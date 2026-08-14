 Un român a fost atacat de un rechin albastru în largul coastelor Irlandei. „Jumătate din gamba mea dispăruse”
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Un român a fost atacat de un rechin albastru în largul coastelor Irlandei. „Jumătate din gamba mea dispăruse”

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Sebastian Achim, un român stabilit în Irlanda, a fost victima unui incident terifiant în timpul unei partide de pescuit în largul comitatului Waterford. Un rechin albastru de doi metri l-a mușcat brutal de picior în momentul eliberării, bărbatul fiind salvat în ultima clipă. 

Un român mutat în Irlanda a fost atacat de un rechin la pescuit/ sursa Facebook
Un român mutat în Irlanda a fost atacat de un rechin la pescuit/ sursa Facebook

O zi relaxantă la pescuit pe apele Oceanului Atlantic s-a transformat într-o luptă disperată pentru supraviețuire.

Sebastian Achim, un român rezident în localitatea Dungarvan, a fost atacat violent de un rechin albastru pe care tocmai îl capturase și încerca să îl elibereze lângă barcă.

Mușcătura i-a provocat o hemoragie masivă și o rană de aproape zece centimetri, declanșând o operațiune contracronometru a Gărzii de Coastă irlandeze.

Atacul fulgerător de lângă barcă și hemoragia masivă

Incidentul a avut loc în largul localității Ardmore, după ce grupul de pescari capturase și eliberase deja trei exemplare, potrivit Irish Independent

În momentul în care Sebastian admira al patrulea exemplar, un prădător lung de aproximativ doi metri, animalul s-a răsucit brusc și l-a mușcat de picior.

Prietenii săi au reacționat prompt, au îndepărtat animalul și au improvizat un garou dintr-o frânghie pentru a-i opri sângerarea abundentă până la sosirea echipajelor de prim-ajutor.

„În sfârșit reușisem să prind primul meu rechin albastru. În timp ce-l admiram, rechinul a decis să se arunce spre piciorul meu.”  A reușit să rupă jumătate din gambă. Era sânge peste tot”, a spus românul.

Românul își amintește cu groază momentele de după atac și spune că și-a dat seama imediat cât de gravă era situația.

„Știam că era grav. La un moment dat mi-a fost puțin teamă pentru picior. Am încercat să rămân calm, mă gândeam la leziuni și voiam doar să ajung acasă.”

„Cantitatea de sânge era mai mare decât s-ar aștepta majoritatea oamenilor.”

Operațiune aeriană de urgență și explicațiile biologilor marini

Dată fiind gravitatea rănii, Centrul de Salvare Maritimă din Dublin a trimis la fața locului elicopterul Rescue 117 și ambarcațiuni ale stațiilor Ballycotton și Youghal RNLI.

Românul a fost troliat direct de pe barcă și transportat de urgență la Spitalul Universitar din Cork, unde a fost supus primelor intervenții chirurgicale reconstructive.

Specialiștii în biologie marină au subliniat că astfel de reacții sunt mecanisme de apărare ale animalelor atunci când sunt manipulate de pescari.

 „Rechinii albaștri sunt animale absolut superbe și foarte, foarte neagresive. Astfel de incidente se întâmplă când animalul încearcă doar să se apere. În Irlanda, pescuitul este de tip prinde și eliberează, dar dacă aduci un rechin lângă barcă sau faci selfie-uri, trebuie să fii extrem de atent, pentru că rămâne un animal sălbatic.”   a spus  Dr. Nicholas Payne, biolog specializat în rechini și asociat cu Trinity College Dublin. 

Un biolog marin, atacat de un rechin în timpul unei expediți

Un biolog marin a fost atacat de un rechin Galapagos în 2025 în timpul unei expediții de cercetare în largul insulei Cocos.

La 38 de metri adâncime, în timp ce încerca să marcheze animalul pentru monitorizare, rechinul i-a prins capul în fălci și i-a provocat 27 de răni. Cu echipamentul de respirație avariat și cu rezervele de oxigen pe terminate, cercetătorul a reușit să ajungă la suprafață, fiind apoi transportat la spital și operat la maxilar.

Sursa Facebook

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