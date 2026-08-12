Meciul de care pe care: PSG-Aston Villa se luptă pentru Supercupa Europei

Paris Saint-Germain, în calitate de câștigătoare de Liga Campionilor și Aston Villa FC, campioana din Liga Europa, se vor întrece în lupta pentru adjudecarea titlului de supercampioană europeană, trofeul urmând să se dispute, miercuri, pe Stadionul Salzburg din oraşul austriac cu același nume, de la ora 22.00, partidă televizată de DigiSport și PrimaSport.

Regulamentul pentru Supercupa Europei prevede că, dacă scorul va fi egal, după timpul uzual de joc, duelul se va decide direct la loviturile de la 11 metri, fără a mai fi în discuție reprizele de prelungiri. PSG are experiența Supercupei câștigate, anul trecut, când a învins Tottenham Hotspur la penalty-uri. Pe de altă parte, Aston Villa se poate mândri cu o Supercupă în vitrină, doar că datează tocmai din 1982, când lupta era în dublă manșă. Interesant este că vorbim despre prima finală de club UEFA de referinţă, care se va juca pe Stadionul Salzburg, altminteri gazdă a trei meciuri la UEFA EURO 2008, pe care Austria l-a co-organizat cu Elveţia.

Francezii, de peste două ori mai valoroși decât gruparea engleză

PSG are și avantajul lotului, mai mult decât dublu valoric, fotbaliștii francezi atingând impresionanta sumă e 1,39 miliarde de euro. Cei mai valoroși sunt, în ordine, portughezul Vitinha (26 de ani), georgianul Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani) și un alt portughez, João Neves (21 de ani), fiecare cotați la 140 de milioane de euro urmați de francezii Désiré Doué (21 de ani, 120 de milioane de euro) și Ousmane Dembélé (29 de ani, 100 de milioane de euro). De cealaltă parte, lotul englezilor de la Aston Villa atinge 530 de milioane de euro, clasamentul fiind ocupat de elvețianul Johan Manzambi (20 de ani, 65 de milioane de euro), englezul Ezri Konsa (28 de ani) și belgianul Amadou Onana (24 de ani), fiecare cu 45 de milioane de euro și francezul Boubacar Kamara (26 de ani) cu brazilianul João Gomes (25 de ani), fiecare cotați la 40 de milioane de euro.