Cornel Dinu și drama care l-a marcat: „Ar trebui ajutat”

Considerat una dintre cele mai remarcabile figuri ale fotbalului românesc, Cornel Dinu a cunoscut succesul pe teren, însă viața personală i-a fost marcată de o pierdere profundă. „Procurorul”, așa cum este supranumit, a scris istorie în fotbalul românesc, bifând 75 de selecții la echipa națională și cucerind numeroase trofee alături de Dinamo.

Drama care i-a marcat existența lui Cornel Dinu

În ciuda unei cariere înfloritoare, Cornel Dinu a avut parte de o mare suferință pe plan personal, după pierderea soției sale, Silvia Dinu. Timp de 35 de ani, aceasta i-a fost alături și a reprezentat un adevărat sprijin pentru legenda lui Dinamo. Silvia s-a stins din viață la doar 63 de ani, pe 11 decembrie 2011, în urma problemelor grave de sănătate cu care s-a confruntat.

Timp de mai bine de un deceniu, Silvia Dinu a dus o luptă grea cu o formă severă de diabet zaharat. Starea sa de sănătate s-a agravat ulterior, fiind diagnosticată și cu arterită periferică, ciroză, insuficiență renală și afecțiuni cardiace grave.

„Silvia suferea de arterită periferică, din cauza diabetului, iar leziunile vaselor de sânge erau atât de mari încât amputarea a fost singura soluţie. Problemele ei de sănătate sunt mult mai mari. Suferă de insuficienţă renală şi face dializă, are diabet, ciroză şi nici cu inima nu stă prea bine. Bolile sunt cronice, iar tratamentul nu poate face nici el minuni”, declara prof. Dr. Şerban Brădişteanu.

Cum și-a cunoscut Cornel Dinu soția

Povestea de iubire dintre Cornel Dinu și Silvia a început în perioada studenției, când amândoi urmau cursurile Facultății de Drept. Relația lor s-a consolidat în timp, fiind bazată pe apropiere, respect și valori comune. În 1977, la doi ani după absolvire, cei doi și-au unit destinele, avându-l ca naș de cununie pe regretatul scriitor Fănuș Neagu.

Familia lor s-a mărit în 1988, când a venit pe lume fiul lor, Cornel Ștefan. Silvia a fost o femeie discretă, care a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor. În ultimul său interviu, însă, aceasta a vorbit despre suferințele provocate de boală și despre lupta pe care o ducea, mărturisind că nu și-a pierdut speranța și că își dorea ca viața să devină mai bună.

„Nu mi-am pierdut speranţa, de ce să mi-o pierd? Am avut ghinionul să mă îmbolnăvesc. Am un copil care abia s-a însurat, vrem să ne facă nepoţi.

Nici nu ne gândim la sfârşit. Suntem amândoi foarte optimişti şi sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, să trecem peste toate aceste necazuri. Eu, dacă îmi pun proteză, sunt ca orice om”, a declarat Silvia Dinu, în cadrul ultimului interviu acordat presei.

Cum s-a schimbat viața lui Cornel după moartea Silviei

Moartea Silviei l-a marcat profund pe Cornel Dinu. După dispariția soției sale, fostul mare fotbalist s-a retras treptat din viața publică, iar aparițiile sale au devenit tot mai rare.

În ultimii ani, apropiații au vorbit despre perioada dificilă prin care trece legenda lui Dinamo. Dumitru Dragomir a făcut, la rândul său, declarații despre starea lui Cornel Dinu și despre retragerea acestuia din viața publică.

„N-am mai vorbit cu el, dar citesc că nu este bine. Nu mai știu nimic, nu iese din casă. Mi-e și rușine să îl sun. Este o legendă Dinu! Este o legendă. Multă lume a încercat să îl ajute, este căzut psihic.

Ar trebui ajutat! Dacă are nevoie de ajutor financiar, și eu îl ajut, dar nu cred că de asta are nevoie. S-a dus Lupescu, nu l-a lăsat din casă. Lupescu are mai multă intrare… Nu e vorba de vrăjeală aici.

Lupescu a fost omul lui, copilul lui, de ce să vorbim… Eu îi doresc din tot sufletul multă sănătate. Fotbalist a fost genial! Este căzut psihic, am citit că nu mai dorește nimic, nu mai vrea nimic. Mă rog la Dumnezeu să nu ajung așa, să mă ia „verde”…”, spunea Dumitru Dragomir, la Fanatik.