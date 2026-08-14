Fiul lui Robert F. Kennedy Jr., pe lista persoanelor căutate de Rusia. A luptat în Ucraina. Ce pedeapsă riscă

Conor Kennedy, fiul secretarului american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a ajuns în atenția autorităților ruse după ce a luptat în Ucraina în primele luni ale invaziei. Un tribunal de la Moscova a dispus arestarea sa în lipsă, iar cazul poate avea implicații diplomatice, având în vedere poziția ocupată de tatăl său în administrația americană.

Conor Kennedy, vizat de autoritățile ruse după participarea la războiul din Ucraina

Conor Kennedy, în vârstă de 32 de ani și descendent al celebrei familii Kennedy, a fost inclus pe lista persoanelor căutate de autoritățile ruse. Potrivit informațiilor publicate de agenția de stat rusă TASS, un tribunal din Moscova a aprobat arestarea sa în lipsă, în cadrul unui dosar în care este acuzat că ar fi luptat ca mercenar de partea Ucrainei, conform The Independent.

Decizia instanței vine la aproximativ patru ani după ce Kennedy a făcut public faptul că s-a alăturat Legiunii Internaționale a Ucrainei, formațiune în care au luptat voluntari străini după declanșarea invaziei ruse.

Conor Kennedy este unul dintre copiii lui Robert F. Kennedy Jr., actualul secretar american al Sănătății și membru al administrației președintelui Donald Trump.

A mers în Ucraina fără să își anunțe familia

În 2022, Conor Kennedy a povestit într-o postare pe Instagram că a decis să plece în Ucraina după ce a urmărit evoluția războiului și a simțit că trebuie să îi sprijine pe cei care luptau împotriva trupelor ruse.

Tânărul a spus că nu avea experiență militară înainte de plecare și că a încercat să păstreze discretă decizia de a se înrola, pentru a nu-și îngrijora familia.

„Am fost profund impresionat de ceea ce am văzut că se întâmplă în Ucraina în ultimul an. Am vrut să ajut”, a scris Kennedy la acea vreme.

El a explicat și cum a ajuns să facă parte din Legiunea Internațională a Ucrainei:

„Când am auzit despre Legiunea Internațională a Ucrainei, am știut că voi merge și m-am dus la ambasadă să mă înrolez chiar a doua zi. I-am spus unei singure persoane de aici [din SUA] și unei singure persoane de acolo i-am spus numele meu adevărat. Nu voiam ca familia sau prietenii mei să-și facă griji și nu voiam să fiu tratat diferit acolo.”

„Mi-a plăcut să fiu soldat, mai mult decât mă așteptam”

În mesajul publicat în 2022, Conor Kennedy a descris experiența de pe front și a vorbit despre riscurile pe care și le-a asumat alături de ceilalți voluntari străini.

„Mi-a plăcut să fiu soldat, mai mult decât mă așteptam. Este înfricoșător. Dar viața este simplă, iar răsplata pentru a găsi curajul și a face bine este considerabilă”, a transmis acesta.

Kennedy a susținut atunci că războiul din Ucraina va avea consecințe importante pentru viitorul democrației și a încurajat oamenii să sprijine cauza ucraineană.

„Prietenii mei de acolo știu de ce a trebuit să mă întorc acasă. Le voi rămâne mereu dator pentru exemplul lor. Știu că sunt norocos că m-am întors, dar mi-aș asuma din nou toate riscurile pe care ni le-am asumat.”

Ce pedeapsă riscă în Rusia

Acuzațiile formulate de autoritățile ruse sunt legate de presupusa activitate de mercenar pentru armata ucraineană. În cazul în care Kennedy ar ajunge în Rusia, ar fi judecat și condamnat pentru faptele imputate, pedeapsa menționată poate ajunge la zece ani de închisoare, potrivit informațiilor relatate de presa internațională.

În prezent, însă, măsura dispusă de instanța rusă este una luată în lipsă. Nu există indicii că Kennedy s-ar afla în custodia autorităților ruse.

Cazul său nu este singular. Potrivit TASS, instanțele ruse au luat măsuri similare și împotriva altor cetățeni străini care au luptat în Ucraina, inclusiv persoane din Statele Unite, Marea Britanie, Suedia, Columbia și Georgia.

Cazul lui Conor Kennedy poate avea și o dimensiune politică

Dosarul capătă o importanță suplimentară prin prisma identității lui Conor Kennedy. Tatăl său, Robert F. Kennedy Jr., ocupă o poziție importantă în administrația americană, ceea ce poate transforma cazul într-un subiect sensibil în relația dintre Washington și Moscova.

Conor Kennedy este, de asemenea, strănepotul fostului președinte american John F. Kennedy, una dintre cele mai cunoscute figuri politice din istoria Statelor Unite.

Deși participarea sa la războiul din Ucraina datează din primele luni ale invaziei, decizia recentă a tribunalului de la Moscova readuce în atenție rolul voluntarilor străini care s-au alăturat forțelor ucrainene după începutul războiului.