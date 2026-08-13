 Mărturisirea lui Popovici, medaliat cu aur: „I-aș zice lui David mic să îndure”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Mărturisirea lui Popovici, medaliat cu aur: „I-aș zice lui David mic să îndure”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

David Popovici (21 de ani), fără doar și poate omul momentului în sportul românesc și unul dintre cei mai buni din înotul mondial, a avut o reacție pe măsura performanței de a fi campion european pentru a treia oară la rând la proba de 100 de metri liber, în Franța, la Paris, vorbind despre parcursul său în sportul care l-a consacrat. 

David Popovici, campion european a treia oară consecutiv la 100m liber (FOTO: EPA)
David Popovici, campion european a treia oară consecutiv la 100m liber (FOTO: EPA)

„De la nouă la 15 ani, aproximativ, mă antrenam de la 5.30-6 dimineață. La ora aia, eram în apă. Şi nu prea înţelegeam eu exact atunci de ce fac ce fac. Ştiam doar că antrenorii mei, antrenorul meu, domnul Adi, în principal, spunea că asta trebuie să fac, aşa e bine. Am aflat, ulterior, că aşa mă călesc, aşa cumva mă întâlnesc cu nişte termeni, pe care nu-i pot negocia. Nu ştiu, în momentul în care de la nouă la 15 ani, toată copilăria, ţi-o petreci la orele alea imposibile în apă rece, te obişnuieşti cu gândul că poţi realiza nişte chestii imposibile. Te condiţionezi cumva să rezişti oricărui fel de presiuni, pentru că deja ai trecut prin ceva foarte greu. I-aş spune lui David mic să nu schimbe absolut nimic şi să îndure în continuare, pentru că, deşi nu mă plâng, pentru că am făcut ce mi-am dorit, uşor clar n-a fost. Aşa că îi mi-aş spune să nu schimb nimic”, au fost cuvintele lui Popovici, miercuri, după ce a câștigat medalia de aur la Campionatul European, cu un timp de 46.56.

Urmează lupta din proba de 200 de metri liber

Mai departe, Popovici are în față proba de 200 de metri liber, programată pe parcursul a două zile, joi și vineri. Reamintim că delegația României reunește 11 sportivi, „cap de afiș” fiind chiar David Popovici, dublu campion mondial în 2022 și 2025, campion european în 2022 și 2024 și medaliat cu bronz în proba de 100 de metri liber. De remarcat faptul că țara noastră a cucerit două medalii de aur, înaintea lui David Popovici fiind reușita lui Cătălin Preda (35 de ani) în weekend, la sărituri de la mare înălțime.

Ghid de cumpărături

banner marina almasan png
#Exclusiv Click!
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!” Vedete românești
zodie zodii pixabay jpg
Cele trei zodii care vor avea cea mai mare putere în următoarele 4 luni. Astrele le aduc succes, influență și oportunități neașteptate Horoscop
image
Statistica dezolantă scoasă la suprafață de accidentul, în care au murit cinci oameni, comis de un tânăr fără permis, din Dâmbovița adevarul.ro
image
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război adevarul.ro

Parteneri

image
Marius Șumudică, verdict necruțător înainte de U Craiova – KuPS: „E dezastru dacă nu te califici!!” www.fanatik.ro
image
Români, revoltați că au dat 1.500 de euro la un hotel de patru stele în Bulgaria: "Am primit ventilatoare" observatornews.ro
image
Europa intră sub al cincilea „dom de căldură” al verii, iar Super El Niño prinde forță. Prognoza pentru lunile următoare www.antena3.ro
image
Ce se întâmplă, în închisoare, cu autorii masacrului de la Urziceni. Criminalii se așteaptă la ce este mai rău www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Reacţia presei din Rusia după ce David Popovici l-a bătut pe Egor Kornev as.ro
image
Ai trimis bani către un IBAN greșit. Mai poți anula transferul după ce a fost făcut? playtech.ro
image
Singurul semn de întrebare la U Craiova pentru returul cu KupS. Cum arată primul „11” al lui Coelho. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte 'Furnicuțele' de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce a învins cancerul, ce face concret Prințesa Kate ca să rămână sănătoasă okmagazine.ro
image
Viitoarea regină olandeză, cu bune și cu rele! Prințesa Amalia nu s-a temut să-și arate cicatricea uriașă de pe mâna stângă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
image
#Antichitate
Odiseea este bântuită de misterioasele „Popoare ale Mării” – dar cine au fost ele, de fapt? historia.ro
Roger Federer (EPA) jpg
Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar după ce compania pe care o deținea a dat faliment. Ce avere are, de fapt Alte sporturi
Paris Saint Germain (EPA) jpg
PSG, din nou supercampioana Europei: „Obiectivul? Să câştigăm tot” Fotbal internațional
Cornel Dinu FOTO Mediafax
Cornel Dinu și drama care l-a marcat: „Ar trebui ajutat” Sport
David Popovici (EPA) jpg
AUR pentru David Popovici la 100m liber! Campion european pentru a treia oară Alte sporturi
Diego Maradona (EPA) jpg
Procesul Maradona scoate noi orori la iveală: acuzele unui medic legist Fotbal internațional
Paris Saint Germain Aston Villa FC (EPA) jpg
Meciul de care pe care: PSG-Aston Villa se luptă pentru Supercupa Europei Fotbal internațional
Cristiano Ronaldo si Georgina jpg
Cristiano Ronaldo s-a însurat! Nuntă secretă cu Georgina Rodríguez după 10 ani de iubire Fotbal internațional
David Popovici (Sportpictures) jpg
Popovici s-a calificat „fluierând” în finala 100m liber. Când își apără aurul Alte sporturi
image
Mureșenilor, „șoseaua morții” din centrul Brașovului. Cel puțin 10 accidente în ultimii ani, ultimul s-a soldat cu doi morți actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net