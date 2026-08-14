Ambasador francez, vizat de o anchetă disciplinară după ce ar fi adus zeci de femei în reședința oficială

Ambasadorul francez în Republica Centrafricană, Bruno Foucher, este cercetat disciplinar după apariția unor informații privind numeroase vizite private la reședința sa oficială din Bangui. Potrivit presei franceze, aproximativ 30 de femei ar fi fost primite acolo în ultimii doi ani, iar cazul a ridicat inclusiv întrebări legate de securitatea obiectivului diplomatic. Ministerul francez de Externe a confirmat că procedura este în desfășurare.

Franța a declanșat o procedură disciplinară împotriva diplomatului, în urma unei anchete administrative desfășurate la Bangui. Informațiile despre comportamentul ambasadorului au fost publicate de săptămânalul francez „Le Canard enchaîné” și preluate de The Guardian.

Potrivit publicației franceze, Bruno Foucher, în vârstă de 65 de ani, ar fi primit în reședința oficială aproximativ 30 de femei cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, în perioada ianuarie 2024 – martie 2026. Unele dintre acestea ar fi rămas peste noapte.

Situația a atras atenția autorităților în special din cauza potențialelor probleme de securitate pe care le-ar putea genera accesul repetat al unor persoane din afara personalului diplomatic într-o reședință oficială.

Ministerul francez de Externe confirmă ancheta disciplinară

Cazul a ajuns în atenția autorităților franceze după o inspecție efectuată la Bangui în luna aprilie. În urma concluziilor acesteia, Ministerul francez de Externe a decis să înceapă o procedură disciplinară.

Instituția a confirmat oficial existența anchetei.

„La inițiativa ministerului, în 2026 a fost efectuată o anchetă administrativă la Bangui. După primirea concluziilor acestei misiuni și la cererea ministrului, ministerul a inițiat o procedură disciplinară împotriva ambasadorului. Această procedură este în curs de desfășurare”, a anunțat Ministerul francez de Externe.

Potrivit informațiilor publicate de „Le Canard enchaîné”, care susține că a consultat raportul inspecției, ambasadorul ar fi primit în jur de 15 vizite pe lună.

Publicația mai afirmă că Foucher ar fi dat instrucțiuni personalului reședinței pentru ca una dintre femeile respective să poată rămâne acolo în perioada în care el era plecat.

Ambasadorul ar fi recunoscut relații cu două femei

Conform informațiilor publicate de „Le Canard enchaîné”, diplomatul francez ar fi recunoscut că a avut relații sexuale cu două dintre femeile care l-au vizitat.

Cazul nu este prezentat de autoritățile franceze doar din perspectiva vieții private a diplomatului, ci și prin prisma regulilor care guvernează accesul și securitatea unei reședințe diplomatice.

Reședințele oficiale ale ambasadorilor reprezintă obiective sensibile, iar accesul unor persoane din afara cercului diplomatic poate ridica probleme atunci când frecvența vizitelor este considerată neobișnuită.

Bruno Foucher, diplomat cu experiență

Bruno Foucher este un diplomat de carieră și ocupă funcția de ambasador al Franței în Republica Centrafricană din 2023.

Înainte de a ajunge la Bangui, acesta a reprezentat Franța în mai multe state importante. Foucher a fost ambasador în Liban între 2017 și 2020, în Iran între 2011 și 2016 și în Ciad între 2006 și 2011.

Procedura disciplinară vine într-o perioadă delicată pentru diplomația franceză în Africa, Parisul încercând să își consolideze din nou relațiile cu Republica Centrafricană după deteriorarea legăturilor dintre cele două state.

Rusia și influența tot mai mare în Republica Centrafricană

Republica Centrafricană a devenit în ultimii ani una dintre țările africane în care Rusia și-a consolidat semnificativ prezența.

Moscova menține o prezență importantă în această țară, inclusiv prin intermediul structurii paramilitare asociate anterior cu gruparea Wagner. Forțele ruse au avut un rol important în securitatea președintelui Faustin-Archange Touadéra.

În paralel, oficialii francezi au acuzat Rusia că încearcă să alimenteze sentimentele anti-franceze în mai multe state africane, pe fondul diminuării influenței tradiționale a Franței pe continent.

În acest context, Parisul încearcă să își refacă relația cu Bangui. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a vorbit în luna martie despre „restabilirea completă a relațiilor” dintre Franța și Republica Centrafricană, în timpul vizitei sale în capitala țării.

Ancheta disciplinară care îl vizează pe Bruno Foucher se află în continuare în desfășurare, iar autoritățile franceze nu au anunțat până în prezent concluziile finale sau eventualele sancțiuni care ar putea fi aplicate diplomatului.