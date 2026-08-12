 AUR pentru David Popovici la 100m liber! Campion european pentru a treia oară
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AUR pentru David Popovici la 100m liber! Campion european pentru a treia oară

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David Popovici (21 de ani) a reușit o performanță incredibilă, miercuri, în Franța, la Paris, acolo unde s-a impus campion european pentru a treia oară consecutiv, eclipsându-și adversarii în finala probei de 100 de metri liber. Campion en-titre, cel mai bun întotător și-a apărat medalia de aur, cu un timp uluitor, 46,56, stabilind un nou record al competiției.

David Popovici, omul momentului în natația mondială (FOTO: EPA)
David Popovici, omul momentului în natația mondială (FOTO: EPA)

Campion european, mondial şi olimpic, David Popovici se calificase în ultimul act cu cel mai bun timp din semifinale, stabilind un nou record al competiţiei, 46.72, după ce și în serii consemnase cel mai bun timp a avut, 47.13. Practic, este a treia finală consecutivă de european câștigată de înotătorul din țara noastră, după cele din 2022 la Roma și 2024 la Belgrad, având totodată și două Mondiale cucerite la această probă, în 2022 la Budapesta și 2025 la Singapore.

După ce a reușit calificarea în penultimul act, David Popovici a dezvăluit care a fost motivația sa supremă. „Acest timp îmi spune că sunt pe drumul cel bun, că știu ce fac și e încă o dovadă, încă un timp, care arată că ceea ce muncim și cum muncim e potrivit. Anul ăsta am fost mult mai OK! Mult mai relaxat, mai liniștit, mai bine eu cu mine. Iar asta pentru că, din 2025, până acum, am avut grijă să am grijă de mine. Îndoieli apar întotdeauna într-o mică măsură, chiar și Michael Phelps avea niște îndoieli. Dar cu siguranță sunt într-un spațiu mental mult, mult mai bun decât anul trecut. Și fix înainte să încep acum proba, m-am gândit la bunica mea, care se uită de acasă, și mi-am luat cumva puterea de la ea. Deci o să profit din nou de ocazia asta să îi spun că o iubesc”, au fost cuvintele campionului român la înot. 

Se luptă la două capete la Europeanul de la Paris

Totodată, Popovici va mai avea o probă în calendar la Campionatul European, cea de 200 de metri liber, programată pe 13 august, respectiv 14 august. Reamintim că delegația României reunește 11 sportivi, „cap de afiș” fiind chiar David Popovici, dublu campion mondial în 2022 și 2025, campion european în 2022 și 2024 și medaliat cu bronz în proba de 100 de metri liber. De remarcat faptul că țara noastră a cucerit prima medalie, chiar una de aur, în weekend, sâmbătă, la sărituri de la mare înălțime, prin Cătălin Preda (35 de ani).  

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