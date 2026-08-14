Alertă pe o plajă populară din Spania. O creatură de aproape 300 de kilograme a speriat turiștii

O apariție neobișnuită a provocat agitație pe plaja El Ancón din Marbella. Un animal marin de dimensiuni impresionante a ajuns în apropierea țărmului, iar turiștii aflați în apă au crezut pentru câteva momente că au de-a face cu un rechin.

Reacția nu a întârziat. Unul dintre înotători a încercat să se îndepărteze cât mai rapid de animal și să ajungă la mal. În același timp, mai multe persoane au mers spre locul în care acesta se zbătea, curioase să afle ce se întâmplă.

Un pește de aproape 300 de kilograme

Dimensiunile animalului au contribuit la confuzia inițială. După ce situația a fost clarificată, s-a constatat că în apropierea plajei nu se afla un rechin, ci un ton care cântărea aproximativ 295 de kilograme.

Peștele părea să aibă răni în zona branhiilor și sângera. Din acest motiv, apa din jurul său a căpătat o culoare roșiatică, iar turiștii au încercat să înțeleagă ce i s-ar fi putut întâmpla.

Martorii au avansat două posibile explicații pentru rănile pe care le avea animalul. Acesta ar fi putut fi lovit de un echipament de pescuit sau ar fi putut intra în coliziune cu un skijet. Totuși, cauza rănilor nu a fost confirmată oficial.

Imaginile realizate în timpul incidentului surprind peștele în apropierea malului, în timp ce mai multe persoane se află în jurul său.

Turiștii au încercat să-l ducă spre larg

Odată ce au înțeles că animalul nu era un rechin, oamenii de pe plajă au încercat să îl ajute. Mai mulți turiști au intrat în acțiune și au folosit obiecte aflate pe plajă pentru a-l îndruma către o zonă în care apa era mai adâncă.

Printre obiectele folosite s-au numărat șezlonguri și scaune de plajă. În cele din urmă, eforturile lor au dat rezultat, iar tonul a reușit să se întoarcă în larg.

O britanică stabilită în Marbella, care a văzut peștele, a povestit că acesta se afla într-o stare foarte proastă. Femeia a intrat în apă pentru a verifica dacă animalul era prins într-o plasă sau dacă avea vreun obiect în interior, însă nu a găsit nimic.

Momentul le-a amintit turiștilor de filmul „Fălci”

Felul în care a început incidentul i-a făcut pe unii dintre cei prezenți să se gândească la filmul „Fălci”, thrillerul regizat de Steven Spielberg în 1975. Apariția unui animal marin de dimensiuni atât de mari în apropierea unei plaje a creat o scenă care le-a amintit turiștilor de celebra peliculă.

„Tot ce mai lipsea era muzica din «Fălci»”, au comentat unele persoane care au asistat la moment, potrivit dailymail.

Incidentul a avut loc pe El Ancón, pe Golden Mile, una dintre zonele cunoscute ale orașului Marbella. Localitatea este una dintre destinațiile turistice importante din sudul Spaniei și se află pe Costa del Sol, regiune cunoscută pentru plajele și stațiunile sale de pe litoralul Mediteranei.