Coreea de Sud spune adio unei tradiții controversate. Ultima zi de „boknal” înainte să se interzică consumul de carne de câine. „Sunt foarte dezamăgit”

În Coreea de Sud se încheie o tradiție culinară veche de generații. Ultima dintre cele trei zile de „boknal” din 2026, perioadă în care consumul de carne de câine era asociat cu rezistența la căldura verii, marchează și apropierea momentului în care această practică va fi interzisă complet, conform Reuters.

Timp de decenii, în cele mai fierbinți zile ale verii, restaurantele care serveau carne de câine deveneau destinații importante pentru o parte dintre sud-coreeni. Tradiția „boknal” a supraviețuit generații întregi, însă schimbarea atitudinii față de animalele de companie și preocuparea tot mai mare pentru bunăstarea acestora au transformat radical obiceiul.

Vineri, 14 august 2026, are loc ultima zi „boknal” înainte ca interdicția națională privind creșterea, sacrificarea, distribuirea și vânzarea câinilor pentru consum uman să intre complet în vigoare, în februarie 2027.

Momentul este unul simbolic mai ales pentru Piața Moran din Seongnam, în apropiere de Seul. Altădată unul dintre cele mai cunoscute centre comerciale pentru carnea de câine din Coreea de Sud, piața are astăzi mult mai puțini clienți interesați de tradiționala supă „bosintang”.

Piața care altădată era plină de clienți a rămas aproape pustie

În ziua de „boknal”, aleile din Piața Moran au fost în continuare animate, însă comerțul cu carne de câine nu mai are amploarea de altădată. Multe dintre restaurante au schimbat meniul și au început să servească supă de carne de capră neagră sau alte preparate tradiționale.

Cei care mai comandă „bosintang” sunt în principal persoane în vârstă, pentru care preparatul face parte dintr-un obicei păstrat de-a lungul vieții.

Kim Yong-book, președintele Asociației Comercianților din Piața Moran, lucrează în zonă de peste patru decenii și spune că transformarea este evidentă.

„Acum este cu adevărat pustiu”, a declarat acesta pentru Reuters.

Potrivit lui, ceea ce era odinioară un important punct comercial seamănă acum cu „un oraș al bătrânilor”.

De ce a fost interzis consumul de carne de câine în Coreea de Sud

Dispariția treptată a acestui obicei nu a fost provocată doar de legislație. În ultimii ani, tot mai mulți sud-coreeni au început să considere câinii animale de companie, nu surse de hrană.

Atitudinea societății s-a schimbat semnificativ, iar numărul persoanelor care consumă carne de câine a scăzut constant.

Un sondaj realizat înainte de adoptarea legii în 2024 arăta că peste 90% dintre cei chestionați nu intenționau să mai consume carne de câine, în timp ce mai mult de 80% susțineau interzicerea acestei practici. Aproape 95% dintre participanți declaraseră că nu mâncaseră carne de câine în anul precedent.

Parlamentul sud-coreean a adoptat în ianuarie 2024 legislația care interzice creșterea, sacrificarea, distribuirea și comercializarea câinilor destinați consumului uman.

Pentru ca industria să aibă timp să se adapteze, autoritățile au stabilit o perioadă de tranziție de trei ani. Interdicția va fi aplicată integral din februarie 2027, iar încălcarea ei poate atrage sancțiuni.

Mii de afaceri au fost afectate de noua lege

Schimbarea legislativă a avut un impact important asupra celor care lucrau în industria cărnii de câine. Datele oficiale indică faptul că peste 5.600 de afaceri au fost afectate de noile reguli.

O mare parte dintre fermele în care erau crescuți câini pentru consum s-au închis deja, înainte de expirarea perioadei de tranziție.

Autoritățile au anunțat măsuri de sprijin pentru fermieri, distribuitori și proprietarii restaurantelor care trebuie să își schimbe activitatea.

Pentru comercianții din Piața Moran, însă, trecerea către alte produse nu este simplă. Unele restaurante au ales să introducă în meniu supa de carne de capră neagră, un preparat considerat o alternativă tradițională, însă vânzările nu au reușit întotdeauna să compenseze pierderile.

Unii comercianți regretă dispariția preparatului tradițional

Lee Kang-chun, proprietar de restaurant și fost președinte al asociației comercianților din piață, lucrează în domeniu de 37 de ani.

El consideră că interzicerea consumului de carne de câine este justificată, mai ales în contextul schimbărilor sociale din Coreea de Sud și al imaginii țării la nivel internațional.

Totuși, spune că îi este greu să privească dispariția acestei tradiții, mai ales atunci când vede clienți în vârstă care vin de la distanțe mari pentru a mânca un preparat pe care îl consideră benefic pentru sănătate.

„Când văd oameni în vârstă venind de atât de departe și plecând pentru că nu mai este carne de câine, aproape că îmi vine să plâng”, a spus el.

Comerciantul susține că persoanele în vârstă care își pierd principala sursă de venit ar avea nevoie de mai mult sprijin pentru a se putea reprofila.

Ce cred clienții care încă mai consumă carne de câine

Chiar dacă fenomenul este în declin, există încă sud-coreeni care nu vor să renunțe la acest preparat.

Yoo Jin-sam, în vârstă de 69 de ani, spune că mănâncă carne de câine încă din perioada în care avea 20 de ani. Pentru el, dispariția preparatului reprezintă o pierdere a unei tradiții cu care s-a obișnuit.

„Sunt foarte dezamăgit”, a spus Yoo.

„Oamenii continuă să-l caute pentru că sunt convinși că este bun pentru sănătatea lor, iar acum îl elimină”, a adăugat acesta.

Bărbatul spune însă că acceptă decizia autorităților, chiar dacă va resimți dispariția preparatului din restaurante.

Nu toți clienții privesc schimbarea cu aceeași nostalgie. Kim Jin-suk, în vârstă de 71 de ani, consideră că renunțarea la carne de câine nu reprezintă o problemă majoră.

„Pot pur și simplu să mănânc altceva”, a afirmat acesta.

O tradiție veche se apropie de sfârșit

„Boknal” este asociat cu cele mai fierbinți perioade ale verii și cu ideea tradițională că anumite alimente pot ajuta organismul să reziste mai bine temperaturilor ridicate.

În trecut, cele trei zile de „boknal” reprezentau o perioadă extrem de profitabilă pentru restaurantele specializate în carne de câine. Astăzi, imaginea este cu totul alta: numărul consumatorilor s-a redus, restaurantele s-au reprofilat, iar generațiile tinere sunt mult mai puțin interesate de această practică.

Pentru Piața Moran, considerată cândva un simbol al comerțului cu carne de câine din apropierea capitalei sud-coreene, ultima zi „boknal” din 2026 reprezintă astfel mai mult decât încheierea unei perioade tradiționale de vară. Este unul dintre ultimele momente înainte ca o practică veche de decenii să devină ilegală în întreaga Coree de Sud.