauza unei crize cardiorespiratorii şi a unui edem pulmonar, în urma unei intervenţii neurochirurgicale fără complicaţii. Primul proces despre deces a fost clasat în mai 2025, după peste 20 de audieri şi 44 de martori care au depus mărturie, în mijlocul unui scandal: una dintre cele trei judecătoare participase, fără ştirea tuturor, la o miniserie documentară despre caz, în care a apărut şi ea.