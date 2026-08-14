 Ambasador francez, vizat de o anchetă disciplinară după ce ar fi adus zeci de femei în reședința oficială
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ambasador francez, vizat de o anchetă disciplinară după ce ar fi adus zeci de femei în reședința oficială

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ambasadorul francez în Republica Centrafricană, Bruno Foucher, este cercetat disciplinar după apariția unor informații privind numeroase vizite private la reședința sa oficială din Bangui. Potrivit presei franceze, aproximativ 30 de femei ar fi fost primite acolo în ultimii doi ani, iar cazul a ridicat inclusiv întrebări legate de securitatea obiectivului diplomatic. Ministerul francez de Externe a confirmat că procedura este în desfășurare.

Ambasador francez, vizat de o anchetă disciplinară
Ambasador francez, vizat de o anchetă disciplinară

Franța a declanșat o procedură disciplinară împotriva diplomatului, în urma unei anchete administrative desfășurate la Bangui. Informațiile despre comportamentul ambasadorului au fost publicate de săptămânalul francez „Le Canard enchaîné” și preluate de The Guardian.  

Potrivit publicației franceze, Bruno Foucher, în vârstă de 65 de ani, ar fi primit în reședința oficială aproximativ 30 de femei cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, în perioada ianuarie 2024 – martie 2026. Unele dintre acestea ar fi rămas peste noapte.

Situația a atras atenția autorităților în special din cauza potențialelor probleme de securitate pe care le-ar putea genera accesul repetat al unor persoane din afara personalului diplomatic într-o reședință oficială.

Ministerul francez de Externe confirmă ancheta disciplinară

Cazul a ajuns în atenția autorităților franceze după o inspecție efectuată la Bangui în luna aprilie. În urma concluziilor acesteia, Ministerul francez de Externe a decis să înceapă o procedură disciplinară.

Instituția a confirmat oficial existența anchetei.

„La inițiativa ministerului, în 2026 a fost efectuată o anchetă administrativă la Bangui. După primirea concluziilor acestei misiuni și la cererea ministrului, ministerul a inițiat o procedură disciplinară împotriva ambasadorului. Această procedură este în curs de desfășurare”, a anunțat Ministerul francez de Externe.

Potrivit informațiilor publicate de „Le Canard enchaîné”, care susține că a consultat raportul inspecției, ambasadorul ar fi primit în jur de 15 vizite pe lună.

Publicația mai afirmă că Foucher ar fi dat instrucțiuni personalului reședinței pentru ca una dintre femeile respective să poată rămâne acolo în perioada în care el era plecat.

Ambasadorul ar fi recunoscut relații cu două femei

Conform informațiilor publicate de „Le Canard enchaîné”, diplomatul francez ar fi recunoscut că a avut relații sexuale cu două dintre femeile care l-au vizitat.

Cazul nu este prezentat de autoritățile franceze doar din perspectiva vieții private a diplomatului, ci și prin prisma regulilor care guvernează accesul și securitatea unei reședințe diplomatice.

Reședințele oficiale ale ambasadorilor reprezintă obiective sensibile, iar accesul unor persoane din afara cercului diplomatic poate ridica probleme atunci când frecvența vizitelor este considerată neobișnuită.

Bruno Foucher, diplomat cu experiență

Bruno Foucher este un diplomat de carieră și ocupă funcția de ambasador al Franței în Republica Centrafricană din 2023.

Înainte de a ajunge la Bangui, acesta a reprezentat Franța în mai multe state importante. Foucher a fost ambasador în Liban între 2017 și 2020, în Iran între 2011 și 2016 și în Ciad între 2006 și 2011.

Procedura disciplinară vine într-o perioadă delicată pentru diplomația franceză în Africa, Parisul încercând să își consolideze din nou relațiile cu Republica Centrafricană după deteriorarea legăturilor dintre cele două state.

Rusia și influența tot mai mare în Republica Centrafricană

Republica Centrafricană a devenit în ultimii ani una dintre țările africane în care Rusia și-a consolidat semnificativ prezența.

Moscova menține o prezență importantă în această țară, inclusiv prin intermediul structurii paramilitare asociate anterior cu gruparea Wagner. Forțele ruse au avut un rol important în securitatea președintelui Faustin-Archange Touadéra.

În paralel, oficialii francezi au acuzat Rusia că încearcă să alimenteze sentimentele anti-franceze în mai multe state africane, pe fondul diminuării influenței tradiționale a Franței pe continent.

În acest context, Parisul încearcă să își refacă relația cu Bangui. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a vorbit în luna martie despre „restabilirea completă a relațiilor” dintre Franța și Republica Centrafricană, în timpul vizitei sale în capitala țării.

Ancheta disciplinară care îl vizează pe Bruno Foucher se află în continuare în desfășurare, iar autoritățile franceze nu au anunțat până în prezent concluziile finale sau eventualele sancțiuni care ar putea fi aplicate diplomatului.

Ghid de cumpărături

gabriela cristea despre maruta la tv jpg
Gabriela Cristea nu s-a mai abținut. Cum a reacționat după ce Cătălin Măruță a bătut palma cu Antena 1 Vedete românești
image png
Laura Cosoi, transformare spectaculoasă la doar două săptămâni după naștere. Ce a ajutat-o să slăbească: „Am ales mărimea XS” Vedete românești
image
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere adevarul.ro
image
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului adevarul.ro

Parteneri

image
Patronul adversarei Craiovei conduce clubul din arest! Omul lui Putin și-a înființat partid din închisoare și a vrut să fie prim-ministrul Armeniei www.fanatik.ro
image
Cât a ajuns darul de nuntă în 2026. "La 1.600 de lei mai bine nu te prezentai" observatornews.ro
image
Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru a porni grupul 4 de la Rovinari. „Sunt trei tablotari cu 52-54 de ani pe meserie” www.antena3.ro
image
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce înălţime are David Popovici, ce greutate are şi cât poartă la picior. Detalii inedite: de ce trezeşte mereu la 4:30 as.ro
image
De când nu mai era monitorizat medical șoferul care a ucis doi oameni la Brașov. Cum a putut conduce, deși avea o afecțiune neurologică de 18 ani playtech.ro
image
Ora de start! Când are loc și cine transmite la TV finala lui David Popovici la 200 de metri liber www.fanatik.ro
image
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura de această majorare www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Familia Clooney, în formulă completă, cu copiii, se distrează din plin pe Lacul Como. Destinația italiană este una de suflet pentru ei okmagazine.ro
image
#Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Șase pușcași marini ridică drapelul american pe insula Iwo Jima historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
andreia si ion haihui in doi jpg
VideoDoi vloggeri români au refăcut o scenă celebră din filmul „Forrest Gump”. Locul spectaculos din America pe care l-au vizitat Fapt divers
image png
Comoară de 9 milioane de euro găsită de o echipă de muncitori care renovau o clădire. Cui îi revin banii Internațional
politie grecia pexels jpg
O tânără mamă, acuzată că și-a ucis bebelușul cu un feon, a fost condamnată la 6 ani de închisoare. Ce argumente a avut judecătorul Internațional
FotoJet (57) jpg
Un român a fost atacat de un rechin albastru în largul coastelor Irlandei. „Jumătate din gamba mea dispăruse” Internațional
motocicleta germana gasita in dunare foto volksbund png
Povestea soldaților găsiți sub motocicleta din Dunăre. Ce scria pe plăcuțele lor de identificare Internațional
image png
Coreea de Sud spune adio unei tradiții controversate. Ultima zi de „boknal” înainte să se interzică consumul de carne de câine. „Sunt foarte dezamăgit” Internațional
image png
O dronă a căzut în Tulcea și a explodat. MApN dezvăluie de ce sistemele radar nu au detectat-o Național
ryanair avion jpg
Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul Ryanair în care un pasager a fost aspirat spre exterior. Raportul anchetatorilor Internațional
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net