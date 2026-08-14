 O tânără mamă, acuzată că și-a ucis bebelușul cu un feon, a fost condamnată la 6 ani de închisoare. Ce argumente a avut judecătorul
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O tânără mamă, acuzată că și-a ucis bebelușul cu un feon, a fost condamnată la 6 ani de închisoare. Ce argumente a avut judecătorul

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mamă care și-a ucis fiica mică cu căldura unui uscător de păr, după o noapte petrecută la petrecere, a fost condamnată la doar șase ani de închisoare. Courtney Gartshore, în vârstă de 28 de ani, a folosit aparatul pentru a o expune pe Dahlia-Rose Gartshore, în vârstă de trei luni, la „căldură intensă și prelungită” la o locuință din Peterhead, Aberdeenshire, în septembrie 2023.

O mamă și-a ucis bebelușul/sursă foto: arhivă
O mamă și-a ucis bebelușul/sursă foto: arhivă

Cum s-a produs incidentul

Dahlia-Rose a suferit arsuri pe aproximativ 18% din suprafața corpului – în special la nivelul capului, gâtului, părții superioare a corpului și la unul dintre brațe, potrivit Daily Mail.

Leziunile erau atât de grave încât un paramedic a crezut că trupul ei era în stare de descompunere, iar experții au declarat că nu au mai întâlnit niciodată un caz similar.

Gartshore a fost condamnată pentru omor din culpă în urma unui proces desfășurat în iulie la Înalta Curte din Aberdeen.

La pronunțarea sentinței astăzi, la Înalta Curte din Edinburgh, judecătorul Simon Collins KC a stabilit că, deși Gartshore nu a avut intenția de a-i face rău sau de a-și ucide copilul, ea s-a făcut vinovată de neglijență „de cel mai înalt grad”.

El a adăugat că „ar fi trebuit să fie evident” că Dahlia-Rose se afla într-o „stare de suferință și durere extremă”.

„Va trebui să-ți trăiești restul vieții știind că ai fost responsabil pentru moartea ei”, a spus judecătorul.

Judecătorul Collins a afirmat că cauza probabilă a decesului lui Dahlia-Rose a fost hipertermia și insolația.

Ce spune partea apărării

Avocatul apărării, Murray Macara, a declarat că nu poate oferi o explicație rezonabilă sau convingătoare pentru motivul pentru care aceasta a folosit uscătorul de păr, dar a emis ipoteza că bebelușului îi era frig și că ar fi încercat să-l folosească „din imprudență” ca sursă de căldură.

Gartshore a negat acuzațiile și le-a spus familiei și prietenilor că fiica ei murise din cauza sindromului morții subite la sugari.

Jurații au ascultat, de asemenea, o înregistrare a unui apel la 999 efectuat de mamă, în care aceasta spunea că Dahlia-Rose se „învinețise” în timp ce dormea.

Singurul martor chemat în apărarea lui Gartshore, expertul în arsuri Timothy Burge, le-a spus juraților că, în opinia sa, bebelușul nu a murit din cauza leziunilor provocate de căldură.

„Este posibil ca ea să fi fost deja moartă”, a spus el.

Cu toate acestea, juriului i-a luat puțin peste o oră să pronunțe un verdict unanim de vinovăție.

Instanța aflase anterior că ADN-ul bebelușului fusese găsit pe uscătorul de păr și că mama și fiica erau singurele persoane aflate în locuință în momentul incidentului.

Juraților li s-a spus că imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat-o pe Gartshore ajungând acasă după ce a băut cu prietenii, în jurul orei 4 dimineața.

Ea a sunat la 999 în jurul orei 9.40 dimineața, susținând că s-a trezit și și-a găsit bebelușul mort, dar nu a menționat nimic despre uscătorul de păr.

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