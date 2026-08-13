PSG, din nou supercampioana Europei: „Obiectivul? Să câştigăm tot”

Paris Saint-Germain s-a încununat pentru a doua oară, miercuri, la Salzburg, supercampioană europeană - formația franceză, deținătoare a trofeului din Liga Campionilor, a învins cu scorul de 2-1 echipa Aston Villa, câştigătoarea din Liga Europa.

PSG a deschis scorul, în minutul 20, grație georgianului Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani), după o pasă decisivă a lui Désiré Doué (21 de ani). Replica lui Aston Villa s-a petrecut în minutul 45, când Brian Madjo (17 ani), a adus egalarea pe tabelă, impunându-se drept cel mai tânăr marcator din Supercupa Europei. Intrat la pauză, Ousmane Dembélé (29 de ani) a oferit pasa din care Doué a înscris, în minutul 61 - gol anulat, iniţial, pe motiv de offside, dar validat după verificarea VAR. Deși Aston Villa a fost aproape de egalare, ceea ce ar fi trimis meciul la loviturile de departajare, englezii n-au mai avut forța să facă diferența și PSG a cucerit cea de-a doua Supercupa Europei din istorie, după cea din 2025. De remarcat că meciul a fost arbitrat pentru prima dată de cineva din afara Europei, mai exact de somalezul Omar Artan - decizia luată în cadrul Memorandumului de Înţelegere („MoU”), semnat recent între UEFA şi CAF (Confederația Africană de Fotbal) pentru a încuraja cooperarea în multe domenii, inclusiv arbitrajul.

Vor să cucerească orice trofeu se ivește în cale

Antrenorul echipei PSG, spaniolul Luis Enrique (56 de ani), a declarat, miercuri seară, după câştigarea Supercupei Europei, că formaţia sa se poate impune în acest sezon şi în Liga Campionilor, pentru a treia oară consecutiv: „Sincer să fiu, ştiam că va fi dificil să jucăm în aceste condiţii. Dar trebuie să subliniez capacitatea noastră de a continua să jucăm fotbalul nostru, în ciuda faptului că nu eram în cea mai bună formă fizică. Este o dovadă a ceea ce reprezintă această echipă, a ADN-ului ei şi a suporterilor noştri, care ne ajută să câştigăm trofee şi să ne păstrăm ambiţia. Ca antrenor, este uşor să-i motivez pe aceşti jucători”. Similar, omul meciului, Doué, a spus că PSG vrea să câștige totul, în acest sezon: „Aceasta este mentalitatea noastră: să vrem mereu să câştigăm şi să fim cât se poate de competitivi. Am arătat din nou lucruri frumoase, am fost eficienţi în faţa porţii, am apărat bine de asemenea… chiar dacă am primit acel gol. Aston Villa a fost o echipă foarte bună. Dar suntem foarte mulţumiţi. La revenirea din vacanţă, ştim că nu e uşor, dar am pus lucrurile la punct. Suntem obişnuiţi să avem posesia mingii. Asta am încercat să facem în seara aceasta. Unii au reluat antrenamentele abia luni trecută. Eu sunt unul dintre ei. Dar iată, este excepţional, trebuie să continuăm aşa. Este un mod foarte bun de a începe sezonul, cu un trofeu foarte frumos”.