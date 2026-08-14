O dronă a căzut în Tulcea și a explodat. MApN dezvăluie de ce sistemele radar nu au detectat-o

O dronă s-a prăbușit vineri, 14 august, în județul Tulcea, în apropierea localității Luncavița, la doar câțiva kilometri de granița României cu Ucraina. După impact, în zona în care a căzut aparatul s-a produs o explozie, urmată de un incendiu, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert populației din Tulcea și Galați.

Incidentul a ridicat imediat întrebări cu privire la modul în care aparatul a ajuns în apropierea frontierei fără să fie identificat de sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale. Potrivit MApN, explicația este legată de altitudinea foarte redusă la care zbura drona.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit public tipul aparatului, originea acestuia sau dacă transporta o încărcătură explozivă.

Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită din Tulcea

Incidentul a fost anunțat la numărul de urgență 112 de o persoană care a observat drona în apropierea localității Luncavița. Aparatul ar fi căzut în zona Cetățuia, în apropierea unei cariere.

După prăbușire, martorul a semnalat producerea unei explozii și izbucnirea unui incendiu.

La locul indicat au fost trimise echipaje ale pompierilor. Cinci subofițeri de la Secția de Pompieri Măcin au intervenit cu o autospecială de stingere pentru verificarea situației și limitarea efectelor incendiului.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, drona a căzut într-o zonă împădurită situată la aproximativ cinci kilometri de frontiera cu Ucraina.

Până la momentul transmiterii informațiilor nu fuseseră raportate victime sau pagube materiale.

Explozia produsă după impact, încă neexplicată

Unul dintre aspectele urmărite de anchetatori este cauza exploziei care a urmat prăbușirii.

ISU Delta Tulcea a confirmat că după impact s-a produs o explozie și a fost observat un incendiu, însă autoritățile nu au precizat dacă aparatul avea o încărcătură explozivă sau dacă deflagrația a fost provocată de combustibil ori de alte componente ale dronei.

De asemenea, nu există deocamdată informații oficiale privind originea aparatului.

Stabilirea tipului dronei și examinarea fragmentelor rămase la sol ar putea oferi indicii despre traseul acesteia și despre modul în care a ajuns în apropierea frontierei României.

De ce nu a fost detectată drona de radarele MApN

Ministerul Apărării Naționale a explicat că aparatul nu a fost observat de sistemele sale de supraveghere radar deoarece zbura la o altitudine foarte mică.

În aceste condiții, capacitatea sistemelor radar de a detecta o țintă poate fi limitată, în special atunci când aceasta evoluează foarte aproape de suprafața solului și se află în apropierea unor obstacole naturale sau a reliefului.

MApN a fost informat despre incident în urma apelului efectuat la 112.

Deocamdată, Ministerul Apărării nu a comunicat informații privind modelul dronei, țara de proveniență sau traseul exact parcurs de aceasta înainte de prăbușire.

Militarii verifică zona cu ajutorul unui elicopter

Autoritățile continuă cercetările pentru localizarea exactă a aparatului și recuperarea eventualelor fragmente.

O echipă a Ministerului Apărării urmează să verifice zona, inclusiv cu sprijinul unui elicopter IAR Puma 330 SOCAT, pentru identificarea și examinarea locului în care s-a prăbușit drona.

În paralel, pompierii de la Secția Măcin și rangerii au participat la căutări.

Potrivit ISU Delta Tulcea, incendiul nu mai era vizibil, însă echipele continuau verificarea terenului. O posibilitate luată în calcul de autorități era ca aparatul să fi căzut în zona localității Greci.

Alerta aeriană din Tulcea s-a încheiat

La ora 11:45, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea unei alerte aeriene în nordul județului Tulcea.

În urma informării, autoritățile au transmis populației un mesaj RO-Alert.

Și locuitorii din județul Galați au primit o avertizare. ISU Galați a precizat însă că, la acel moment, nu existau informații potrivit cărora o dronă ar fi pătruns în spațiul aerian al județului.

Alerta aeriană a fost ridicată ulterior, în jurul orei 12:30.

Incidentul vine după o altă incursiune aeriană

Prăbușirea dronei din 14 august are loc la scurt timp după un alt incident în apropierea frontierei de nord-est a României.

În noaptea de 12 spre 13 august, sistemele radar ale MApN au detectat cinci ținte aeriene deasupra Ucrainei, în zona orașului Ismail.

În urma situației, România a ridicat de la sol două aeronave F-16 pentru monitorizarea spațiului aerian.

Una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian românesc la aproximativ doi kilometri sud de localitatea Pardina. Potrivit MApN, aparatul a rămas aproximativ zece minute pe teritoriul României, urmând traseul de-a lungul brațului Chilia, înainte de a reveni în Ucraina.

În cazul dronei prăbușite vineri în Tulcea, ancheta este în desfășurare. Prioritatea autorităților este localizarea exactă a aparatului, securizarea zonei și recuperarea fragmentelor care ar putea ajuta la stabilirea identității și provenienței acestuia.

Până la finalizarea verificărilor, nu există o confirmare oficială privind originea dronei și nici privind cauza exactă a exploziei produse după prăbușire.