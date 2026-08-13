Mărturisirea lui Popovici, medaliat cu aur: „I-aș zice lui David mic să îndure”

David Popovici (21 de ani), fără doar și poate omul momentului în sportul românesc și unul dintre cei mai buni din înotul mondial, a avut o reacție pe măsura performanței de a fi campion european pentru a treia oară la rând la proba de 100 de metri liber, în Franța, la Paris, vorbind despre parcursul său în sportul care l-a consacrat.

„De la nouă la 15 ani, aproximativ, mă antrenam de la 5.30-6 dimineață. La ora aia, eram în apă. Şi nu prea înţelegeam eu exact atunci de ce fac ce fac. Ştiam doar că antrenorii mei, antrenorul meu, domnul Adi, în principal, spunea că asta trebuie să fac, aşa e bine. Am aflat, ulterior, că aşa mă călesc, aşa cumva mă întâlnesc cu nişte termeni, pe care nu-i pot negocia. Nu ştiu, în momentul în care de la nouă la 15 ani, toată copilăria, ţi-o petreci la orele alea imposibile în apă rece, te obişnuieşti cu gândul că poţi realiza nişte chestii imposibile. Te condiţionezi cumva să rezişti oricărui fel de presiuni, pentru că deja ai trecut prin ceva foarte greu. I-aş spune lui David mic să nu schimbe absolut nimic şi să îndure în continuare, pentru că, deşi nu mă plâng, pentru că am făcut ce mi-am dorit, uşor clar n-a fost. Aşa că îi mi-aş spune să nu schimb nimic”, au fost cuvintele lui Popovici, miercuri, după ce a câștigat medalia de aur la Campionatul European, cu un timp de 46.56.

Urmează lupta din proba de 200 de metri liber

Mai departe, Popovici are în față proba de 200 de metri liber, programată pe parcursul a două zile, joi și vineri. Reamintim că delegația României reunește 11 sportivi, „cap de afiș” fiind chiar David Popovici, dublu campion mondial în 2022 și 2025, campion european în 2022 și 2024 și medaliat cu bronz în proba de 100 de metri liber. De remarcat faptul că țara noastră a cucerit două medalii de aur, înaintea lui David Popovici fiind reușita lui Cătălin Preda (35 de ani) în weekend, la sărituri de la mare înălțime.